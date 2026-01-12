Progetto “Home”, il Comune di Messina spiega ai beneficiari come ottenere i rimborsi

Incontro informativo il 15 gennaio alle 10.30 a Palazzo Zanca

Il Comune di Messina promuove un evento informativo rivolto ai beneficiari del Progetto Home POC ME IV 3.1.f, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

L’incontro è finalizzato alla presentazione delle attività del progetto svolte fino ad oggi e alla descrizione della procedura guidata di supporto ai beneficiari, con particolare attenzione alle modalità di consegna della documentazione amministrativa necessaria alla corretta rendicontazione prevista dal Programma. Durante l’evento sarà fornito supporto operativo per la consegna delle bollette di energia elettrica e gas e delle ricevute di affitto, documentazione indispensabile ai fini del calcolo del contributo spettante.

Calendario di consegna delle ricevute

La consegna delle ricevute necessarie al calcolo delle utenze e al pagamento del contributo dovrà avvenire secondo il seguente calendario:

Gennaio 2026 : per i mesi di novembre e dicembre 2025 ;

: per i mesi di ; Maggio 2026 : per il periodo da gennaio ad aprile 2026 ;

: per il periodo ; Novembre 2026: per il periodo da maggio a ottobre 2026.

Nel corso dell’evento, ai beneficiari sarà inoltre omaggiato un calendario utile per annotare le scadenze più rilevanti del progetto.

Il programma dell’incontro prevede l’apertura dei lavori alle ore 10.30 con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, dell’assessora Alessandra Calafiore e del direttore generale del Comune Salvo Puccio. A seguire, si svolgerà la sessione amministrativa e tecnica con gli interventi delle referenti del progetto, Maria Denaro e Giuseppa Zangla, rispettivamente rup e supporto al rup, che illustreranno nel dettaglio tempi, modalità e criteri di consegna delle ricevute, rispondendo ai quesiti dei beneficiari e fornendo chiarimenti utili per una corretta compilazione e presentazione della documentazione.

La partecipazione all’evento è consigliata a tutti i beneficiari interessati al regolare completamento delle procedure previste dal Progetto Home POC ME IV 3.1.f.

Articoli correlati