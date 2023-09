Asili nido, il regolamento si "adegua" al 2023: c'è il sì della commissione - Tempostretto

Si andrà in consiglio ma sembra una formalità. Tra i passaggi più discussi la capienza massima di 60 posti e le tabelle alimentari

MESSINA – La terza commissione consiliare dice sì alla delibera 250 del 4 agosto, che riguarda le modifiche al regolamento per gli asili nido comunali. 10 sì e 8 favorevoli spediscono la proposta presentata all’assessora ai Servizi sociali, Alessandra Calafiore, in consiglio comunale per la definitiva approvazione. Al fianco dell’assessora anche la presidente di Messina Social City Valeria Asquini.

Calafiore: “Adeguamenti normativi per un regolamento datato”

Già in premessa Calafiore era soddisfatta: “Finalmente riusciamo a parlare di questa modifica di regolamento per la gestione degli asili nido. Sono modifiche normative perché il regolamento era datato e ora è stato adattato alle nuove normative all’interno degli asili stessi. Il regolamento nuovo è stato condiviso con le circoscrizioni che hanno dato il loro parere condiviso”.

La presidente Asquini ha parlato di “modifica necessaria per adeguare alla normativa vigente. La capienza massima di un asilo nido comunale di 60 posti, ad esempio, è stabilita proprio da questa normativa. E abbiamo aggiunto un riferimento ai servizi integrativi per l’ infanzia con la gestione di Messina Social City”. Poi la precisazione dell’assessora: “Un asilo non si può realizzare ovunque ma deve avere determinate caratteristiche strutturali, oltre al personale professionale, standard, rapportato al numero dei bambini, e alle tabelle alimentari vidimate dall’asp, previste per legge.

I punti chiave del regolamento

Nel regolamento si legge che “l’asilo nido è aperto a tutti i bambini da zero a tre anni d’età indipendentemente da nazionalità, religione o razza” e che “è istituito per un massimo di 60 bambini e può articolarsi in tre sezioni: lattanti o piccoli, da 0 a 12 mesi, semidivezzi o medi da 12 a 24 mesi, e divezzi o grandi da 24 a 36 mesi”.

L’asilo resterà aperto dalle 7.30 alle 16 dal lunedì al sabato, fino al 31 luglio e ad esclusione dei giorni di festa. A gestire le domande d’ammissione è la Messina Social City, che le raccoglie entro il 31 maggio dell’anno precedente. Tra i documenti da presentare quello che attesta la composizione del nucleo familiare, l’Isee e ciò che attesta il possesso dei requisiti di ammissione. Le priorità vanno ai bambini inseriti in situazioni di disagio familiare come segnalato dalle Asp, dal servizio sociale, dal tribunale o da altre istituzioni, ai figli di lavoratori emigrati all’estero o in altre regioni, ai figli di immigrati con disagio economico e sociale e ai figli dei reclusi, bambini con disabilità o orfani. A parità di punteggio la preferenza viene data ai bambini di età minore poi ai nuclei familiari più numerosi. Ma la graduatoria potrà anche scorrere in caso di rinuncia, assenza o decadenza del diritto acquisito in precedenza.

