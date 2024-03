Asquini: “Da cinque anni Messina Social City al fianco di chi ha bisogno” VIDEO

Il progetto che le sta più a cuore? Il "Dopo di noi", in convenzione con l'istituto Antonello

MESSINA – Per la presidente di Messina Social City Valeria Asquini sono stati anni ricchi di soddisfazione. Non sono mai mancate le critiche ma non rinnega nulla dei progetti portati avanti con l’azienda speciale del Comune di Messina. Quello che le sta più a cuore al momento è il “Dopo di noi”, avviato e portato avanti insieme all’istituto “Antonello”.

Oggi l’azienda festeggia 5 anni di attività e lo fa coinvolgendo tutti i dipendenti. “In pochi anni si è avviata una trasformazione e un processo culturale che solitamente necessita di molto più tempo”, racconta orgogliosa la presidente Asquini.