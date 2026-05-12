La stagione del Messina continua fuori dal campo: udienza, ripescaggio o fusione

Oggi si decide nel merito delle contestazioni di Reggina, Sancataldese e Acireale. L'esperto Galigani dice la sua sul futuro della squadra in Serie D

MESSINA – Il ricordo del playout di Ragusa e di un campionato che si è concluso malamente sono ancora freschi ma per l’Acr Messina 1900 società la stagione non è ancora finita. Oggi infatti è il giorno designato per la discussione nel merito degli esposti di Reggina, Sancataldese e Acireale che lamentavano una posizione irregolare del Messina, in particolare sui tesseramenti.

Le precedenti istanze, fatte in fretta e furia dalla Reggina, che voleva bloccare immediatamente prima il campionato poi la disputa di playoff e playout, erano state presentate male e per questo erano state respinte. Nei respingimenti si faceva però riferimento alla Federazione che concedendo il titolo sportivo alla nuova società aveva di fatto approvato tutto dalla vecchia società alla nuova.

Probabilmente su questo punto la difesa legale del Messina, guidata dall’avvocato Eduardo Chiacchio, farà leva per uscire pulita da questo procedimento e chiudere definitivamente questa storia di carte bollate. A quel punto si dovrà pensare al campo e anche a che categoria il Messina vorrà prendere parte. Il Messina ha diritto ad iscriversi in Eccellenza, va considerato che il calcio italiano in crisi vedrà probabilmente molte squadre rinunciare sia alla Serie C che alla Serie D, possibile che si apra a ripescaggi. Ma non è detto che la società di Davis e Pagniello possa rientrarvi, in questo Vittorio Galigani avanza una possibile soluzione alternativa.

L’esperto Galigani sul futuro del Messina

Vittorio Galigani, storico dirigente di calcio, intervenuto lunedì sera su Tcf Tv nella trasmissione “Contropiede” ha dichiarato: “Ritengo che il Messina debba essere più che tranquilla sull’udienza del 12 maggio. Affidando il titolo sportivo la Federcalcio in pratica dichiarava validi i tesseramenti”. Sul tema del ripescaggio o comunque possibilità di rigiocare la Serie D aggiunge: “Le possibilità di ripescaggio sono molto poche, il Messina è già stato ripescato in un certo senso con il salvataggio, quindi è difficile possa usufruire dello stesso

“Unica ipotesi fusione”

Il conduttore Pietro Di Paola a quel punto chiede se ci possono essere altri escamotage, il dirigente risponde: “C’è, lo dicono i regolamenti. Se ci fosse un’altra società in provincia che ha disputato la Serie D e ne detiene ancora il titolo potrebbe fondersi col Messina. Questo è l’unico modo per cui il calcio possa rimanere a Messina anche nel prossimo anno. Aspettare un ripescaggio sarebbe una perdita di tempo”.