Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina e provincia

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Martedì 11 FEBBRAIO 2025

RGE 3/2021. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 8: appartamento per civile abitazione posto al piano primo del corpo “B”, composto da un ingresso, salone, disimpegno, bagno, cucina, n.2 camere singole, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale. PREZZO BASE Euro 74.320,09. Offerta minima Euro 55.740,06. Rilancio minimo in aumento Euro 3.700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 18/04/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 16/2017. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Vittorio Emanuele 80 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento posto al primo piano di edificio a due elevazioni fuori terra, composto da ingresso al piano terra, disimpegni, corridoio, bagno, cucina, quattro camere con balcone prospettanti sulla via principale e tre camere (di cui due con balcone e una con finestra) prospettanti su spazio isolamento interno, sviluppa una superficie totale di mq 162,88 comprensiva di balconi e cantina. PREZZO BASE Euro 19.950,00. Offerta minima Euro 14.962,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 07/05/2025 ore 17:30 presso studio del delegato sito in Messina, Viale San Martino, is. 123 n. 146. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Caputo Rosa 0902925171, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 30/2023. In Messina (ME), Via San Riccardo – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento al p.t. L’immobile è ubicato in un’area a destinazione residenziale; l’alloggio fa parte di un condominio composto da tre edifici in linea, a quattro elevazioni f.t. con struttura in c.a. e laterizi e copertura piana, suddivisi in quattro scale, separati da due cortili interni di proprietà esclusiva, con possibilità di parcheggio; realizzati dall’Ente Ina Casa divenuto successivamente Gestione Case per Lavoratori (Ges.Ca.L.). PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/04/2025 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Coppola Gabriella 3276699138, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 36/2022. In Messina (ME), Via Nazionale, frazione Giampilieri Marina 164 – Lotto 2: Villa singola su tre elevazioni sup. comm. 352.50 mq. PREZZO BASE Euro 236.691,25. Offerta minima Euro 177.518,43. Rilancio minimo in aumento Euro 7.100,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/05/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Biancuzzo Simona 3477422047, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2021. In Messina (ME), Rione Bordonaro, Via Comunale Santo 289 – Lotto UNICO: appartamento al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) di una palazzina a quattro piani fuori terra oltre parziale sottotetto, realizzata con struttura intelaiata in cemento armato. Le unità immobiliari sono dotate di posto macchina a piano terra. PREZZO BASE Euro 70.000,00. Offerta minima Euro 52.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 57/2018. In Messina (ME), Via Vetro, quartiere Contesse 7 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione ubicato al piano secondo di un fabbricato residenziale a due elevazioni f.t. oltre piano mansardato. PREZZO BASE Euro 28.000,00. Offerta minima Euro 21.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/04/2025 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 62/2023. In Spadafora (ME), Via del Mare 11 – Lotto UNICO: Appartamento più vano deposito. Superficie complessiva lorda mq 116,00 (appartamento), mq 107,00 (aree scoperte), mq 12 (vano deposito). PREZZO BASE Euro 113.560,00. Offerta minima Euro 85.170,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Venditab senza incanto con modalità sincrona mista 06/05/2025 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Pantano Luigi 0909433891, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 86/2019. In Messina (ME), Via Comunale Camaro pal. G 183/1 – Lotto 1: Deposito commerciale seminterrato, della superficie di mq 225,00 circa con ingresso indipendente dal cortile condominiale. All’interno, in prossimità dell’ingresso, è presente un piccolo vano W.C. e risulta suddiviso in più ambienti creati mediante la realizzazione di alcuni divisori. PREZZO BASE Euro 87.750,00. Offerta minima Euro 65.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Nizza di Sicilia (ME), Contrada Licandro – Lotto 2: Piena proprietà della quota di un terzo: a) Fabbricato inagibile con annessa corte di terreno per una superficie complessiva di mq 100 circa. Zona collinare di difficile accesso con mezzi meccanici. b) Terreno agricolo forma trapezoidale, estensione complessiva di circa mq. 3.980,00, pianeggiante. In catasto fg 2, part.29, seminativo irr arb, cl.2, sup. are 39,80, RD € 31,86 RA € 22,61. PREZZO BASE Euro 12.460,00. Offerta minima Euro 9.345,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 16/04/2025 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Università n. 1. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 3935511773, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 88/2018. In Gaggi (ME), Via Taormina 8 – Lotto UNICO: Appartamento al piano 3° di vani 5,5. L’immobile, composto da ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, un ripostiglio ed un bagno, oltre balcone corrente su tutto il perimetro dell’alloggio e porzione del sovrastante terrazzo collegato solo per mezzo del vano scala condominiale (e catastalmente individuato con altro subalterno), sviluppa una superficie lorda complessiva, mq 103,00. lastrico solare, piano 4, mq 213. PREZZO BASE Euro 35.062,50. Offerta minima Euro 26.296,88. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 11/04/2025 ore 09:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 88/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Ciminello – Lotto 1: villa singola della superficie commerciale di 328,75 mq. La villa, a destinazione residenziale, si sviluppa su quattro livelli. Essa è composta da un piano seminterrato e tre livelli fuori terra. PREZZO BASE Euro 226.000,00. Offerta minima Euro 169.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2025 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina (ME), via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it,. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 100/2020. Lotto 2 – Messina, Via Santa Marta 258 Ufficio a P. T. composto da ingresso – sala d’attesa, altro ingresso, corridoio, cinque vani, due w.c. e ampia veranda, oltre zona indicata in planimetria catastale come intercapedine (in cui sono stati realizzati due stanze ed un cucinino in modo non conforme e non regolarizzabile); sup. com. mq.154,47 circa. In classe B.Dalla C.T.U. unito di fatto all’immobile adiacente (di terzi e non oggetto di procedura).Trascritto il 6.8.13 ai nn. 20262/15939 patrimoniale, successivamente all’ipoteca del procedente.Prezzo base d’asta: euro 158.436,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 11.04.2025 alle ore 12.00 Luogo: Ufficio Secondario in Messina, Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina Per info: 090/6409870 – mail pvicari@notariato.it G.E. Dott.ssa D. C. Madia Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it,, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

