Arrivati i medici cubani. A Polistena l'ufficio di coordinamento dei 52 sanitari - Tempostretto

"Bienvenidos": saluta così il drappello di professionisti il sindaco comunista Tripodi, che ha concesso gratis l'ufficio da cui li coordinerà Perez Ulloa

POLISTENA – Il sindaco di Polistena Michele Tripodi accoglie fin d’ora con un giustamente enfatico Bienvenidos nella cittadina tirrenica i 16 medici cubani appena giunti a Polistena, che da lunedì prossimo entreranno in servizio nel locale ospedale spoke, coordinati come pure i sanitari che prenderanno servizio, sempre nel Reggino, anche negli ospedali di Gioia Tauro, Melito Porto Salvo e Locri da Luis Enrique Perez Ulloa (per la parte relativa ai medici in arrivo da Cuba, evidentemente).

Perez Ulloa, «nell’ufficio concesso in uso gratuito dall’Amministrazione di Polistena» coordinerà comunque tutti e 52 i medici cubani che entreranno in servizio fra 48 ore.

Il sindaco Michele Tripodi

«La città – scrive l’amministratore pianigiano – è ben lieta di accogliere con i sentimenti di amicizia e di solidarietà trani popoli che da sempre caratterizzano la nostra comunità, i 16 professionisti che alloggeranno all’albergo Mommo nell’ambito degli accordi sottoscritti con la Regione Calabria.



L’amministrazione comunale per il tramite dell’Associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha deciso di mettere a disposizione uno spazio interno al palazzo municipale per le attività di ufficio e di coordinamento dell’intera compagine di medici che giungerà negli ospedali dell’Asp di Reggio Calabria».

E fa sapere Michele Tripodi pure che nel febbraio prossimo «sarà svolta una cerimonia d’accoglienza, in presenza di rappresentanti dell’Ambasciata di Cuba in Italia».

