Vigilia di Messina-Juve NG, Gatto: “Nulla ci condizionerà, vogliamo il risultato”

L'allenatore biancoscudato prima di una partita che si prepara da sola: "Meritiamo la permanenza nella categoria, chi affronteremo deve aver paura di noi"

MESSINA – Vigilia dell’ultima di campionato per il Messina che sfiderà domani sera al Franco Scoglio la Juventus Next Gen. Tutti convocati per mister Antonio Gatto che ha svolto questa mattina la rifinitura con la squadra, momento di raccoglimento alle ore 10 ricordando Papa Francesco. Fermo e non ci sarà Gabriele Ingrosso per un problema alla caviglia, ma il terzino sinistro era comunque squalificato. Domattina si valuteranno altri piccoli acciacchi ma l’allenatore, che ha esordito a Foggia con una vittoria, è tranquillo che la squadra, chiunque sarà in campo, darà tutto in questa ultima partita, “un’altra finale”.

Gatto: “Meritiamo la permanenza nella categoria”

“Il battesimo a Foggia – esordisce così mister Antonio Gatto – con una grande prestazione del gruppo che ci dà la possibilità di giocare l’ennesima finale domenica, la permanenza nella categoria la meritiamo tutti. Sono arrivato qui il 23 gennaio e i giocatori non hanno mai lesinato energie lasciando fuori elementi di disturbo, hanno onorato la maglia che indossano e tutti devono rispettare la città dando il massimo in campo. Sono stati uomini prima che calciatori e quello che hanno fatto a Foggia lo dimostra”.

Il pubblico e i conti salvezza

“Giornate assieme col nostro pubblico – prosegue il mister – ce ne sono state tante, il Messina ha una storia importante fatta di vittorie, cadute e rialzare la testa. Mi aspetto una bolgia e che il pubblico spinga i ragazzi come hanno sempre fatto in modo fantastico non solo quest’anno. A me hanno chiesto chi preferiamo incontrare ai playout, ma a me interessa che chi ci affronterà abbia paura di noi. Noi dobbiamo pensare a quello che faremo noi in campo senza guardare gli altri, domenica ci serve la vittoria e dobbiamo essere bravi ed equilibrati nel cercare i tre punti”.

Come sta la squadra

“Gare facili non ce ne sono mai – conclude mister Gatto – e anzi possono crearti più problemi, incontreremo una squadra giovane con tanti che vorranno mettersi in mostra, non c’è bisogno di spingere sull’acceleratore per trovare le sensazioni giuste. Siamo un gruppo squadra e tutti i calciatori tesserati ne fanno parte, qualcuno con qualche acciacco lo valuteremo domani. Non ci condizionerà nulla in vista del risultato, diffide e quant’altro. Sono subentrato e la squadra è carica i ragazzi sono stati fantastici, non è importante la guida ma la testa dei ragazzi”.

