 Dal pizzo in videochiamata alle carceri colabrodo. D'Amato: "Il sistema penitenziario va riformato"

Dal pizzo in videochiamata alle carceri colabrodo. D’Amato: “Il sistema penitenziario va riformato”

Alessandra Serio

Dal pizzo in videochiamata alle carceri colabrodo. D’Amato: “Il sistema penitenziario va riformato”

domenica 21 Dicembre 2025 - 07:38

Separare i detenuti in attesa di giudizio da quelli condannati definitivamente è il primo passo secondo il procuratore capo di Messina

Messina – La situazione dei penitenziari italiani, e siciliani in particolare, resta delicata: sempre più circolazione di droga e, soprattutto in Sicilia, carceri colabrodo. La conferma arriva dall’operazione lampo dei Carabinieri di Messina nell’ambito dell’inchiesta sul pizzo in video chiamata al cantiere del risanamento di Fondo Fucile.

Separare detenuti condannati definitivamente e da quelli in attesa di giudizio

“Tante direzioni distrettuali italiane conducono indagini che svelano l’esistenza di cellulari in carcere. Da tempo chiediamo un sistema carcerario più efficiente“, commenta il procuratore capo Antonio D’Amato. “Soprattutto chiediamo che si tengano separati i detenuti in attesa di giudizio da quelli sottoposti ad espiazione della pena, condannati in via definitiva. Riorganizzare i circuiti penitenziari è essenziale se vogliamo che la pena svolga la sua funzione rieducativa secondo i principi costituzionali”.

I tre arresti di Messina

Salvatore Maiorana e Giuseppe Surace, i due arrestati insieme al 24enne Giovanni Aspri, con l’accusa di tentata estorsione aggravata, erano infatti in cella a Palermo e Agrigento ed è da lì che hanno diretto la richiesta di pizzo alla ditta catanese Cosedil. Il 24enne era invece ai domiciliari e già sorvegliato per mafia.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Ponte e penali, Notarianni: “Impossibile la ripresa d’efficacia dei vecchi contratti”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED