Arte, scrittura, creatività e inclusione: un workshop sul fumetto a Villa Dante

L'iniziativa nasce da "Find Me", ed è inserita nel progetto "IncludiMe". Cinque gli incontri gratuiti: le date e come partecipare

MESSINA – Il fumetto come “arma” di narrazione, creatività, arte e inclusione. È questo il punto fondamentale dell’iniziativa dal titolo “Find Me”, inserita nell’ambito del progetto “IncludiMe”. Si tratta di un ciclo di workshop diviso in cinque incontri pomeridiani, che si svolgeranno al centro polifunzionale E-SI-STO! di Villa Dante, organizzati dal Comune di Messina e dell’Officina del Sole.

Find Me, il fumetto inclusivo con cui si “scopre” Messina

Ma “Find Me” è il fumetto con protagonisti due giovani messinesi alla scoperta della storia della città, presentato lo scorso ottobre. Si rivolge anche a giovani non utenti e non vedenti. Non a caso l’idea è nata dal sodalizio sodalizio tra l’amministrazione comunale, gli artisti dell’Officina del Sole, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS ed Ente Nazionale Sordi di Messina.

L’obiettivo ora è permettere a chi vuole partecipare (uomini e donne fino a 35 anni di età) di approfondire “un linguaggio capace di coniugare arte visiva e scrittura”. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-yCebpMCnOr9l0NS9pZrURHRVw11MgTA2CAwaPIG2ibGJLQ/viewform?usp=publish-editor. La partecipazione è gratuita.

Il calendario dei workshop