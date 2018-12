Domenica nasce il Pd siciliano a trazione "Faraone": clima da resa dei conti

Sta per nascere in Sicilia il Pd a trazione faraoniana e la resa dei conti inizierà domenica quando, ancora una volta spaccati, i Dem si riuniranno per l’Assemblea regionale.

Nel consueto clima di “fratelli-coltelli” al quale il Pd ha abituato l’elettorato di centro-sinistra, le primarie del 16 dicembre sono saltate. Dapprima ricorsi e contro ricorsi, annunci di esposti in Procura e scontri a livello regionale e nazionale, poi il ritiro della candidatura di Teresa Piccione alla segreteria regionale, hanno messo la pietra tombale sulle primarie. L’unico candidato rimasto in pista, il renziano Davide Faraone (che comunque sul piano dei numeri era il favorito) è diventato segretario regionale, non senza malumori da parte degli avversari.

Situazione difficile mentre il partito si avvia alle primarie di marzo.

Teresa Piccione, che rappresenta l’area Zingaretti, è stata a Messina nei giorni scorsi ed ha spiegato: “Al netto dei ricorsi che restano in piedi, ci prepariamo alla battaglia per la segreteria nazionale ma se il partito è morto, i colpevoli non siamo di certo noi, che in segreteria non ci abbiamo mai messo piede. In tutti i congressi in Italia si è rispettato lo statuto ed il regolamento: si parte dagli iscritti che eleggono il segretario di circolo ed il segretario provinciale, si discute del programma, si eleggono i 120 delegati per l’assemblea regionale: tutto questo in Sicilia è stato bypassato”.

La querelle siciliana è infatti sorta proprio sui congressi provinciali, che secondo l’area di sinistra dovevano essere fatti prima delle primarie. La Commissione nazionale di garanzia del Pd, abbia dato ragione a Faraone, rispondendo che i Congressi provinciali andavano fatti successivamente alle primarie del 16 dicembre.

“Il modello di partito che Faraone vuol costruire non è il Pd: si raccatta tutto quello che c’è in giro in nome di un fronte antipopulista- ha continuato la Piccione- Ma quale sarebbe la proposta politica di un contenitore come questo? Il partito è una comunità non una lista elettorale capace di vincere un turno: c’è prima e dopo le elezioni, quando vince e quando perde, perché è una comunità di persone che sono una grande risorsa”.

Nel corso dell’incontro con Teresa Piccione è intervenuto anche l’ex deputato regionale Filippo Panarello “Le vicende regionali che hanno portato al ritiro della candidatura del Pd non vuol dire che ci ritiriamo sull’Aventino. Non tolleriamo che si sia deciso di procedere attraverso colpi di mano e plateali violazioni del regolamento. Faraone ha sostenuto che si debba andare “oltre il Pd”, cioè verso i moderati ed i conservatori. Ma è un suicidio che la principale forza di sinistra sposti i nostri valori verso il centrismo”

A sferrare il colpo nei confronti dell’alleato di ferro di Faraone, cioè Sicilia Futura, è stato Francesco Barbalace, per i LabDem “C’è una specie di “offerta pubblica d’acquisto” nei confronti del Pd, ed i dirigenti regionali hanno dato loro ascolto. Riprendiamoci il nostro partito: la parola torna a noi, a voi, alla base”

Il Pd messinese è quindi frastagliato tra correnti e domani si terrà la conferenza stampa del Comitato "Messina con Martina" alle ore 10.30 presso la sede del PD di Messina in via Ettore Lombardo Pellegrino, 148.

Passo dopo passo, “divisi alla meta” che sarà il Congresso nazionale di primavera.

Intanto la prima resa dei conti è domenica, con l’Assemblea regionale del Pd Sicilia, che si terrà dalle ore 10:00 all’Addaura Hotel, lungomare Cristoforo Colombo a Palermo, con all’ordine del giorno la proclamazione di Faraone segretario regionale, l’elezione degli organismi, del presidente dell’assemblea e del tesoriere regionale.

E saranno scintille.

Rosaria Brancato