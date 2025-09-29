 Asp Messina, "risonanza guasta già prima di entrare in funzione"

Redazione

lunedì 29 Settembre 2025 - 20:02

La denuncia del deputato regionale di ScN Matteo Sciotto: "Quadro sconfortante nei servizi di Radiologia provinciale"

MESSINA – “La situazione dei Servizi di Radiologia dell’ASP di Messina ha ormai superato ogni limite di tollerabilità, mettendo a rischio la salute dei cittadini e compromettendo il diritto costituzionale all’assistenza sanitaria”. Lo dichiara il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, che insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore alla Salute per chiedere chiarimenti e interventi immediati.

“Siamo di fronte a un quadro sconfortante – spiega Sciotto –. La nuova risonanza magnetica di Via del Vespro, acquistata con fondi pubblici per un valore di circa mezzo milione di euro e destinata a pazienti claustrofobici, è guasta ancora prima di entrare in funzione, con un danno economico enorme e un contenzioso di cui non si conoscono gli esiti. A Lipari, l’apparecchiatura trasferita da Messina non è operativa per mancanza di radiologi, costringendo i cittadini eoliani a viaggi estenuanti e costosi sulla terraferma. A Milazzo la risonanza è fuori uso da mesi e al suo posto è stata sistemata la Direzione Medica, mentre a Barcellona la radiografia tradizionale non funziona, con continui trasferimenti di pazienti e personale sovraccaricato”.

A questo si aggiunge – denuncia ancora il parlamentare – “la chiusura o il drastico ridimensionamento dei servizi radiologici territoriali di Via del Vespro, Sant’Alessio, Barcellona e Capo d’Orlando, con conseguenze pesantissime sulle liste d’attesa e sul diritto alle cure delle comunità più periferiche”.

Per Sciotto, si tratta di “uno spreco inaccettabile di risorse pubbliche e di un esempio lampante di cattiva gestione sanitaria che rischia di favorire la sanità privata a scapito di quella pubblica”. Da qui la richiesta alla Regione di “accertare le responsabilità sui guasti e sulle scelte organizzative, reintegrare immediatamente il personale medico dove necessario, ripristinare e potenziare le apparecchiature diagnostiche e varare un piano straordinario di rilancio della Radiologia provinciale”.

“La salute non può essere oggetto di incuria e disorganizzazione – conclude Sciotto –. È nostro dovere garantire ai cittadini della provincia di Messina un servizio efficiente, moderno e accessibile, al pari del resto del territorio regionale”.

