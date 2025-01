Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 124,23 mq, in piena proprietà. L’appartamento si trova situato al quinto piano di un fabbricato a 7 elevazioni fuori terra. Il fabbricato è dotato di ascensore e l’appartamento è costituito da un ingresso-soggiorno, una cucina, tre camere, due bagni e due balconi. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano quinto, ha un’altezza interna di 2.90. Prezzo base Euro 67.875,00. Offerta minima: Euro 50.906,25. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lucia Caccamo tel. 0909024888. Rif. RGE 82/2017 BC877556

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE SANT’ANDREA, VIA STRETTO ACQUACALDA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 126,39 mq. L’immobile qui oggetto di procedura è un appartamento residenziale sito in Via Stretto Acquacalda n. 3 posto al piano terra di un immobile a tre elevazioni F.T., oltre CANTINATO dalla superficie commerciale di 120 mq circa, balconi e verande esclusi. L’accesso all’appartamento è garantito dalla via Acquacalda, attraversando il cortile condominiale ed accedendo al vano scala sempre condominiale. L’intero edificio sviluppa 5 piani, 4 compreso torrino scala piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1980. L’immobile de quo è identificato al catasto fabbricati di Barcellona P.G. al fg. 8 part. 1241 sub 15, classe 9, vani 6,5, rendita catastale euro 352,48. Prezzo base Euro 92.052,60. Offerta minima: Euro 69.039,45. Termine presentazione offerte: 14/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/03/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato e Custode Avv. Tiziana Angela Brancato tel. 0909791182. Rif. RGE 99/2022 BC877977

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEI VESPRI, 74 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, piano primo mq. 144, salotto-pranzo, soggiorno, due camere da letto e una matrimoniale, bagno, cucina. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona è riportato al foglio 13, particella 1297 sub. 3, classe 8, cat. A/2, consistenza 6,5, rendita Euro 298,77, Via dei Vespri 70, piano primo. Prezzo base Euro 55.908,75. Offerta minima: Euro 41.931,56. Termine presentazione offerte: 15/03/25 ore 15:00. Vendita senza incanto 19/03/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida tel. 0906783616 – 3382304044. Rif. RGE 84/2023 BC877944

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA EOLIE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) APPARTAMENTO sito al piano 2-3, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 16, catasto FABBRICATI, cat. F/3 CONSISTENZA 0, Unità immobiliare in corso di costruzione per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 147,37. Prezzo base Euro 59.638,57. Offerta minima: Euro 44.729,57. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC877940

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA LEOTTI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI unita immobiliare al piano quarto con ascensore. Ha superficie di mq. 155 e si compone di ingresso, salone, 3 camere da letto, un bagno, un servizio igienico, un ripostiglio, una cucina. Ha una altezza interna di 3.00 metri e tutti gli ambienti sono provvisti di aperture che consentono una corretta illuminazione ed areazione naturale. I rivestimenti e le rifiniture interne sono di ottima qualità. Prezzo base Euro 99.000,00. Offerta minima: Euro 74.250,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Erminia Pirri tel. 0909795051. Rif. RGE 91/2023 BC876406

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA S.ANTONINO, VIA SEBASTIANO CRINÒ, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con cortile retrostante avente una superficie commerciale di 176 mq, destinato a uso di civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre a un lastrico solare. Composto da soggiorno, corridoio, una camera da letto matrimoniale con cabina armadio, due camere da letto singole, un ripostiglio situato sotto la scala che porta ai piani superiori, lavanderia e una zona giorno con cucina/pranzo e bagno. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 927 graffata a part. 1035 sub. 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 4,5, R.C. € 125,50, indirizzo catastale: Via Sebastiano Crinò n. 21, piano: T. Prezzo base Euro 88.704,00. Offerta minima: Euro 66.528,00. Termine presentazione offerte: 24/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/03/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cristian Antonino Mazzeo tel. 3470601439. Rif. RGE 48/2024 BC877961

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE SAN PAOLO, VIA FONTANELLE, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a tre elevazioni fuori terra di forma pressappoco romboidale. Lo stato di conservazione dell’immobile non è buono, e risulta necessario eseguire delle manutenzioni straordinarie importanti prima di poter essere abitabile. Il piano terra è costituito da un vano principale e un piccolo bagno posto al di sotto della scala, il piano primo ha anch’esso un vano principale e un piccolo sottoscala, il piano secondo è composto da due vani e altezza netta del vano direttamente connesso alla scala di 2.23 m, mentre il vano denominato catastalmente cucina ma attualmente adibito a bagno ha una altezza netta di 2.43 m. Si identifica in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 33 particella 156 sub. 1 aggraffata alla part. 1472 sub. 1 categoria A/4, classe 9, consistenza 3,5 vani, R.C. € 126,53, indirizzo catastale: via Fontanelle n°20, piano: T-1-2. Prezzo base Euro 21.100,00. Offerta minima: Euro 15.825,00. Termine presentazione offerte: 24/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/03/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Francesco Giorgianni tel. 3483609157. Rif. RGE 26/2024 BC877970

FURNARI (ME) – CONTRADA CINQUEFONTANE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) RUSTICO (UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE) con superficie commerciale di 179,00 mq, ad una elevazione f.t. oltre porzione di cantinato e annesso terreno. Identificazione catastale: Foglio 16, part. 716 (Catasto Fabbricati), categoria F/3, indirizzo catastale: Contrada Cinquefontane n. SNC, piano: S1 – T; Foglio 16, part. 159 (Catasto terreni), qualità/classe Area Rurale, superficie 115 mq e al Foglio 16 part. 521 (Catasto terreni), qualità/classe Fabb. Rurale, superficie 70 mq. Presenti difformità catastali: immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 104.848,00. Offerta minima: Euro 78.636,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. FURNARI (ME) VIA VITTORIO EMANUELE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO con superficie commerciale di 85,00 mq, al piano T-1. Identificazione catastale: Foglio 10 part. 790 sub 1 (Catasto Fabbricati), classe 2, consistenza 2 vani, rendita 67,14 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Emanuele n. 172, piano: T-1. Abitazione di tipo popolare totalmente da restaurare. Presenti difformità catastali (diversa disposizione aperture): immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 20.750,00. Offerta minima: Euro 15.562,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Irene Gambadauro tel. 0909702648 – 3471900336. Rif. RGE 105/2022 BC877983

LIPARI (ME) – FRAZIONE CANNETO, VIA TORRENTE BOCCETTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO sito in Lipari via Torrente Boccetta snc frazione Canneto piano 1, nel N.C.E.U. del Comune di Lipari.al Foglio 69, part. 581, sub 15, catasto FABBRICATI, cat. a/2 CONSISTENZA 3 vani ,per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 63,52 rendita 278,89. Prezzo base Euro 109.425,00. Offerta minima: Euro 82.068,75. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 107/2023 BC878232

MILAZZO (ME) – FRAZIONE FRAZ. SCACCIA, VIA PEZZA DEL PIOPPO, 28 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A SCHIERA LATERALE a due elevazioni f.t., della superficie commerciale di mq. 142,13; la villetta fa parte di un complesso immobiliare costituito da villette simili. L’immobile confina a nord-est con villetta di altra ditta, a sud-ovest con villetta di altra ditta, a sud-est con stradella condominiale ed a nord-ovest con Via Pezza del Pioppo. La villetta ha accesso indipendente ed un accesso mediante stradella condominiale. Il bene è dotato di un piccolo seminterrato adibito a cantinola. Il piano terra è composto da un soggiorno/pranzo, una cucina ed un WC; dal piano terra si accede, tramite una scala interna al locale seminterrato che ha un’altezza massima di mt. 2,10. Il piano primo è composto da due camere da letto, un disimpegno, uno spogliatoio ed un WC, oltre ai balconi. Il soffitto del primo piano risulta soppalcato con soppalco in legno ispezionabile che delimita il soffitto a falde. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 18 particella 1295 sub 8 (ex sub 6), categoria A/7, classe 8, consistenza 7 vani, Rendita E. 524,20. Prezzo base Euro 158.620,00. Offerta minima: Euro 118.965,00. Termine presentazione offerte: 21/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/03/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 21/2022 BC878603

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA GIOVANNI GUERINO, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) IMMOBILE a più livelli di tipo unifamiliare sito in Montalbano Elicona (ME), Via Giovanni Guerino 19, prospettante anche sulla Via Camposanto s.n.c., della superficie commerciale di 156,72 mq; l’intero edificio sviluppa quattro piani, due piani fuori terra e due parzialmente interrati; esso si trova in condizioni fatiscenti e sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto tecnologico; identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 31, part. 518 sub 1 (ex 518), categoria F/2, Via Giovanni Guerino n. SN Pianto T. Prezzo base Euro 17.044,00. Offerta minima: Euro 12.783,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lorenzo Isaia tel. 3283919155. Rif. RGE 88/2023 BC876193

PACE DEL MELA (ME) – FRAZIONE GIAMMORO, VIA PACE GIAMMORO, 114 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO della superficie commerciale di 28,50 mq., costituito da un’unità immobiliare al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1612 sub. 9, categoria C/6, classe 2, consistenza 28 mq, R.C. € 41,94, indirizzo catastale: via Pace Giammoro n.114, piano: S1,. Prezzo base Euro 6.252,00. Offerta minima: Euro 4.689,00. FRAZIONE GIAMMORO, VIA NAZIONALE, 197 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO, della superficie commerciale di 23,20 mq, costituito da un’unità immobiliare posta al piano cantinato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In catasto Fabbricati al foglio 4 particella 34 sub. 55, categoria C/6, classe 1, consistenza 23 mq, R.C. € 29,70, piano: S1. Prezzo base Euro 3.323,00. Offerta minima: Euro 2.493,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 94/2023 BC878069

PACE DEL MELA (ME) – VIA PACE GIAMMORO, 13 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO con vista al 2° p. a PACE DEL MELA, Via Pace Giammoro n. 13, di mq 118,90, int. 6, corpo B, residence Bellavista, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere singole, una doppia, w.c., bagno e ripostiglio, oltre cantina al p.S1 e posto auto scoperto. In catasto: Foglio 7, particella 1447, sub 47, cat. A/2, cl. 6, vani 6, r.c. € 281,99 e sub 17, cat. C/2, cl. 3, consistenza 21 mq, rendita € 31,45 e sub 86, cat. C/6 cl.1, consistenza 12 mq, rendita € 15,49. Prezzo base Euro 56.059,20. Offerta minima: Euro 42.044,40. Termine presentazione offerte: 13/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/03/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Provvidenza Mirabile Aliquò tel. 3925175519. Rif. RGE 97/2022 BC878033

SAN PIER NICETO (ME) – VIA MENDOLIERE, 39 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ dell’unità immobiliare adibita a civile abitazione in catasto al fg.3 part.lla 189 sub.2, posta al piano terra di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, categ. A/2, classe 1, vani 6, rendita euro167,33 E’ composta da 6 vani oltre accessori, sviluppa una superficie catastale di 165 mq totale escluse aree scoperte. Prezzo base Euro 19.429,56. Offerta minima: Euro 14.572,17. Termine presentazione offerte: 24/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/03/25 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabro’ tel. 3209430050. Rif. RGE 23/2018 BC878014

SAN PIER NICETO (ME) –QUARTIERE CENTRO STORICO, VIALE PRESTIMINICO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 171,40 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, piano: primo. Prezzo base Euro 52.795,00. Offerta minima: Euro 39.596,25. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 188,22 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, piano secondo. Prezzo base Euro 90.870,00. Offerta minima: Euro 68.152,50. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. FRAZIONE PIANO MASSIMO, STRADA PROVINCIALE, 62 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 126,95 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 9 particella 1577 (catasto terreni), superficie 908, piano primo. Prezzo base Euro 44.140,00. Offerta minima: Euro 33.105,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981. Rif. RGE 87/2023 BC876743

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ALICUDI, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO piano t., nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 20, catasto FABBRICATI, cat. C/1 classe 6, consistenza 454,33 MQ, per la quota di 1000/1000. DEPOSITO COMMERCIALE sito in Barcellona P.G.via Eolie snc, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 14, catasto FABBRICATI, cat. C/2 classe 3, consistenza 435 MQ, per la quota di 1000/1000. DEPOSITO COMMERCIALE sito in Barcellona P.G.via Eolie snc, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 15, catasto FABBRICATI, cat. C/6 classe 8, consistenza 274 MQ, per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 481.893,92. Offerta minima: Euro 361.435,45. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. VIA STRETTO SECONDO SAIA D’AGRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) UFFICIO sito al piano primo, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 19, catasto FABBRICATI, cat. A/10 classe 1, superfice commerciale mq 167,01 per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 73.114,70. Offerta minima: Euro 54.835,56. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC877939

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE SPARSE POPOLARI FONDACO NUOVO, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – NEGOZIO a piano terra di una fabbricato a tre elevazioni f.t. costituito da un unico vano, antiwc e wc, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 18 superficie commerciale mq. 121,00. L’unità immobiliare presenta la sola pertinenza esclusiva del parcheggio posto all’interno dell’area condominiale per una superficie pari a 33,28 mq.; – NEGOZIO a piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costituito 5 vani, 2 disimpegni, anti wc, wc, wc disabili, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 34 superficie commerciale 112 mq, L’unità immobiliare ha una superficie di pertinenza esclusiva ovvero il parcheggio destinato all’attività commerciale di mq. 33,50. Le due unità immobiliari sono messe in comunicazione mediante l’apertura di un varco sulla muratura di confine dei due subalterni. Presentano difformità edilizia e catastali regolarizzabili. Prezzo base Euro 129.666,79. Offerta minima: Euro 97.250,09. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabro’ tel. 3209430050. Rif. RGE 90/2022 BC878291

LIPARI (ME) – FRAZIONE PIANOCONTE – VIA STRADALE – SP 179, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DEL LOCALE COMMERCIALE (categoria C/1), ad unica elevazione fuori terra, accessibile da strada provinciale, con destinazione a pizzeria, bar ristorante, di 274 mq utili, corte coperta d’accesso di 50 mq e terrazzo esterno coperto a pergolato di 230 mq (superficie commerciale di 368,55 mq), sito in Lipari, via stradale- SP 179 snc, frazione Pianoconte; in catasto al fg. 91, particella 22, sub 1 (esiste una copertura e chiusura laterale con struttura precaria da rimuovere); si rinvia anche alla CTU dell’Ing. Matteo Calabrò, già in atti; si precisa che l’immobile è stato rilasciato e, quindi, non è più occupato dal debitore, il quale ha consegnato le chiavi al custode; al suo interno, però, vi sono ancora alcuni beni mobili (n. 1 banco frigorifero, n. 2 celle frigorifere di grandi dimensioni, n. 1 banco bar, n 1 retro banco, mobilio vario, sedie, inerti e suppellettili varie), per i quali esiste ordine di sgombero. Prezzo base Euro 202.500,00. Offerta minima: Euro 151.875,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianpiero Picciolo tel. 0909296269 – 3495932071. Rif. RGE 26/2023 BC878002

PACE DEL MELA (ME) – FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ, 131 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) A) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA della superficie commerciale di 17,80, costituito da un’unità immobiliare posto al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 87 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 18 mq, R.C. € 23,24, indirizzo catastale: via Libertà, piano: S1 B) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA della superficie commerciale di 19,80 mq, costituito da un’unità immobiliare posto al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 87 sub. 6, categoria C/2, classe 2, consistenza 21 mq, R.C. € 27,11, piano: S1. Prezzo base Euro 4.029,00. Offerta minima: Euro 3.022,00. LOTTO 4) A) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO RURALE sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 42,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 930, qualità/classe Fabbricato Rurale, superficie 42 mq; B) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO vincolato a verde pubblico sito a Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 100,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1192, partita 5151, qualità Seminativo, classe 2, superficie 100 mq, R.A. € 0,15, R.D. € 0,54; C) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO residenziale sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 20,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1195, partita 5151, qualità vigneto, classe 2, superficie 20 mq, R.A. € 0,09, R.D. € 0,28; D) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI VERDE AGRICOLO – C1 Residenziale di espansione sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 369,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1423, superficie 369 mq, R.A. € 0,67, R.D. € 2,57; E) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI VERDE AGRICOLO – C1 Residenziale di espansione sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 1.024,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1425, qualità vigneto classe 3, superficie 1024 mq, R.A. € 4,23, R.D. € 10,31; F) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO RESIDENZIALE sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 437,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1427, qualità uliveto, classe 1, superficie 437 mq, R.A. € 2,37, R.D. € 2,82; G) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI VERDE PUBBLICO – C1 Residenziale di espansione sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 1.779,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1442, qualità seminativo, classe 2, superficie 1779, R.A. € 2,76, R.D. € 9,65. Prezzo base Euro 71.778,00. Offerta minima: Euro 53.834,00. FRAZIONE GIAMMORO, VIA NAZIONALE, 197 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA della superficie commerciale di 19,00 mq., costituita da un’unità immobiliare posta al piano cantinato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricai al foglio 4 particella 34 sub. 56, categoria C/2, classe 1, consistenza 19 mq, R.C. € 21,59, indirizzo catastale: via Nazionale n. 197, piano: S1. Prezzo base Euro 3.416,00. Offerta minima: Euro 2.562,00. LOTTO 7) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA della superficie commerciale di 19,50 mq. costituita da un’unità immobiliare posta al piano cantinato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 34 sub. 57, categoria C/2, classe 1, consistenza 19 mq, R.C. € 21,59, indirizzo catastale: via Nazionale n.197, piano: S1. Prezzo base Euro 3.553,00. Offerta minima: Euro 2.665,00. LOTTO 8) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA della superficie commerciale di 9,50 mq. costituita da un’unità immobiliare posta al piano cantinato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 34 sub. 59, categoria C/2, classe 1, consistenza 9 mq, R.C. € 10,23, indirizzo catastale: via Nazionale n. 197, piano: S1. Prezzo base Euro 1.898,00. Offerta minima: Euro 1.424,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 10) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO (SOTTOTETTO) della superficie commerciale di 46,50 mq. costituito da un’unità immobiliare, posta al piano terzo (sottotetto) di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1618 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 47 mq, R.C. € 60,68, indirizzo catastale: via Libertà, piano: 3. Prezzo base Euro 15.233,00. Offerta minima: Euro 11.425,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 94/2023 BC878070

SAN PIER NICETO (ME) – VIALE TENENTE CALDERONE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO destinato a Garages, piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/6, consistenza 30 mq, piano terra. Prezzo base Euro 23.720,00. Offerta minima: Euro 17.790,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) NEGOZIO della superficie commerciale di 59,40 mq. Piena ed esclusiva proprietà dei debitori Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/2, consistenza 49 mq, piano terra. Prezzo base Euro 33.770,00. Offerta minima: Euro 25.327,50. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. FRAZIONE PIANO MASSIMO, STRADA PROVINCIALE, 62 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) DEPOSITO ARTIGIANALE, della superficie commerciale di 135,64 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 9 particella 1577 (catasto terreni), superficie 908, piano terra e primo. Prezzo base Euro 21.350,00. Offerta minima: Euro 16.012,50. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. FRAZIONE PIANO MASSIMO, VIA MATTEOTTI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) DEPOSITO ARTIGIANALE della superficie commerciale di 39,92 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 9 particella 1577 (catasto terreni), superficie 908, piano primo. Prezzo base Euro 6.720,00. Offerta minima: Euro 5.040,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981. Rif. RGE 87/2023 BC876744

Terreni

SAN PIER NICETO (ME) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO sito in San Pier Niceto (Me), Identificato in Catasto Terreni al foglio 5 particella 236, qualità agrumeto, classe 2, superficie 1250, R.A. € 11,62, R.D. € 40,67. Prezzo base Euro 16.875,00. Offerta minima: Euro 12.657,00. Termine presentazione offerte: 17/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/03/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 94/2023 BC878064