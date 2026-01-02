 Messina. "Un'ora di arcobaleno" per i figli dei detenuti

Messina. “Un’ora di arcobaleno” per i figli dei detenuti

Redazione

Messina. “Un’ora di arcobaleno” per i figli dei detenuti

venerdì 02 Gennaio 2026 - 16:00

Iniziativa dei volontari della Crivop sabato 3 gennaio per offrire un momento di gioco e serenità

MESSINA – Iniziativa dei volontari di Crivop Italia Odv: “Un’ora di arcobaleno” per i figli dei detenuti. “Un momento di gioia e vicinanza dedicato ai più piccoli”. Sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 9.00, presso la sede operativa della Crivop in via Consolare Valeria n. 19 a Messina (di fronte alla Casa circondariale), si terrà l’evento promosso dall’organizzazione di volontariato penitenziario. E che nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi “un momento di serenità, gioco e spensieratezza, attraverso attività ludiche e di animazione, in un contesto accogliente e inclusivo”.

“I figli dei detenuti sono spesso le vittime invisibili della detenzione”

Spiegano i volontari: “I figli dei detenuti rappresentano spesso le vittime invisibili della detenzione: iniziative come questa intendono richiamare l’attenzione sull’importanza di prendersi cura anche di loro, sostenendoli sul piano umano, emotivo e relazionale”.

“Questo primo evento nasce dal desiderio di regalare un sorriso ai figli dei detenuti, che troppo spesso pagano conseguenze non loro – dichiara Michele Recupero, fondatore della Crivop Italia ODV –. Un’ora di arcobaleno vuole essere un segno concreto di vicinanza e di speranza, affinché nessun bambino si senta dimenticato”.

All’iniziativa sono stati invitati la Garante dei diritti dei detenuti, Lucia Risicato, e il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso i minori e le famiglie coinvolte dalla realtà della detenzione.

La Crivop opera da anni a fianco delle persone detenute, delle loro famiglie e dei minori, promuovendo percorsi di sostegno, inclusione e reinserimento sociale sul territorio.

Nella foto volontari della Crivop Italia Odv impegnati alla Casa circondariale di Messina per colloqui di sostegno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Nuovo impianto per l’umido a Mili, parte l’iter per gli espropri
Panettoni al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica, ma era una truffa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED