Arte, a Messina la nuova personale di Simone Caliò

Il pittore parte per un nuovo viaggio, stavolta intimo. Alla ricerca del "Minimo Comune Cuore" tra io e l'altro

Messina – Simone Caliò torna in mostra nella sua Messina con Minimo Comune Cuore, visitabile alla Mondadori Bookstore di via Consolato del Mare da sabato 22 novembre all’8 dicembre. L’inaugurazione sarà sabato 22 alle 18.

La personale, presentata da Dominga Carrubba, si pone come un’indagine intima, attraverso il segno e l’intensità di un colore sempre vivo e vivace, sulla necessità di trovare un minimo comune denominatore emotivo che leghi l’esperienza individuale a quella collettiva.

Pervase degli echi e dalle influenze della spiritualità e del realismo barocco spagnolo e delle atmosfere impressioniste parigine, le opere, ad olio ed acquerello di questa personale, nascono dalla ricerca di un punto di contatto essenziale che vuole legare ogni individuo ad un altro: l’emozione, l’empatia, la capacità di vedere l’altro.

“Io ti porto laddove l’amore per se stessi non significa egoismo, ma custodia e cura del proprio essere fra gli altri da rispettare in armonia. Sono il minimo comune cuore che riapre il sentiero innanzi, tutte le volte in cui la pesantezza del male oscura I tuoi passi, svelando al tempo stesso un nuovo regno di prodigi nel segno della fraternità universale. “ scrive Dominga Carrubba.