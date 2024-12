Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, palazzina costituita da 4 elevazioni S1-T-1-2 (compreso il seminterrato e la soffitta) di 149 mq circa. In parte da rifinire. Consistenza 7,5 vani. Immobile costruito nel 1967. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 29.548,00. Offerta minima: Euro 22.161,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 22/04/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/04/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT876927 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano S1 avente sup. comm. di mq 76,68 e composto da ingresso/soggiorno/cucina – bagno – 3 camere da letto e corte esterna esclusiva. Occupato. Prezzo base Euro 52.132,50. Offerta minima: Euro 39.099,37. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 06/03/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/03/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 41/2018 PT877126 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – CONTRADA FOSSO GELSO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1000/1000 DI UN TERRENO misto artigianale/industriale e agricolo della superficie commerciale di mq. 610,00. Detto terreno presenta una forma regolare, un’orografia pianeggiante, una tessitura prevalente agricola. Libero. Prezzo base Euro 7.930,00. Offerta minima: Euro 5.948,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 06/03/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/03/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. LG 6/2024 PT876981 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 104-106 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq. 75,40 circa. Posto al P.T., con accesso indipendente mediante piccola corte antistante di esclusiva pertinenza e accesso pedonale anche dal lungomare Ligabue. Composto da cucina-soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ingresso, bagno e disimpegno. Libero. Prezzo base Euro 73.943,00. Offerta minima: Euro 55.458,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/03/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/03/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 2/2024 PT876959 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA RIPETTA, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano terra e primo, della sup. comm. di 148 mq nel centro storico; fa parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo, di tipologia a schiera. Al P.T. è composto da vano soggiorno, piccolo w.c. e cucina con ripostiglio Al I°piano sono presenti 2 camere da letto e bagno. Libero. Prezzo base Euro 40.598,72. Offerta minima: Euro 30.449,04. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano secondo, della sup.comm. di 66,22 mq. facente parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo a schiera ubicato nel centro storico. Accesso diretto da un ballatoio a livello, raggiungibile da scala esterna in aderenza al fabbricato ed è costituito, da 2 vani oltre al wc, vano soggiorno con scaletta a chiocciola in ferro dalla quale si accede alla botola sul solaio di copertura, che porta a piccolo deposito/ripostiglio. Libero. Prezzo base Euro 17.808,19. Offerta minima: Euro 13.356,14. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/03/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/03/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 130/2017 PT877100 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – VIA CARIA FERRO, 133 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 129,49 mq composto da 4 vani più servizio igienico, disimpegno, ripostiglio, balconi e veranda, con annessa corte di pertinenza, al piano terra di fabbricato a 2 elevazioni, comprendente anche un piano seminterrato adibito a magazzino/deposito. Sup. coperta pari a circa mq 118, oltre a balconi e veranda: totale di circa mq 41,50. Terreno di pertinenza, a corte dell’intero fabbricato, di circa 1.083 mq. B) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup.comm.di 146,80 mq composto da unico grande vano al piano seminterrato di fabbricato a 2 elevazioni. Sup. coperta pari a circa mq 146,80 e sup. utile calpestabile pari a circa mq 124,70. Occupato. Prezzo base Euro 29.250,50. Offerta minima: Euro 21.937,88. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 11/03/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 53/2019 PT876923 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CORSO MATTEOTTI, 230 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, posto al piano primo di un fabbricato condominiale, composto da ingresso, disimpegno, 2 wc, ripostiglio, cucina, salone, 3 camere e balconi, superficie di circa 150 mq oltre 29 mq di balconi. Confina a nord con vano scala condominiale e sui restanti lati con corte condominiale. Libero. Prezzo base Euro 46.610,00. Offerta minima: Euro 34.957,50. Rilancio: Euro 2.