Asp Messina: “Nessun caso di alga tossica nei nostri mari”

La precisazione dell'Azienda sanitaria provinciale: "Allo stato attuale non abbiamo rilevato l'alga Ostreopsis"

MESSINA – Alga tossica sulle coste messinesi? C’è una precisazione dell’Asp di Messina. “In riferimento agli articoli circa la presenza di Ostreopsis trovata nei nostri mari, si comunica che non è stata rilevata a tutt’oggi la sua comparsa lungo le coste della provincia di Messina”. A dirlo la direttrice del Dipartimento di prevenzione Gabriella Caruso.

“L’assessorato alla Salute annualmente – continua Caruso – chiede di sensibilizzare il personale medico della Regione Sicilia per effettuare il monitoraggio del fenomeno algale. Nell’eventualità in cui si dovessero verificare segnalazioni, in merito alla presenza dell’alga, sarà cura delle istituzioni competenti adottare i provvedimenti consequenziali e dare una puntuale informazione alla popolazione a tutela della salute pubblica”.

Prendiamo atto della smentita ma abbiamo scritto proprio sulla base di quanto comunicato dallo stesso Dipartimento alle strutture sanitarie cittadine. Si tratta solo di una “potenziale presenza” da monitorare, specifica l’azienda.