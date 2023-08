Artigiani e artisti invadono la Marina Garibaldi. Arriva “Milazzo Art”

Artisti di ogni genere e artigiani si riuniranno presso la Marina Garibaldi in occasione del “Milazzo Art” che si svolgerà il prossimo fine settimana

MILAZZO – Arriva “Milazzo Art” che poterà nella città del Capo artisti e artigiani con spettacoli, esposizioni e dimostrazioni di lavori creativi. L’appuntamento è fissato per le giornate che andranno dal 18 al 20 agosto e sarà ospitato presso la Marina Garibaldi dalle 18.00 alle 21.00

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale su impulso dell’assessore alla cultura Lucia Scolaro. Tra le esibizioni, si va dal “body art” alla realizzazione di calzature artistiche sino ad arrivare alla moda e alle opere in ceramica.

«Si tratta di una reunion creativa -spiega l’assessore Scolaro, che aggiunge- Questo tipo di evento, è un primo esperimento, una prova per capire cosa va migliorato e questo perché vogliamo che diventi un appuntamento fisso, in cui tante originalità abbiano l’opportunità di ritrovarsi insieme per condividere la propria arte».