Arsenale di Messina, primo passo per le opere sulle grandi navi - Tempostretto

L'annuncio dell'Agenzia Industrie Difesa: prosegue l'attività

“L’allagamento del bacino di carenaggio in muratura dell’Arsenale Militare di Messina rappresenta il primo passo per l’inizio delle lavorazioni sulle grandi navi, in continuità con l’attività svolta”. L’annuncio è dell’Agenzia Industrie Difesa, ente di Diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa.

L’Arsenale di Messina è diretto da tre mesi dal capitano di fregata Pierpaolo Chiappini. Ci lavorano 149 persone e l’anno scorso è stato proposto un aumento della pianta organica.