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO/GARAGE, posto al piano terra di un fabbricato condominiale, costituente di fatto pertinenza del Lotto 1, costituito da un unico vano con ingresso carrabile, superficie utile di circa 15 mq e superficie convenzionale di circa 18 mq. Libero. Prezzo base Euro 2.700,00. Offerta minima: Euro 2.025,00. Rilancio: Euro 100,00. VIA SICILIA, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/1 DI IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, posto al piano terra di un fabbricato condominiale, composto da ingresso, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina, soggiorno, 3 camere e 2 balconi, superficie di circa 116 mq oltre 8 mq di balconi. Libero. Prezzo base Euro 56.640,00. Offerta minima: Euro 42.480,00. Rilancio: Euro 2.000,00. CORSO MATTEOTTI, 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, posto al piano terra di un fabbricato, composto da ingresso-soggiorno, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina, 2 camere e veranda, superficie di circa 150 mq oltre 29 mq di balconi. Occupato. Prezzo base Euro 19.320,00. Offerta minima: Euro 14.490,00. Rilancio: Euro 900,00. Vendita senza incanto 06/03/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/03/25 ore 12:00. Rif. RGE 707/2007 PT877504 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA CAVOUR 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. 112 mq costituito da un vano a piano terra con wc sottoscala scala di accesso al 1° piano con 3 vani adibiti a cucina, camera e soggiorno oltre bagno, corridoio e ampio ripostiglio con secondo accesso da via Messina. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 22.613,00. Offerta minima: Euro 16.960,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/03/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/03/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 4/2021 PT876912 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ DI FABBRICATO AD USO ABITATIVO su 2 elev. f. t. oltre piano seminterrato adibito a locali a deposito-cantina, con corte a servizio di escusiva pertinenza di sup. lorda tot. mq 213,20 (Sup. comm. mq 278,28). Detto fabbricato, facente parte di complesso edilizio di 6 palazzine con 2 appartamenti per ognuno, assume caratteristiche di villa bifamiliare, ed è dislocato su 3 livelli di piano. Nel piano seminterrato, sup. lorda di circa mq 123,80 e porzione di corte esclusiva antistante di pertinenza pari a circa mq 185,40, da cui si accede, è composto da: ampio locale a deposito-cantina, relativi servizi (lavanderia, wc, zona cottura, sala), zona retrostante a locale cantina, con annesso locale caldaia, ripostiglio sottoscala, e scala che collega il piano soprastante adibito a zona giorno, oltre zona a tettoia. Al piano terra, sup. lorda di circa mq 85,60 che, si accede da scala interna e da scala esterna nel terreno di corte, è costituito da: ampio soggiorno, zona pranzo, locale wc, disimpegno, oltre superficie scoperta adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala, ampio terrazzo, porzione di corte retrostante (mq 27,80) e scala interna. Il piano primo, sup. lorda mq 85,60, si compone di 3 camere da letto, bagno, wc, corridoio, disimpegno e 2 balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 111.139,37. Offerta minima: Euro 83.354,53. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 27/02/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 52/2023 PT876987 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

GALATI MAMERTINO ( ME) – CONTRADA SCIARA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ALBERGO della sup. comm. di 1.175,70 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Trattasi di immobile a più elevazioni fuori terra realizzato con struttura in c.a. Edificio a più elevazioni sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano seminterrato destinati a sala ristorazione/pizzeria, zone magazzini – celle frigorifere – cucine – impianti e zone letto con presenza di camere dotate ognuna di bagno autonomo. Completa la proprietà un ampio spazio coperto da tettoia oltre ad area esterna pertinenziale destinata a parcheggio. Al cespite si accede tramite stradella privata che, partendo da strada comunale a penetrazione agricola, giunge sino al bene in questione passando all’interno di proprietà altre ditte, appartenenti al medesimo nucleo familiare, nei confronti delle quali un domani dovrà essere costituita una servitù d’accesso/transito per consentire di poter giungere sino all’immobile esecutato. La struttura alberghiera è costituita da 10 camere doppie e 6 camere quadruple, sale ristorazione da 600 posti circa. Libero. Prezzo base Euro 474.200,00. Offerta minima: Euro 355.650,00. Rilancio: Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 04/03/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/03/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 83/2018 PT876916 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

