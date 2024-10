Asp Messina. Lavori consegnati agli ospedali di Lipari e Mistretta per 8 milioni di euro

L'Azienda Sanitaria Provinciale ha raggiunto il 96 % di interventi del Pnrr

Venerdì saranno consegnati i lavori all’ospedale di Mistretta, lunedì all’ospedale di Lipari. “Siamo riusciti a consegnare in tempo i progetti volti a potenziare la sicurezza e la qualità strutturale dei nostri ospedali. L’obiettivo di garantire ambienti sicuri, sostenibili e all’avanguardia per la salute è stato raggiunto. Con oltre il 96% di interventi l’Asp di Messina è seconda in Sicilia per la consegna dei lavori del Pnrr”. A dirlo il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì.

A Mistretta, lavori da 5 milioni, sarà eseguito anche l’accertamento degli eventuali affreschi originali presenti sulle pareti interne, per valutarne la necessità di restauro. A Lipari, i lavori da 3 miloni hanno riguardato il miglioramento sismico e strutturale di diverse parti dell’ospedale.