“Aspettando Mangia & Cambia”: sette eventi per anticipare la terza edizione

Si partirà il 12 ottobre all'istituto Agrario Cuppari: il programma

MESSINA – In attesa della terza edizione di Mangia & Cambia, iniziativa organizzata da Slow Food Messina insieme a Messina Food Policy, ci saranno sette eventi tra il mese di ottobre e quello di novembre. L’iniziativa principale, il cui tema sarà Cibo pe(R)Esistere, si terrà dal 28 al 30 novembre. Ma già dal 12 ottobre ci si potrà immergere nella cultura culinaria di Slow Food, tra agroecologia, pesca tradizionale e biodiversità, ma anche con un occhio a quanto accade nel resto del mondo.

Mostaccio: “Non potevamo restare in silenzio”

Lo ha spiegato il presidente di Slow Food Messina, Nino Mostaccio: “Dopo le prime due edizioni, in cui abbiamo parlato di agroecologia, biodiversità e pesca tradizionale, quest’anno non ci sentiamo di celebrare il cibo senza guardare a ciò che accade nel mondo. Non possiamo parlare di nutrizione e giustizia e ignorare chi, ancora oggi, muore di fame non per carestia, ma per scelta politica. Non vogliamo più restare in silenzio. Un silenzio comodo, che copre il rumore dell’ingiustizia. Per questo, quest’anno Mangia & Cambia si trasforma in un grido contro l’uso del cibo come arma; in un racconto delle tante resistenze che, nel mondo, si esprimono attraverso la semina, la cura, la cucina”.

Mangia & Cambia “parlerà anche di chi soffre la fame”

E ancora: “Quest’anno a Mangia e Cambia il cibo racconterà non solo dello sterminio sistematico del popolo palestinese nell’impunità internazionale, ma anche delle altre popolazioni del pianeta che soffrono la fame come strumento di dominio e di schiavitù disumanizzante. Non sono in ballo opinioni o schieramenti politici ma è l’idea stessa di umanità e di uomo che è in gioco e che rivendica la sua difesa a prescindere dalle appartenenze etniche e dai credi religiosi e politici”.

L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto di istituzioni e realtà cittadine riunite nel tavolo Messina Food Policy (Comune, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Fondazione MeSSInA), con il patrocinio e la collaborazione di Slow Food Internazionale, Università di Messina, Assopace Palestina, Comunità di Sant’Egidio, Ufficio Diocesano Migrantes, Fondazione Horcynus Orca.

Aspettando Mangia & Cambia: il programma

E invece “Aspettando Mangia & Cambia” partirà il 12 ottobre dall’istituto Cuppari. L’appuntamento è alle 17.30 e prevede un confronto tra studenti e docenti, tra racconti e prodotti locali. Di seguito il programma degli altri appuntamenti:

Domenica 12 ottobre, dalle 17.30 – 21.00 | Istituto Agrario Cuppari, San Placido – Messina

Semi di pace: racconti, testimonianze e convivialità con comunità migranti, produttori e artigiani del cibo. Pane, vino e storie di integrazione. Con interventi di S. Egidio, Migrantes e Slow Food. Musica gospel di Paola Miraglia. Segue aperitivo agricolo.

Domenica 26 ottobre | 11.30 – 18.00 | Casa Merlino, Randazzo

L’olio che unisce: degustazione di olio nuovo dell’Etna e dialogo con Assopace Palestina sugli ulivi secolari. Sicilia e Palestina si incontrano attorno al simbolo dell’olio. Segue pranzo conviviale.

Lunedì 17 novembre | ore 17.00 | Chiesa di San Tommaso, Messina

Io vedo: inaugurazione dell’installazione di Francesca Borgia dedicata ai bambini palestinesi vittime di guerra (visitabile fino al 30 novembre). Segue aperitivo agricolo.

Martedì 18 novembre | ore 20.30 | Ristorante Casa e Putia, Messina

Il mondo è piatto: cena tematica di cucina siriana, libanese e palestinese con cuochi migranti. Il cibo come dialogo e incontro.

Mercoledì 19 novembre | 17.30 – 19.00 | Chiesa di San Tommaso, Messina

Kufia: inaugurazione della mostra di litografie originali di grandi artisti italiani sui diritti umani in Palestina (visitabile fino al 30 novembre). Segue aperitivo agricolo.

Domenica 23 novembre | 17.30 – 19.00 | Cripta del Duomo, Messina

Il loro grido è la mia voce: presentazione del libro di poesie da Gaza, con letture di Monia Alfieri. Segue aperitivo agricolo.

Il programma può subire modifiche, si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti sui canali social della manifestazione e sul sito internet: Instagram Mangia e Cambia e www.mangiaecambia.it