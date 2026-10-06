Tangenziale di Messina. Sabato 10 ottobre chiuso lo svincolo di Giostra per lavori di scerbatura e manutenzione del verde

Gli interventi del Consorzio Autostrade Siciliane

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle gallerie ricadenti lungo la tratta compresa tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di Rocca Di Caprileone, in direzione Palermo, fino al 23 ottobre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00, è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo, con rientro allo svincolo di Rocca di Caprileone, per i veicoli provenienti da Messina e diretti verso Palermo.

Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi urgenti di scerbatura e manutenzione del verde presso lo svincolo autostradale di Messina Giostra

Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 di sabato 10 ottobre 2026, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Giostra (Km 11+900), in uscita, della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina-Palermo, per i veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia. Dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di sabato 10 ottobre 2026, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Giostra (Km 11+900), in ingresso, della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina-Palermo, per i veicoli diretti in entrambi i sensi di marcia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare, secondo le proprie esigenze, lo svincolo di Boccetta, sia in entrata sia in uscita.

A18 Messina – Catania: Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, dalle ore 7:00 del 08.10.2026 e sino alle ore 20:00 del 31.12.2026, sarà istituita la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, dell’Autostrada A/18 Messina – Catania, nel tratto compreso tra il km. 0+000 (Barriera di Messina Sud – Tremestieri) e il km. 76+860 (Barriera di Catania), in entrambe le direzioni di marcia e relativi svincoli e pertinenze, sia in orario diurno che notturno, previa predisposizione della segnaletica necessaria.

A18 Messina – Catania: Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle gallerie, lungo la tratta compresa tra il km 8+900 (Giampilieri) e il km 12+368 (nei pressi di Marina d’Itala), è istituito il doppio senso di circolazione lungo la carreggiata in direzione Messina, fino al 28/11/2026.