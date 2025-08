Arrivano le Frecce Tricolori: Messina con lo sguardo al cielo per il passaggio dei jet

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato i cieli verso Reggio ed è stata vista anche dai messinesi. Domenica il grande evento in zona nord

MESSINA – Un forte boato e il passaggio rapidissimo sui cieli di Reggio Calabria e di Messina. Alla vigilia delle prove dell’Airshow che domenica 3 agosto vedrà le Frecce Tricolori sorvolare lo Stretto, i messinesi hanno potuto ammirare la Pattuglia Acrobatica Nazionale già oggi. I jet, infatti, hanno sorvolato Reggio Calabria intorno alle 15.30, ma anche da Messina è stato possibile ammirarli in formazione e ascoltare il boato dei motori. Intanto in città l’attesa cresce in vista delle prove di sabato 2 agosto e del grande evento di domenica 3 (qui tutte le info utili, tra viabilità e sicurezza).