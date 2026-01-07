Impianto di Mili. Germanà: “Ennesima follia di Basile e co.”

Ancora uno scontro tra il senatore della Lega e il sindaco di Messina

“Nei giorni scorsi Srr e Comune di Messina hanno fatto notificare a diversi cittadini l’avvio delle procedure espropriative per l’impianto di frazionamento dell’umido a Mili Marina, a Messina. Una forzatura inaccettabile, che calpesta il lavoro della magistratura e ignora la salute dei residenti. Si tratta di un atto inopinato, irresponsabile e provocatorio. Mentre il Tar di Palermo, all’udienza dello scorso 4 dicembre, si è riservato di emettere la sentenza definitiva sul ricorso del Comitato ‘Amo il Mio Paese’, il ‘cerchio magico’ di Cateno De Luca e del sindaco Federico Basile decide di accelerare. Sarebbe stato doveroso e prudente attendere il verdetto dei giudici amministrativi”. Lo afferma Nino Germanà, senatore della Lega e segretario del partito in Sicilia.

“L’impianto che vogliono imporre è un mix esplosivo: una vera bomba ecologica che andrebbe a innestarsi su un depuratore già fuori legge che presenta gravissime criticità – prosegue Germanà. Parliamo di un’opera situata a distanze non regolamentari – meno di 30 metri dal Palazzetto dello Sport e a ridosso di centri abitati. Questa forzatura espone l’amministrazione a un rilevantissimo rischio di danno erariale. È stato contrattualizzato – precisa Nino Germanà – un raggruppamento d’imprese e avviata la progettazione esecutiva prima ancora di avere il via libera del Tar e senza aver acquisito i pareri positivi previsti per legge. Se il ricorso verrà accolto, come tutto lascia presagire vista l’illegittimità dell’iter, l’impresa potrà pretendere lucrosi indennizzi a spese dei contribuenti. Inoltre, si rischia di perdere definitivamente i finanziamenti Pnrr: ci sarebbe ancora il tempo per individuare un sito idoneo e riconvertire le risorse, ma l’arroganza politica di questa amministrazione preferisce lo scontro. C’è un aspetto che il sindaco Federico Basile sembra ignorare o voler sottovalutare con estrema spregiudicatezza: anche qualora il Tar, nella sentenza attesa dopo l’udienza del 4 dicembre, dovesse accogliere eccezioni preliminari di inammissibilità sul primo ricorso, i termini per l’impugnazione risultano ora pienamente riaperti proprio dalla notifica dell’avvio della procedura espropriativa. Annuncio ufficialmente – conclude Nino Germanà – una mobilitazione totale dei nostri parlamentari nazionali e regionali per impedire l’avvio dei lavori. Non permetteremo che si calpestino i diritti dei cittadini e del Comitato ‘Amo il Mio Paese’. Esiste anche un esposto penale in corso e non esiteremo a sollecitare ogni autorità competente affinché sia fatta chiarezza su questa gestione opaca e pericolosa della cosa pubblica. Se l’iter espropriativo dovesse continuare chiederemo in ogni sede il sequestro dell’area per evitare danni. De Luca e i suoi si fermino finché sono in tempo: non permetteremo questo scempio sulla testa dei messinesi. Basile e i suoi si fermino, e il sindaco non faccia lo yes man di De Luca dimostrando di avere a cuore la salute dei cittadini di Messina”.

