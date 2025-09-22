 Asm, ecco la nuova linea gialla: collega Taormina a Gaggi

Gianluca Santisi

lunedì 22 Settembre 2025 - 19:14

Da martedì 23 settembre al via il nuovo servizio. I mezzi attraverseranno anche Giardini Naxos e Trappitello. Dieci le corse giornaliere

TAORMINA – Sarà attivo a partire da martedì 23 settembre 2025 il servizio di linea comprensoriale Taormina Centro-Giardini Naxos-Trappitello-Gaggi. Il nuovo servizio, denominato “Linea Gialla”, oltre ad estendere il suo percorso da Taormina fino al comune di Gaggi, attraversando Giardini Naxos e la frazione di Trappitello, prevede un’implementazione del numero di corse giornaliere, che passano da 6 a 10, e l’effettuazione del servizio tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi. 

Partenze e costo dei biglietti

La partenza della prima corsa da Taormina (piazza Johann Wolfgang Goethe) sarà anticipata alle ore 06:00 per agevolare gli spostamenti degli studenti e dei lavoratori pendolari e farà capolinea a Gaggi in via Umberto I, da dove sono previste tutte le partenze giornaliere: alle 06:45, 10:00, 12:15, 15:45, 19:10, 20:00 Il costo del biglietto è di € 1,50 per i residenti nel comprensorio (Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e Gaggi) e di € 2,00 per tutti gli altri viaggiatori.

Inoltre, per i residenti nel comune di Gaggi così come per i residenti negli altri comuni comprensoriali è possibile usufruire delle tariffe agevolate applicate ai residenti nel comune di Taormina anche per gli abbonamenti mensili e annuali.

Il servizio rientra nel programma di trasporto pubblico con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi dell’Azienda Municipalizzata attivando nuove linee del servizio di collegamento comprensoriale istituito tra i Comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, e Gaggi. Un risultato reso possibile grazie alla legge regionale 31.01.2024 n. 3 Art. 99 che introduce disposizioni in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici, norma approvata dal Parlamento Siciliano su iniziativa del sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

Il nuovo orario della “Linea Gialla” con l’estensione del percorso fino al comune di Gaggi, completa il quadro del servizio di trasporto pubblico comprensoriale che ha riguardato nell’ordine Letojanni, Giardini Naxos e Castelmola rafforzando il progetto di comprensorialità avviato da qualche tempo e compiendo un passo significativo a beneficio della popolazione scolastica e dei pendolari.

