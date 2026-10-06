L’asse Basile-Cannizzaro e l’Area integrata dello Stretto: tra porti, aeroporto e caccia di fondi

Il sindaco di Messina rilancia i progetti di sviluppo condiviso con Reggio Calabria, puntando su una programmazione unitaria

La mobilità e la cooperazione istituzionale al centro delle strategie per il futuro delle due sponde. È quanto emerso dall’incontro tenutosi a Reggio Calabria, intitolato «Prospettive di sviluppo del porto di Reggio Calabria e dell’Area integrata dello Stretto», che ha visto la partecipazione del sindaco di Messina, Federico Basile, del collega reggino Francesco Cannizzaro e del presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo.

L’obiettivo dichiarato è dare concretezza agli impegni presi per mettere a sistema le progettualità dei porti di Messina e Reggio Calabria. L’area dello Stretto, secondo il primo cittadino peloritano, può diventare davvero un territorio integrato mettendo la mobilità al centro: «Abbiamo dato seguito agli impegni che avevamo assunto con le nostre comunità nel mese di luglio, affrontando il tema dello sviluppo dei porti di Messina e Reggio Calabria e della possibilità di mettere a sistema progettualità e idee per l’intera Area dello Stretto».

Una programmazione unitaria oltre i confini territoriali

Secondo l’amministrazione messinese, il quadro istituzionale offre già gli strumenti necessari per superare le divisioni locali, grazie a un ente di gestione portuale che unisce le due sponde: «L’Autorità di Sistema portuale integra già, di fatto, le portualità di Messina e Reggio Calabria. È una condizione che ci consente di ragionare in una logica unitaria e di costruire una programmazione che guardi oltre i singoli territori».

Tra i nodi centrali affrontati durante il vertice figurano i collegamenti a ampio raggio e le nuove opere infrastrutturali ritenute strategiche per i territori:

«In questo percorso, la mobilità rappresenta uno degli elementi centrali. Abbiamo parlato della necessità di rilanciare l’aeroporto di Reggio Calabria come aeroporto anche della città di Messina e dell’idea del pontile di Reggio Calabria, proposta dal collega Cannizzaro, che condividiamo e sulla quale dovremo continuare a lavorare» (qui abbiamo spiegato in modo approfondito perché si tratta di un’idea balzana, ndr).

Tra proclami di svolta e richieste di leggi speciali

Il piano di integrazione istituzionale punta a tradursi in atti amministrativi formali per intercettare finanziamenti dedicati, lasciando alle spalle la stagione delle semplici dichiarazioni d’intenti: «Con questa Amministrazione, con il lavoro condiviso con il Comune di Reggio Calabria e con l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, possiamo aprire una nuova stagione di azioni concrete, lasciando da parte gli annunci di tanti anni fa».

L’impegno politico annunciato da Basile prevede un passaggio formale tra le due amministrazioni comunali, finalizzato a ottenere risorse straordinarie attraverso provvedimenti ad hoc: «Un impegno concreto che si formalizzerà in un percorso condiviso tra i due enti per portare a casa una delibera in grado anche di cercare risorse indispensabili attraverso una legge specifica».