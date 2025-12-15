 Asp Messina. Nuove tabelle per una corretta alimentazione nelle mense scolastiche

Redazione

lunedì 15 Dicembre 2025 - 12:00

L'obiettivo è promuovere alimenti con corretti livelli di nutrienti ed energia

Tabelle dietetiche aggiornate per la ristorazione collettiva scolastica in funzione della quinta revisione dei Larn (Livelli di Assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana). Le tabelle sono destinate agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Messina e provincia.

Sono state presentate nell’Aula “Mannino” della Cittadella della Salute Mandalari, sul Viale Giostra a Messina, da parte del Servizio di Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Nutrizione (Sian) dell’Asp di Messina. All’incontro hanno partecipato la direttrice del Dipartimento di Prevenzione, Gabriella Caruso, la medica in formazione specialistica comportamenti ecostenibili e adattamento cambiamenti climatici, Miriam Gargano, le dietiste Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca del Sian, alcuni sindaci e assessori dei 108 comuni della provincia di Messina e i referenti delle ditte di ristorazione collettiva.

In ambito scolastico, la popolazione infantile è destinataria di un’offerta alimentare talvolta ricca e disordinata, che favorisce un rapporto casuale e distratto col cibo, nonché l’assunzione di tendenze e gusti sempre più omologati ed un incremento di rischio delle condizioni associate all’eccedenza ponderale e non solo.

E’ pertanto cruciale che il servizio di ristorazione sia indirizzato non solo a fornire energia e nutrienti nelle giuste quantità e nelle giuste proporzioni, ma anche ad una corretta educazione alimentare indirizzata alla socialità, all’uguaglianza, all’integrazione, al consumo consapevole e sostenibile. Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza elevare il livello qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare.

La corretta gestione della ristorazione può favorire scelte alimentari corrette dal punto di vista nutrizionale tramite interventi di valutazione dell’adeguatezza dei menù e promozione di alcuni piatti/ricette. Oltre che produrre e distribuire pasti nel rispetto delle indicazioni dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana (Larn), deve svolgere un ruolo di rilievo nell’educazione alimentare coinvolgendo bambini, famiglie, docenti.