RGE 132/2023. In Messina (ME), Via Suor Maria Francesca Giannetto 6 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento al piano terra, della sup. comm. di mq. 65 circa, composto da ingresso, due camere, soggiorno e cucina, con annesso cortile retrostante. L’ immobile in atto è occupato. PREZZO BASE Euro 38.351,00. Offerta minima Euro 28.763,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 08/04/2025 ore 10:30 al 09/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 153/2019. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 159,20 mq, posto al piano quinto e composto da ingresso, salone angolare, tre comode camere da letto, cucina abitabile, doppi servizi e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 105.821,00. Offerta minima Euro 79.365,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/04/2025 ore 11:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 172/2016. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Guglielmo Marconi 3 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 500/1000 di un laboratorio artigianale. PREZZO BASE Euro 19.806,00. Offerta minima Euro 14.854,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto del 11/04/2025 ore 10:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D’Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 257/2008 130/13. In Leni (ME), – Lotto 4: piena proprietà di terreno sup. complessiva mq 6.825,00. PREZZO BASE Euro 65.280,00. Offerta minima Euro 55.488,00. Rilancio minimo in aumento Euro 12.000,00. Asta senza Incanto 18/04/2025 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 280/2017. In Messina (ME), Viale San Martino is.13 350 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al quinto piano della superficie commerciale di 207,20 mq. PREZZO BASE Euro 288.700,00. Offerta minima Euro 216.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/04/2025 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 23/1999. In Messina (ME), Contrada S.Jachiddu – Lotto 6 composto da: Immobile sub 274 ad 1 elevazione f.t., è destinato a deposito ed è in cattive condizioni dal punto di vista strutturale, esso è costituito da un unico vano in muratura, con copertura a falde, costituita da solaio in legno tegole e porzioni di lamierino in copertura, da terreni e immobile sub 127 a 2 elevazioni f.t. costituito al p. seminterrato da un deposito privo di comunicazioni con altri ambienti e da un ulteriore deposito costituito da nr. 2 vani comunicanti tra loro. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 80.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), Contrada S. Jachiddu – Lotto 7: Terreni superficie totale pari a mq 34.750. PREZZO BASE Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 75.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 28/03/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it