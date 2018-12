Evolution Fight. A Rosolini ottimi risultati per la Scarcella's Academy

La città di Rosolini sorride alla Scarcella's Academy. Il team peloritano ha ottenuto ottimi risultati nell'evento Evolution Fight organizzato da Bruno Botindari alla quale preso parte circa 250 atleti.

Gli atleti che son saliti sul gradino piu' alto del podio sono stati : Rosa Cacciola, Rebecca Rigano, Giovanni Gironi, Barresi Francesco, Felice Caratozzolo, Cristiano Mancuso, Giacomo Truscello disciplina Kick Light . Fundarò Giuseppe ha vinto di nella specialità K1 (contatto pieno), cosi' come Truscello Francesco opposto al pugliese Jacopo Tarantino, che ha combattuto anche in Thailandia oltre a varie vittorie in diverse gare.

Il team peloritano è stato anche impegnato in un seminario Nazionale Usacli di Krav Maga (Self - Defence) intitolato Winter Survival Training. Tre giorni d'intenso allenamento con la partecipazione di oltre cento partecipanti e organizzazioni, provenienti da diverse regioni d'italia, tra cui anche la Sicilia.

Ha rappresentare la Trinachia ilmaestro Eliseo Scarcella, Commissario Tecnico Nazionale Usacli e responsabile del sud italia insieme gli altri tecnici della commissione nazionale. Il maestro Marco Ceccarini, Roberto Catania, Emanuele Bottoli, Marco Pistolesi, hanno svolto un lavoro altamente professionale con varie tecniche di difesa personale, l'uso e maneggio del Tonfa, tecniche di Kubotan, difesa dalle percosse, da attacchi e minacce di coltello, di bastone , strangolamenti e tecniche anti-stupro( Lotta a terra).

Inoltre il prezioso intervento del maestro Angelo Padovani, laureato ISEF, che ha svolto una lezione sulle basi per un approccio funzionale alla nutrizione per lo sport, e la preparazione fisica/atletica e il M°Fausto Bonassi sulle tecniche di respirazione. Marco Pistonesi ha illustrato un progetto di sviluppo motorio giovanile per il Krav Maga da 3 a 11 anni. Altri appuntamenti il 10 Febbraio a Mantova con l'International Head Master Israeliano Rony Kluger e ad Aprile a Vicenza con il Maest