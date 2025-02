Aste giudiziarie. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Abitazioni e box

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA S. MARTINO, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ ABITATIVA in muratura di pietrame e rnattoni a due livelli fuori terra. II piano terra, da cui si accede attraverso il diritto di passaggio su un viottolo pedonale collegato direttamente alia strada comunale, è composto da: unico ampio vano adibito a zona pranzo-soggiorno, con angolo cottura, piccolo bagno e zona ingresso, di circa mq. 48,60, oltre piccolo cortile esterno, su cui insiste una struttura in legno (tettoia) di circa mq. 2,60. II piano primo, collegato tramite scala interna, è costituito da: una camera matrimoniale, una camera singola, due ripostigli e un corridoio, di circa mq. 41,00. In Catasto fabbricati al foglio 3 particella 545 sub. 2. categoria A/2, classe 9. vani 3.5. Rendita e. 253,06. Occupato. Prezzo base Euro 16.444,93. Offerta minima: Euro 12.333,70. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 25/03/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/03/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 9/2021 PT878955 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Attenzione testo da sostituire con quello corretto ricevuto dopo CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA STANISLAO MANCINI, 4/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 126,92 mq. al piano primo di fabbricato a 5 elevazioni fuori terra. Composto da soggiorno – salone, cucina – pranzo, 2 camere, ampio bagno completo di vasca, doccia e doppi lavelli, ripostiglio e locale wc, dotato di anti wc – lavanderia. Il soggiorno è open con l’ingresso e parte del disimpegno, in quest’ultimo sono ricavati 2 armadi incassati. E’ inoltre dotato di un balcone, su cui si affacciano la cucina ed una camera, e di un balconcino, posto sul prospetto principale, su cui si affaccia il locale soggiorno. Ha affaccio su cortile condominiale, nella parte anteriore, su un cortile condominiale nella parte posteriore e su via S. Mancini con il fronte est. Trae accesso da un comodo vano scala, fornito di ascensore. Libero. Prezzo base Euro 180.665,11. Offerta minima: Euro 135.498,84. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 08/04/25 ore 15:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/04/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 89/2021 PT878892 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE, 240 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano primo della sup. comm. di mq. 189 circa, composto da un vano angolo cottura, soggiorno, 3 camere, w.c., bagno e 2 ripostigli. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 153.394,00. Offerta minima: Euro 115.045,00. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 08/04/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/04/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 1/2023 PT878954 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA MESSINA – FRAZIONE SAN GIORGIO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO non distante dal mare, sup. comm. di mq. 129 circa, al piano rialzato di fabbricato a 4 elevazioni F.T. costruito nel 1986. L’immobile ha ingresso esclusivo da terrazzino dal quale si accede ad ampia zona giorno con angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, bagno e locale cantina allo stato rustico. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 81.232,00. Offerta minima: Euro 60.924,00. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 08/04/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/04/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 24/2022 PT878889 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

REITANO ( ME) – CONTRADA IACONA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO coltivato ad uliveto della sup. comm. di mq 2010, recintato e con accesso da area pubblica. Prezzo base Euro 1.687,50. Offerta minima: Euro 1.265,63. Rilancio: Euro 80,00. VIA ARCHIMEDE, 68 – LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE a piano terra di mq comm. 117,20 con accesso da corte privata. Immobile composto da 3 vani oltre cucina, w.c. Occorre ristrutturazione completa. Prezzo base Euro 15.637,50. Offerta minima: Euro 11.728,12. Rilancio: Euro 200,00. VIA SAN GIUSEPPE – LOTTO 3) MAGAZZINO di mq comm. 68, a piano terra composto da 2 vani oltre servizi. Occorrono lavori di ristrutturazione. Prezzo base Euro 9.056,25. Offerta minima: Euro 6.792,19. Rilancio: Euro 200,00. VIA SAN GIUSEPPE, 22 – LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE ai piani 1-2-3 di mq comm. 172,50 composta da soggiorno, cucina, 2 camere e piccolo ingresso. Piano superiore con 2 camere e piccolo