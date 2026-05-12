Asp Messina attiva una squadra multidisciplinare per promuovere la salute nei luoghi di lavoro

Controlli, vaccini e supporto psicologico entrano direttamente nelle sedi aziendali per tutelare i lavoratori

Promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso un approccio integrato e multidisciplinare. È questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina a seguito dell’adesione di alcuni enti, tra cui Caronte e Tourist, Messina Social City e Gruppo Fire, all’avviso pubblico dedicato ai “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, nell’ambito di un’azione pilota coordinata dai medici Giancarlo Quattrone, Chiara Schirò ed Eliana Tripodo.

L’avvio del percorso e la videoconferenza

Per dare avvio al percorso ieri si è svolta la videoconferenza dal titolo “La cultura della prevenzione: integrazione multidisciplinare per promuovere la salute pubblica”, seguita in diretta dagli operatori dei tre enti aderenti dalle rispettive sedi lavorative. Nel corso dell’incontro diversi dipendenti sono intervenuti con domande e richieste di approfondimento, manifestando particolare interesse verso i temi della prevenzione sanitaria e del benessere nei contesti professionali. L’evento, moderato dal dirigente medico Giuseppe Ruggeri, è stato introdotto dal direttore dell’Unità operativa complessa coordinamento staff della direzione generale dell’Asp di Messina, Giancarlo Quattrone.

Prevenzione cardiovascolare e approccio salute unica

Nel corso della videoconferenza sono intervenuti i professionisti della squadra multidisciplinare dell’Azienda sanitaria provinciale, illustrando le attività che verranno successivamente realizzate presso le sedi operative degli enti aderenti. Il primo intervento è stato affidato a Eliana Tripodo, dirigente medica Unità operativa complessa centro gestionale screening e Servizio prevenzione e protezione dell’ambiente e responsabile dello screening cardiovascolare, che ha illustrato l’importanza della visione “Salute unica” nella prevenzione, evidenziando come le più recenti linee guida europee pongano attenzione non solo ai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare, già individuati dallo studio Framingham, ma anche ai cosiddetti fattori di rischio emergenti. Tra questi, particolare rilievo assumono l’impatto ambientale dell’inquinamento, la salute animale e la componente psicologica. La Tripodo ha inoltre sottolineato come condizioni quali stress cronico, solitudine e disturbi del sonno siano oggi riconosciute tra i principali elementi che incidono sul rischio cardiovascolare, evidenziando per questo l’importanza del supporto garantito dal team di psicologi coordinato dall’Unità operativa complessa di psicologia.

Nutrizione, controlli e vaccini

Ampio spazio è stato dedicato anche alla prevenzione alimentare con l’intervento delle dietiste Servizio igiene alimenti e nutrizione, Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacica, che hanno illustrato strategie nutrizionali e corrette abitudini alimentari finalizzate al miglioramento della salute e del benessere dei lavoratori. La dott.ssa Rosaria Cuffari, direttore Unità operativa complessa centro gestionale screening, ha presentato i programmi di screening oncologici attivi sul territorio provinciale, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai percorsi di prevenzione. Spazio anche alla prevenzione vaccinale con la relazione di Maria Santoro, sostituta direttore Unità operativa complessa Servizio prevenzione e protezione dell’ambiente, che ha evidenziato il ruolo fondamentale delle vaccinazioni nella tutela della salute individuale e collettiva, anticipando che durante la fase operativa saranno offerte anche le vaccinazioni contro lo pneumococco e contro il meningococco.

Stili di vita e benessere psicologico

Enzo Santamaria, dirigente medico Unità operativa semplice riabilitazione, ha invece affrontato il tema dell’attività fisica e dei corretti stili di vita nell’ambito dell’intervento “Vivere attivamente”, evidenziando il valore del movimento nella prevenzione delle patologie croniche. Infine Angelica Salvo, dirigente psicologa, ha approfondito il tema della percezione del benessere psicologico nei contesti lavorativi, sottolineando l’importanza del supporto emotivo e relazionale per il miglioramento della qualità della vita professionale. La videoconferenza è stata registrata e sarà resa disponibile anche agli operatori che non hanno potuto partecipare in diretta, al fine di consentire una successiva fruizione dei contenuti e favorire ulteriori adesioni alle prossime repliche dell’iniziativa.

Fase operativa nelle aziende

Le attività operative di prevenzione e screening sanitari saranno svolte direttamente nelle sedi di Caronte e Tourist, Messina Social City e Gruppo Fire Società per azioni dalla squadra multidisciplinare dell’Asp di Messina. Gli operatori aderenti potranno usufruire di percorsi dedicati alla prevenzione cardiovascolare, consulenze nutrizionali, indicazioni motorie, vaccinazioni e supporto psicologico, nell’ambito di un modello integrato finalizzato al rafforzamento della salute pubblica e del benessere nei luoghi di lavoro.