LONGI ( ME) – VIA SANTA CROCE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO ARTIGIANALE con sup. comm. di 89,99, piano T, adibito a deposito e laboratorio per trasformazione di prodotti. Locali interni in stato di abbandono. Piccola fascia di pertinenza. Ingresso dastrada pubblica. Libero. Prezzo base Euro 41.729,13. Offerta minima: Euro 31.296,85. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con sup. comm. di 128,23 mq, a piano 1, con accesso da scala esterna. Immobile composto da 3 vani, con annesso wc e 2 ripostigli. Porzione della corte di pertinenza chiusa con struttura amovibile in alluminio ricavando ripostiglio. Spazi interni rifiniti ma in stato di abbandono. Balcone. Libero. Prezzo base Euro 39.378,63. Offerta minima: Euro 29.533,98. Rilancio: Euro 1.000,00.LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con sup. comm. di 126,92 mq, piano 2, accesso da scale esterne comuni ai beni in asta. Corte di pertinenza. Immobile composto da ampio locale destinato a cucina/pranzo, 2 camere letto, bagno, wc, ripostiglio e corridoio. Balcone. B) PIENA PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO con sup. comm. di 59,55 mq (R.G.E. 39/2024) a piano 3 con destinazione deposito occasionale, costituito da unico vano allo stato rustico in pianta pari alla sagoma perimetrale del fabbricato, di cui fa parte integrante, e si sviluppa seguendo una geometria a L. Accesso esclusivamente dall’esterno del fabbricato, predisponendo eventuali elementi mobili che dovranno trovare luogo sulla corte di pertinenza dell’immobile al piano sottostante di cui al corpo A). Libero. Prezzo base Euro 57.002,36. Offerta minima: Euro 42.751,77. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/03/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567-3397829125 Custode Giudiziario Avv. Stefano Ceraolo tel. 0941.362145-329.6923887. Rif. RGE 90/2019 PT877198 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA PIANO CROCE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A) IMMOBILI COMPRESI NEL LOTTO UNICO OPIFICIO INDUSTRIALE composto da: – Piano interrato con accesso a mezzo scala esterna posta sul lato S-O. Il piano sviluppa una superficie lorda di circa 205 mq e – Piano terra di circa 1840 mq – Piano primo suddiviso in due porzioni con accesso indipendente. Nello specifico una prima porzione e direttamente collegata al piano terra a mezzo scala interna ed è destinato a uffici, sala riunione, archivio e locale servizi igienici sviluppa una superficie lorda di circa 187mq. La restante parte del piano primo ha accesso a mezzo scala esterna e sviluppa una superficie lorda di circa 82 mq e altezza netta interna di circa 3,00m e il balcone sviluppa una superficie di circa 35mq. – Completa il lotto lo spazio a piano terra che circonda il fabbricato pari a circa 4430 mq. B) BENI MOBILI/ATTREZZATURE COMPRESE NEL LOTTO UNICO descritte dettagliatamente nell’avviso di vendita a cui si rimanda. Prezzo base Euro 1.622.700,00. Offerta minima: Euro 1.217.025,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 18/02/25 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. LG 4/2023 PT877384 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

SAN PIERO PATTI ( ME) – LOCALITA’ S.ANTONIO, C/DA MANGIOLIVA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di mq 9.610 coltivato a pascolo, seminativo e agrumeto. Libero. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO COLLABENTE la cui superficie commerciale è di 54 mq, la superficie catastale di mq 94. B1) Altro terreno, composto da corte di pertinenza, la cui superficie commerciale è di 4,00 mq. Libero. Prezzo base Euro 13.445,00. Offerta minima: Euro 10.083,75. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo, la cui superficie commerciale è di 1.890 mq, coltivato a noccioleto. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA la cui superficie commerciale è di 141,24 mq e ,la cui altezza interna è di 4. La stalla si sviluppa su due piani. È composta al piano terra da due stanze, avente accesso indipendente dall’esterno, al primo piano vi è un’unica stanza adibita a fienile. Libero. Prezzo base Euro 9.766,13. Offerta minima: Euro 7.324,59. Rilancio: Euro 400,00. LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 28.672 mq. Libero. Prezzo base Euro 30.925,13. Offerta minima: Euro 23.194,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di 32.421 mq, coltivato a seminativo irriguo e arborato, pascolo e uliveto. Al terreno, attualmente incolto, vi si accede attraversando altre particelle di terreno della stessa ditta. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA al piano terra, la cui superficie commerciale è di 29,70 mq. Nella specie trattasi di un porcile composto da due piccoli vani al piano terra e uno al piano ammezzato. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA COLONICA la cui superficie commerciale è di 179,05 mq. L’immobile, costruito nel 1920, si sviluppa su due piani, un piano fuori terra e un piano interrato. C1) ALTRO TERRENO COMPOSTO DA CORTE di proprietà esclusiva, di mq 5,40. D) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA PADRONALE dei primi del 900, in corso di ristrutturazione, la cui superficie commerciale è di 370,11 mq. L’immobile si compone di tre ampi vani al piano terra adibito a zona giorno e tre camere da letto con bagno in camera al piano primo, a cui si accede attraverso una scala interna in cemento armato di recente costruzione. E) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN LOCALE DI DEPOSITO la cui superficie commerciale è di 43,00 mq. L’immobile posto al piano terra è costituito da un unico vano a cui si accede dalla corte di proprietà esclusiva della particella 377 identificata con il sub 1. Liberi. Prezzo base Euro 143.394,00. Offerta minima: Euro 107.545,50. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/03/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Michela La Cauza tel. 3206040023. Rif. RGE 108/2017 PT876950 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