bagnetto. Terrazza privata. Buono stato conservativo. Prezzo base Euro 49.443,75. Offerta minima: Euro 37.082,81. Rilancio: Euro 500,00. VIA SAN GIUSEPPE, 20 – LOTTO 5) QUOTA DI 1/2 DI DEPOSITO commerciale di mq 62. Magazzino a piano terra composto da 2 ampi vani divisi da arco. Prezzo base Euro 1.673,43. Offerta minima: Euro 1.255,07. Rilancio: Euro 80,00. Vendita senza incanto 10/04/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/04/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Loredana Maccora tel. 0941594935 – 3337576821. Rif. RGE 62/2018 PT878957 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA CALARCO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 78 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,40 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Libero. Prezzo base Euro 53.789,57. Offerta minima: Euro 40.342,17. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 6) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO allo stato rustico di 80 mq; A.1) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO scoperto, di 4,60 Mq. A.2) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO AUTO composto da autorimessa di 43,5 Mq. A.3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/7 DI TERRENO di 0,07 Mq. A.4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/7 DI TERRENO di 0,11 Mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 47.349,19. Offerta minima: Euro 35.511,89. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 17/04/25 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/04/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 35/2020 PT878959 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA CROCE MILIA 5-5/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO ABITATIVO INDIPENDENTE della sup. comm. di 197,39 mq. a 4 elev. f.t., con scala interna a forma di elle, che collega i vari livelli di piano abitativi, con 2 ingressi autonomi, occupante una sup. totale lorda di circa mq. 190,30, oltre, balconi e terrazzo di sup. tot. di circa mq. 21,80. Immobile costituito al piano terra da: unico ampio vano, cucina, wc, ripostiglio sotto scala, con accesso esclusivo dal civico 5 e con ulteriore accesso dal civico 5/A, di sup. lorda di circa mq. 50,30. I restanti piani hanno accesso dal civico 5/A, e sono costituiti da: piano primo, composto da corridoio, camera, bagno, ripostiglio, di superficie lorda di circa mq. 50,30 e balcone di circa mq. 3,60; da: piano secondo, destinato a zona corridoio, camera, bagno, ripostiglio, di sup. lorda di circa mq. 50,30 e balcone di circa mq. 3,60; e da: piano terzo (piano attico), con piccolo disimpegno, zona pranzo-salotto, cucina, ripostiglio, di sup. lorda di circa mq. 39,30, oltre balcone di circa mq. 3,60 e terrazzo di circa mq. 11,00. Prezzo base Euro 34.783,87. Offerta minima: Euro 26.087,90. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 15/04/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/04/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 19/2023 PT878958 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA VITTORIO VENETO, 54 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano primo della sup. comm. di 96,44 mq, composta da ingresso, cucina – pranzo, bagno e ripostiglio. Occupato. Prezzo base Euro 24.365,00. Offerta minima: Euro 18.273,75. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA VITTORIO VENETO – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO della sup. comm. di 31 mq. Libero. Prezzo base Euro 3.110,00. Offerta minima: Euro 2.332,50. Rilancio: Euro 500,00. VIA UMBERTO I, 18 – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO della sup. comm. di 30,00 mq. Libero. Prezzo base Euro 3.860,00. Offerta minima: Euro 2.895,00. Rilancio: Euro 500,00. VIA UMBERTO I – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 58,90 mq, su 2 piani: al primo piano soggiorno con angolo cottura, bagno e scala che conduce al secondo piano dove si trovano disimpegno, 2 camere da letto e bagno. Occupato. Prezzo base Euro 21.110,00. Offerta minima: Euro 15.832,50. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA TRIPOLI, 3 – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO di un piano, sup. lorda, di circa mq. 67,6. Attualmente inagibile/inabiltabile e da ristrutturare. Libero. Prezzo base Euro 3.000,00. Offerta minima: Euro 2.250,00. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA GORGHI –LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO di mq. 880 circa. Prezzo base Euro 1.270,00. Offerta minima: Euro 925,70. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 09/04/25 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/04/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa M.A. La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 144/1997 PT878956 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300