Associazione Italiana di Miologia: a Taormina il 25° congresso nazionale

Tra i protagonisti dell’evento gli specialisti del centro per le Malattie Neuromuscolari dell’Aou “G. Martino" di Messina

TAORMINA – A venticinque anni dalla propria fondazione, avvenuta proprio a Taormina nel 2000, l’Associazione Italiana di Miologia (Aim) celebra un importante traguardo: il 25° Congresso Nazionale, in programma fino al 31 maggio 2025 presso il Palazzo dei Congressi di Taormina, di cui presidente del Comitato Scientifico ed Organizzatore è il prof. Antonio Toscano, professore ordinario di neurologia dell’Università di Messina.



La nascita dell’AIM e la celebrazione dei 25 anni di attività a Taormina non sono casuali data la presenza nel territorio del Centro per le Malattie Neuromuscolari dell’Aou “G. Martino”, dove operano, da circa 40 anni, esperti di tali patologie. L’AIM è una associazione afferente alla Società Italiana di Neurologa (SIN) che ha concesso il patrocinio a questo evento.



Questa prestigiosa manifestazione rappresenta l’appuntamento annuale più rilevante in Italia dedicato alle malattie neuromuscolari, riunendo i maggiori esperti nazionali e internazionali — tra medici, ricercatori, operatori sanitari e rappresentanti delle associazioni di pazienti — per condividere conoscenze, esperienze e prospettive future.



I lavori si sono aperti ufficialmente con il saluto del presidente Aim, Prof. Vincenzo Nigro, Professore Ordinario di Genetica Medica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, seguito dagli interventi delle autorità locali e dei past president Aim, in una cerimonia inaugurale che ha celebrato i 25 anni di crescita della comunità miologica italiana. Anche il sindaco di Taormina, on. Cateno De Luca, ha rivolto ai convenuti un saluto augurale.



Il congresso offre un intenso programma di sessioni plenarie, simposi, letture magistrali e workshop dedicati a tutte le principali patologie neuromuscolari: dalla distrofia muscolare alla miastenia gravis, dalle miopatie infiammatorie alla Sma, fino alle malattie da accumulo di Glicogeno e mitocondriali.

La vivacità scientifica e la forza propulsiva del settore sono testimoniati non solo dalla partecipazione attesa di oltre 500 specialisti provenienti da tutta Italia e dallestero, ma anche dalla sottomissione di più di 200 contributi scientifici.



Infine vi sarà una tavola rotonda con le associazioni dei pazienti, un momento fondamentale di confronto, ascolto e alleanza tra clinici, ricercatori e pazienti, per affrontare insieme le sfide della diagnosi, dell’accesso alle cure e della gestione quotidiana delle malattie neuromuscolari.