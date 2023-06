Ast sospende le corse pomeridiane, "rischio isolamento per i centri della Val d'Agrò" - Tempostretto

Il deputato regionale Calogero Leanza ho chiesto l'immediata convocazione di un tavolo tecnico

“L’azienda siciliana trasporti sospende le corse pomeridiane che servono il comprensorio della Valle d’Agrò, a causa della carenza di personale, una scelta inaccettabile che ricadrà pesantemente sugli abitanti dei piccoli centri e soprattutto su anziani e lavoratori”. Calogero Leanza, parlamentare regionale del Pd rilancia l’appello dei sindaci di Antillo, Casalvecchio Siculo, Roccafiorita, Limina e Savoca, centri che rischiano di pagare con l’isolamento le decisioni dei vertici Ast e chiede che l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità convochi con urgenza un tavolo tecnico per trovare una soluzione.

“Il servizio di trasporto erogato da Ast – spiega Leanza nella lettera inviata all’assessore Aricò ed al presidente dell’Azienda Trasporti – ha sempre avuto una valenza sociale, essendole stati affidati tutti quei servizi che per la loro elevata antieconomicità non erano di interesse delle aziende private, come evidenziato dalla Corte dei Conti nell’ambito della “Relazione sull’indagine relativa al Sistema del Tpl in Sicilia” del 2003″. “Appare chiaro – prosegue Leanza – che la mancata risoluzione delle criticità riguardanti l’Azienda, con particolare riferimento alla situazione debitoria, e la scarsa chiarezza rispetto al futuro della gestione del trasporto pubblico locale, compromettono il regolare svolgimento delle corse, causando notevoli e quotidiani disagi ai cittadini di tutta l’Isola. Per tali ragioni, mi unisco all’appello dei sindaci dei comuni interessati. Si convochi – conclude Calogero Leanza – un incontro per discutere questa ingiustificabile decisione e trovare soluzioni rapide”.