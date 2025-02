Aste giudiziarie su Tempostretto. Immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Mercoledì 29 gennaio 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 – Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni sul seguente bene: locale sottotetto, con destinazione residenziale, giusto recupero abitativo già autorizzato. L’appartamento è costituito da pranzo soggiorno, ampio ingresso, n. 2 camere da letto, due bagni, oltre spogliatoio e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 70.618,00. Offerta minima Euro 52.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 09/04/2025 ore 10:00 presso Studio del delegato in Messina, Via San Camillo n. 8. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 56/2023. In Messina (ME), Via Torre snc – Lotto 1: Diritto di nuda proprietà di appartamento posto al piano T-1-2, della superficie commerciale di 106,00 mq, con altezza interna di 3,00. PREZZO BASE Euro 41.763,00. Offerta minima Euro 31.322,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 23/04/2025 ore 11:00 al 24/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 66/2023. Messina Vill. Gesso, Via Castello Unità immobiliare a P. sem. (in catasto P. T.), composta da due camere da letto, soggiorno con a.c., w.c. e ampio ripostiglio, oltre cinque vani su corte esterna di pertinenza, abusivi e da demolire; mq. lordi complessivi 307 circa. Stato dei luoghi difforme dalla planimetria catastale; immobile difforme urbanisticamente e catastalmente rispetto alla L.E. n. 3264/75 che prevedeva la realizzazione di deposito – cantina e non prevedeva costruzioni sulla corte a livello.Dall’Ape allegato alla CTU in classe C. Prezzo base d’asta: euro 103.836,00. Offerta minima: euro 77.877,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 3.000,00 (tremila/00). VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 8.04.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna 090/344892 – apenna@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 76/2023. In Messina (ME), Via Gonfalone 8 – Lotto UNICO: Piena proprietà di unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t. con copertura piana. L’appartamento è composto da ingresso, corridoio, cucina, bagno, tre camere e due balconi, della superficie netta di 142mq. PREZZO BASE Euro 146.000,00. Offerta minima Euro 109.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dall’ 01/04/2025 ore 11:00 al 02/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 80/2023. In Graniti (ME), Via Giuseppe Garibaldi 30 – Lotto UNICO: 1000/1000 Locale magazzino o deposito (sottotetto) al piano 4. Esso è composto da: un ingresso, due depositi, una lavanderia, un locale di sgombro, due w.c. e da due balconi. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 175,96 mq. 1000/1000 autorimessa. L’immobile è posto al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre lo stesso. Superficie lorda di 22.15 mq. PREZZO BASE Euro 62.625,78. Offerta minima Euro 46.969,34. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 08/04/2025 ore 10:00 al 09/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Biancuzzo Simona 3477422047, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 84/2023. In Messina (ME), Via Comunale 37/C int. 1 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento facente parte del complesso edilizio Mili Residence, ubicato al piano primo del corpo di fabbrica A, per una superficie catastale complessiva di 105 mq (97 mq escluse le aree scoperte), composto da ingresso-soggiorno, cucina, camera matrimoniale, due camerette, bagno, wc e un disimpegno, il quale divide gli ambienti della zona notte. PREZZO BASE Euro 99.243,43. Offerta minima Euro 74.432,57. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 23/04/2025 ore 10:00 al 24/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 143/2023. In Messina (ME), Via Ugo Bassi 120 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t. e costituito da n. 7 vani destinati a studio, oltre zona adibita a reception ed accessori (ingresso, disimpegno, wc e ripostiglio). PREZZO BASE Euro 370.000,00. Offerta minima Euro 277.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 23/04/2025 ore 12:00 al 24/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Consortile – Lotto UNICO: Quota 1/1 di piena proprietà di appartamento oltre lastrico solare, superficie lorda mq. 275,37. PREZZO BASE Euro 78.000,00. Offerta minima Euro 58.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 14/05/2025 ore 17:00 presso studio del delegato sito in Messina Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 3470780646, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 180/2023 Spadafora, Via Cunettone coperto sn. (in catasto Via Riolo) Appartamento a P. 1, di quattro

vani, cucina abitabile, bagno, disimpegno e balcone coperto, di

mq. commerciali mq. 112,17 circa, con posto auto coperto a P.T. di mq. commerciali 11,39 circa. Dall’APE

allegato alla CTU appartamento in classe E. Prezzo base d'asta: Euro 90.940,00. Offerta minima:

euro 68.205,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA

ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 9.04.2025 alle ore 10.00, in via telematica tramite

www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina

090/716247 – cciappina@notariato.it

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Maggiori

informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 187/2022 Messina (in prossimità civico 265 di Via Palermo) Terreno e area urbana ricadenti nel Piano di Risanamento, ambito “B” Giostra Ritiro, in zona Brb 1 – zona di recupero urbanistico ed edilizio – di complessivi mq. 387 circa, in pessime condizioni manutentive; con ingresso da Via Palermo attraverso terreno del condominio Ariston Park (part. 1184).Prezzo base d’asta: euro 93.750,00. Offerta minima: euro 70.312,50. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte il 28.03.2025 alle ore 10.00 Luogo: Messina, Via Lenzi n. 5 presso studio Avv. A. Saija

Per info: 3201763132 – mail gabriella@studioabbratizzato.it

G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista Delegato e custode: Dott.ssa Gabriella Abbratozzato

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/ sito www.canaleaste.it, Sistema Aste Click e Rivista Aste Giudiziarie Nazionale Edizione Digitale

RGE 271/2013. In Mongiuffi Melia (ME), Via Torino 20 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare. L’immobile, adibito ad abitazione, è posto al piano T con annesso deposito posto al sottostante piano seminterrato di un fabbricato a tre elevazioni più piano seminterrato. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare. L’immobile, è posto al piano primo e secondo di un fabbricato a tre elevazioni più piano seminterrato. L’unità abitativa in atto risulta in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 179.175,00. Offerta minima Euro 134.381,25. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. In Mongiuffi Melia (ME), Via Giuseppe Mazzini 36 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare. L’immobile consiste in un deposito posto al piano seminterrato di un edificio a due elevazioni f.t più piano seminterrato. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare. L’immobile consiste in un deposito posto al piano seminterrato di un edificio a due elevazioni f.t più piano seminterrato. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare. L’immobile consiste in un’ abitazione posta al piano terra di un edificio a due elevazioni f.t. più piano seminterrato. L’appartamento è composto da ingresso-disimpegno, sottoscala, cucina, deposito ,wc e camera da letto. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare adibita ad abitazione posta al piano terra e primo di un edificio a due elevazioni f.t. più piano seminterrato. L’appartamento è composto da ingresso, wc, soggiorno, cucina, lavanderia e due camere da letto con balcone. PREZZO BASE Euro 166.350,00. Offerta minima Euro 124.762,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Mongiuffi Melia (ME), Via Aria Poma – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo in totale stato di abbandono e incolto. PREZZO BASE Euro 780,00. Offerta minima Euro 585,00. Rilancio minimo in aumento Euro 25,00. Asta senza Incanto 16/04/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via XXVII Luglio 61. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tumeo Veronica 0908930152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it