Redazione

Roccalumera. Nuovi ingressi in Fratelli d’Italia cambiano gli equilibri della Giunta Lombardo

sabato 20 Dicembre 2025 - 20:34

Il vicesindaco Garufi, l'assessora Basile e le consigliere Garufi e Gugliotta compongono ora la pattuglia di FdI, pur rinnovando "stima e fiducia" al sindaco di Sud chiama Nord

ROCCALUMERA – La cosa appare eclatante. L’annuncio di quattro adesioni a Fratelli d’Italia, nel Comune di Roccalumera, amministrato dal deputato regionale Pippo Lombardo, cambia gli equilibri della Giunta. Il sindaco di Sud chiama Nord si ritrova affiancato, nella squadra di governo e in Consiglio, da chi aderisce a FdI. Ma fuori dall’orbita di Sud chiama Nord, che perde pezzi.

Così la nota:  “Nel corso di un incontro nella sala consiliare del Comune di Roccalumera sono state ufficializzate quattro nuove e importanti adesioni a Fratelli d’Italia: quelle del vicesindaco Antonio Garufi, dell’assessore Natia Basile e delle consigliere comunali (anche loro di maggioranza, n.d.r.) Antonella Garufi e Claudia Gugliotta (quest’ultima poi ha precisato che aveva già aderito a FdI, n.d.r.). All’evento hanno partecipato il deputato regionale Pino Galluzzo, la senatrice Ella Bucalo, il coordinatore provinciale di FdI Giosuè Giardina, il coordinatore locale Biagio Gatto, numerosi dirigenti nazionali, regionali e provinciali del partito, rappresentanti di altre forze politiche e amministratori locali di altri Comuni”.

“Rinnoviamo stima e fiducia al sindaco Lombardo”

“La nostra adesione- dichiarano i 4 nuovi esponenti di Fratelli d’Italia- è una scelta maturata nel tempo, che nasce da una profonda convergenza di idee, valori e visione del futuro. Ci riconosciamo nei principi che ispirano il nostro impegno civico e guardiamo con fiducia alla leadership nazionale di Giorgia Meloni, una figura capace di restituire credibilità, autorevolezza e senso delle istituzioni alla politica italiana. Ringraziamo i dirigenti, i militanti, la deputazione regionale e nazionale di Fratelli d’Italia, la senatrice Bucalo e l’onorevole Galluzzo per il caloroso benvenuto: un segno concreto di attenzione e rispetto verso il nostro territorio. Questa nostra scelta non modifica l’impegno assunto con i cittadini alle ultime elezioni comunali, né il percorso amministrativo della Giunta guidata dal sindaco Lombardo, al quale rinnoviamo piena stima e fiducia. Continueremo a lavorare con lealtà e responsabilità all’interno dell’amministrazione perseguendo gli obiettivi condivisi e il programma presentato alla comunità di Roccalumera”.

La soddisfazione di Bucalo e Galluzzo, “Fratelli d’Italia si rafforza in Sicilia”

Pino Galluzzo sottolinea: “Accogliamo con grande soddisfazioni queste ennesime e molto significative adesioni a Fratelli d’Italia nel Messinese. Il nostro partito ne trarrà ulteriore linfa vitale all’insegna della buona amministrazione e dell’attenzione concreta alle legittime istanze che provengono dalle comunità territoriali. Quello nostro è e continuerà ad essere un lavoro di squadra, dove tutti concorrono con pari dignità e importanza”.

Interviene anche la senatrice Ella Bucalo: “Oggi è un giorno molto importante per Fratelli d’Italia, in particolare per il Circolo di Roccalumera, perché il passaggio di un gruppo così importante di uomini e donne che hanno scelto e condiviso i valori, gli obiettivi e soprattutto il nostro progetto politico è la dimostrazione reale di quanto riusciamo, in un momento storico particolare, a dare risposte concrete ai cittadini. Accolgo con gioia questo gruppo, composto da uomini e donne responsabili, con un forte attaccamento al territorio e soprattutto una grande voglia di poter continuare a dare risposte concrete ai propri cittadini”.

Il commissario regionale di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, afferma: «Oggi ricorre il tredicesimo anniversario della fondazione di Fratelli d’Italia e il nostro partito continua a crescere, in Sicilia come nel resto d’Italia. Tutte queste nuove adesioni sono la conferma di un progetto politico vincente, che attrae sempre più consensi e voti e di questo siamo profondamente orgogliosi”.

Soddisfazione anche dai vertici locali e provinciali di Fratelli d’Italia: “Queste adesioni – dichiara il coordinamento del partito- rappresentano un passaggio politico di grande rilievo. Rafforzano la nostra presenza sul territorio e certificano un dato politico inequivocabile: il lavoro serio e coerente di Fratelli d’Italia sta producendo risultati concreti, convincendo amministratori già in carica a condividere una visione chiara, un metodo di governo responsabile e un impegno netto verso i cittadini. Il territorio chiede coraggio, concretezza e scelte nette. Fratelli d’Italia c’è. E da oggi è ancora più forte”.

