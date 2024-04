16 kg di droga, armi e l’agguato sul viale Europa. Minorenne condannato a 5 anni

Era stato arrestato nello scorso luglio, ora il provvedimento di esecuzione pena, frutto del cumulo di due sentenze

Detenzione e spaccio di cocaina, marijuana, hashish, per un peso complessivo di oltre 16 kg; detenzione illegale di un fucile, un’arma comune da sparo, una pistola a tamburo e di oltre 100 cartucce; acquisto o detenzione di una moto Honda rubata e responsabile per aver progettato, organizzato e realizzato, in concorso con maggiorenni, un agguato con l’utilizzo di arma da fuoco, che ha procurato alla vittima lesioni, avvenuto il 22 luglio 2023 al bar Hops di viale Europa.

Sono i reati di cui è accusato un minorenne, che era stato arrestato in flagranza sei giorni dopo, lo scorso 28 luglio, per detenzione, spaccio, detenzione di armi e cartucce, e da quel giorno si trova in carcere minorile.

Dopo l’indagine diretta dalla Procura per i minorenni e svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Messina in coordinamento con la Direzione distrettuale antimafia di Messina, sono arrivate anche due sentenze emesse dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, che prevedono un cumulo pene di 5 anni e 5 mesi.

Oggi la Procura per i minorenni di Messina ha emesso nei suoi confronti un Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti.