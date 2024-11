Arti marziali, la Kombat Club Messina ha ricordato Bruce Lee

50 anni dopo la scomparsa e nel giorno del suo compleanno uno stage multidisciplinare tra le diverse arti marziali a palazzo Palano per ricordarlo

MESSINA – A più di 50 anni dalla scomparsa di Bruce Lee, la Kombat Club Messina ha ricordato l’icona e un simbolo dei più grandi campioni di arti marziali di tutti i tempi, considerato l’uomo che ha saputo dare all’Occidente una nuova immagine della Cina. Bruce Lee era un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Lee è stato un filosofo delle arti marziali, il suo obiettivo principale era sempre quello di colmare la distanza tra allenamento fisico e preparazione mentale/spirituale. Il Jeet Kune Do, arte marziale basata sull’applicazione sul combattimento “essenziale”, promuove il concetto di semplicità, efficacia ed economia delle energie ed esclude la distinzione in scuole e stili.

La commemorazione del Kombat Club

Proprio per far conoscere diversi stili, volti anche alla difesa personale, l’associazione “Kombat Club”, affiliata a Msp Messina e Federkombat, nella giornata del 27 novembre, giorno di nascita di Bruce Lee, ha organizzato all’interno della galleria di palazzo Palano, uno stage multidisciplinare: “Bruce Lee Commemoration”. Kobudo, Kick Boxing, Musical Form, Karate e Mga sono state le discipline protagoniste. Scopo della manifestazione era far conoscere le arti marziali come veicolo di socializzazione e integrazione, un’occasione di crescita e apprendimento, un’opportunità di scoperta di se stessi e degli altri. Una forma di linguaggio universale che parla al cuore di chiunque si apra sinceramente alla sua pratica.

Le esibizioni sono state svolte dai maestri Giosuè Coppola, insegnante tecnico di Kickboxing, di Mga (Fijlkam) e maestro 5° Dan Kobudo e Consuelo Casablanca, Istruttore Kickboxing (Federkombat), allenatore 2° Dan di Kobudo e insegnante tecnico di ginnastica per tutti e la senpai Aisha Khachinyan. Al termine delle esibizioni per i più piccoli c’è stata anche una sorpresa. Un sorteggio che metteva in palio dei premi i cui vincitori sono stati Ruggero Ilenia e Raciti Andrea. La manifestazione è stata presentata Pietro Genovese De Francesco.