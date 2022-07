Articolo Uno a sostegno di Claudio Fava verso le primarie per le Regionali - Tempostretto

Domenica mattina sarà presente prima all'assemblea provinciale a Giammoro, poi alla Marina di Patti per incontrare la cittadinanza di pomeriggio

Articolo Uno, Sinistra Italiana ed Europa Verde si schierano al fianco di altre forze civiche a sostegno di Claudio Fava, impegnato nella corsa alle primarie di centrosinistra, con cui si sceglierà il candidato a Presidente della Regione delle prossime elezioni d’autunno. E sarà una domenica intensa sia per l’arrivo di Fava a Patti, nel pomeriggio, sia per l’assemblea provinciale di Articolo Uno che si terrà a Giammoro in mattinata.

Il primo appuntamento sarà a Pace del Mela, al “Centro Ganimè Giammoro, con l’Assemblea Provinciale di Articolo Uno avente come tema “Una buona Regione per ripartire – Lavoro, ambiente e beni comuni per una Sicilia più giusta”. Introdurrà i lavori il Segretario Provinciale Domenico Siracusano, interverrà la deputata nazionale Maria Flavia Timbro e concluderà Claudio Fava, parlamentare regionale e candidato alle “Presidenziali” siciliane. L’assemblea aperta ad iscritti e simpatizzanti sarà l’occasione per fare il punto sull’attuale fase politica analizzando i risultati delle elezioni amministrative e proiettarsi verso le imminenti Elezioni Regionali mettendo al centro temi e contenuti, ma anche iniziativa politica ed organizzazione. Durante l’Assemblea sarà attiva una postazione per la registrazione alle primarie per supportare militanti e simpatizzanti nella procedura online necessaria per la partecipazione alla consultazione in programma il prossimo 23 Luglio.

Nel pomeriggio, invece, Claudio Fava incontrerà la cittadinanza a Marina di Patti, al locale “That’s Amore” sul lungomare Zuccarello. Con lui anche il presidente del consiglio comunale di Patti, Giacomo Prinzi, e il coordinamento locale di Articolo Uno.