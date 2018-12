“Le Grida Silenziose”, in mostra a Agrigento le opere di Giacoma Venuti

Ha per titolo un ossimoro la mostra Le Grida Silenziose, una scelta che racchiude la forza dell’espressività che trova spazio nelle opere dell’artista messinese Giacoma Venuti in arte Giko.

L’esposizione, che sarà inaugurata dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, e ospitata dal 7 Dicembre presso la Pinacoteca civica ex collegio dei Padri Filippini di Agrigento, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, rende omaggio alle vittime del mare, attraverso l’unione tra la moderna innovazione tecnologica e l’arcaico impulso di dipingere. Protagonista il lento respiro del Mediterraneo, che giganteggia sulle tele e nei frame che si rincorrono a ritmo incalzante sullo schermo.

L’artista riesce ad approfondire temi intensi in modo delicato ed emozionante. Le oltre cinquanta opere, tra oli su tela, pittosculture e policarbonati retroilluminati, invitano alla riflessione dove ogni pennellata è intrisa di speranza. Nelle tele di Giko le infinite sfumature del mare, che separa continenti e popoli, diventano lo scenario in cui si compie il dramma silenzioso di popoli in fuga. Un difficile dualismo: da un lato un’espressività inusuale e senza dubbio accattivante, dall’altro la tragedia di chi decide di affidare la propria vita al mare, sfidando le onde, nella speranza di un futuro migliore. La mostra è patrocinata dal Comune di Agrigento, dalla Regione Siciliana e dall’Associazione “The loft art” di Messina.

Le grida silenziose – esposizione di Giacoma Venuti in arte Giko

Pinacoteca civica ex collegio dei Padri Filippini

Via Atenea, Agrigento

Dal 7 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30