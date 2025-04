Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

TRIBUNALE DI PATTI Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – CONTRADA CRUZZULUDDU, VIA ROCCO CHINNICI, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano terra rialzato di edificio a più elevazioni fuori terra, in fase di ultimazione, della sup. comm. di 140,90 mq (compresi balconi e terrazze) composto da: ingresso, corridoio, cucina, bagno, wc lavanderia, sala da pranzo, 2 stanze da letto, studio e ripostiglio oltre a balcone e terrazza. Occupato. Prezzo base Euro 103.938,00. Offerta minima: Euro 77.953,50. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 01/07/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 27/2023 PT883935 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA CALOGERO PIDALA’, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano rialzato della sup. tot. di mq. 143,15 al piano rialzato composto da ingresso, corridoio, pranzo-soggiorno, cucina, 2 bagni, ripostiglio e 3 camere da letto e magazzino a piano seminterrato della sup. di mq. 91,43 composto da unico ampio locale adibito ad abitazione e wc. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 109.915,36. Offerta minima: Euro 82.436,52. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/07/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/07/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Mauro Aquino tel. 094122793. Rif. RGE 56/2021 PT883789 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE FRAZIONE ROCCA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE in palazzina con 4 piani fuori terra dotata di corte di pertinenza su 4 lati con spazi per parcheggio. L’immobile è situato al piano terra con destinazione d’uso a negozio sia catastalmente che nello stato di fatto. Sup. catastale di mq. 340. Libero. Prezzo base Euro 196.875,00. Offerta minima: Euro 147.656,25. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE al piano primo, destinazione d’uso catastalmente a magazzino e nello stato di fatto ad appartamento. Sup. catastale mq 122,00, suddiviso con ingresso, zona giorno con cucina che affaccia sul terrazzo di pertinenza, wc, zona notte disimpegnata da corridoio, composta da 3 stanze di cui 2 abitabili come camere da letto che affacciano sul prospetto principale. Corte di pertinenza su 4 lati con spazi destinati a parcheggio auto pertinenziali. Libero. Prezzo base Euro 50.062,50. Offerta minima: Euro 37.546,88. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 01/07/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/06/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 42/2020 PT883790 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO COMPOSTO DA: A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO IN C/DA RISERVA della sup. comm. di mq.6.231,00; B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA1/1 DI CANTINA IN VIA CADORNA N.15 della sup. comm. di mq.30; C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI APPARTAMENTO DELLA SUP. COMM. DI MQ. 120,75 SITO AI PIANI SOTTOSTRADA E TERRA RISPETTO ALLA VIA GALILEO GALILEI costituito: al piano sottostrada dalla cucina, una camera e un wc; al piano terra da una camera, bagno, ripostiglio e ingresso/disimpegno. Occupato. Prezzo base Euro 16.685,15. Offerta minima: Euro 12.513,86. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 01/07/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 97/2017 PT883824 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; accesso da scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo con sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; accesso da scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo con sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 27.737,22. Offerta minima: Euro 20.802,91. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà, 1/4 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà, 1/8 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 15/07/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT883806 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA MESSINA, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE per civile abitazione su 3 piani fuori terra. Si compone di piano terra con zona giorno, soggiorno-cucina comunicanti, ripostiglio e wc; piano primo con camera, piccolo vano utilizzato come cameretta, wc, opportunamente disimpegnati tra loro; piano secondo con 2 ampi locali comunicanti e wc. Scala interna di collegamento. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 110,90 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 154,20. Cattivo stato conservativo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 50.424,02. Offerta minima: Euro 37.818,02. Rilancio: 2.000,00. Vendita senza incanto 08/07/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/07/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 44/2020 PT883870 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – VICO SAN BIAGIO, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A RESIDENZA, costituita da: piano terra, primo piano e secondo piano. Sup. lorda di circa 129,72 mq, cui si aggiungono veranda, balconi e terrazza. Prezzo base Euro 32.273,44. Offerta minima: Euro 24.205,08. Rilancio: Euro 700,00. Vendita senza incanto 01/07/25 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Nulli tel. 0902922072. Rif. RGE 67/2022 PT883794 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, INGRESSO DA VIA CATANIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo facente parte di fabbricato a 4 elevazioni f.t., composto da disimpegno che conduce a: soggiorno, cucina, 3 camere da letto e 2 locali wc di cui uno cieco – della sup. comm. di mq.120,50. Pertinenza adibita a deposito al piano seminterrato con ingresso dall’androne citato e secondario dallo scivolo/rampa avente accesso dalla via Trapani, sup. comm. mq 22. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 42.188,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 10/07/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/07/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT883803 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA DUE GIUGNO, 2B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup.comm. di 117,63 mq. adibito ad uso studio al piano primo facente parte di fabbricato condominiale a 5 elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato e terrazza di copertura. Occupato. Prezzo base Euro 86.478,29. Offerta minima: Euro 64.858,72. Rilancio: Euro 3.000,00. CONTRADA CARASI – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 1.530 mq. Spezzone di terreno in posizione pianeggiante di forma rettangolare, in leggero declivio. Libero. Prezzo base Euro 9.103,50. Offerta minima: Euro 6.827,62. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 17/07/25 ore 12:00. MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA BONAVITA ALTA – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup.comm. di 384 mq. Spezzone di terreno in posizione pianeggiante di forma rettangolare con accentuata pendenza. Libero. Prezzo base Euro 850,00. Offerta minima: Euro 637,50. Rilancio: Euro 40,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 228 mq. Spezzone di terreno con annessa area di fabbricato demolito (ex fabbricato rurale diroccato), in posizione di terrazzamento di forma pressochè rettangolare con accentuata pendenza. Libero. Prezzo base Euro 1.530,00. Offerta minima: Euro 1.147,50. Rilancio: Euro 50,00. CONTRADA BONAVITA BASSA – LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 219 mq. Spezzone di terreno in posizione di terrazzamento di forma pressoche rettangolare, con accentuata pendenza a gradoni. Libero. Prezzo base Euro 510,00. Offerta minima: Euro 382,50. Rilancio: Euro 25,00. LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 1.445 mq. Spezzone di terreno in posizione di terrazzamento di forma pressochè triangolare con forte pendenza-. Libero. Prezzo base Euro 2.125,00. Offerta minima: Euro 1.593,75. Rilancio: Euro 100,00. LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 110,00 mq. Spezzone di terreno in posizione di terrazzamento di forma rettangolare con forte pendenza. Libero. Prezzo base Euro 170,00. Offerta minima: Euro 127,50. Rilancio: Euro 10,00. Vendita senza incanto 17/07/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/07/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 145/2012 PT883932 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CORSO MATTEOTTI, 230 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE adibito a civile abitazione, posto al piano primo di un fabbricato condominiale, composto da ingresso, disimpegno, 2 wc, ripostiglio, cucina, salone, 3 camere e balconi, superficie di circa 150 mq oltre 29 mq di balconi. Confina a nord con vano scala condominiale e sui restanti lati con corte condominiale. Libero. Prezzo base Euro 34.957,50. Offerta minima: Euro 26.218,13. Rilancio: Euro 1.700,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE adibito a deposito/garage, posto al piano terra di un fabbricato condominiale, costituente di fatto pertinenza del Lotto 1, costituito da un unico vano con ingresso carrabile, superficie utile di circa 15 mq e superficie convenzionale di circa 18 mq. Libero. Prezzo base Euro 2.025,00. Offerta minima: Euro 1.518,75. Rilancio: Euro 100,00. CORSO MATTEOTTI, 31 – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE destinato a civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato, composto da ingresso-soggiorno, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina, 2 camere e veranda, di circa 68 mq., oltre 3 mq. circa di superficie scoperta di pertinenza. Occupato. Prezzo base Euro 14.490,00. Offerta minima: Euro 10.867,50. Rilancio: Euro 700,00. Vendita senza incanto 01/07/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 0941302401-3384491172. Rif. RGE 707/2007 PT883868

PATTI ( ME) – FRAZIONE S. PAOLO, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – VILLA SINGOLA composta da piano terra adibito a zona giorno e piano primo adibito a zona notte, della superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 182,60, con annesso terreno agricolo della superficie catastale di mq 3285. Occupato. Prezzo base Euro 39.650,00. Offerta minima: Euro 29.740,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/07/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/07/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 162/1993 PT883810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA CAVOUR 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 112 mq costituito da un vano a piano terra con wc sottoscala scala di accesso al 1° piano, dove si trovano ubicati 3 vani adibiti a cucina, camera e soggiorno oltre bagno, corridoio e ampio ripostiglio con secondo accesso da via Messina. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 16.960,00. Offerta minima: Euro 12.720,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 01/07/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/06/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 4/2021 PT883792 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – FRAZIONE CONTRADA TORRAZZA, VIA NAZIONALE 113, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 156 mq per quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, uso abitazione in buone condizioni manutentive e buone rifiniture interne composto da 6,5 vani (3 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno e disimpegno). Fa parte di palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. Immobile con area cortilizia comune di circa mq 300 con ingresso indipendente al piano terra. Occupato. Prezzo base Euro 72.675,00. Offerta minima: Euro 54.506,25. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 159 mq per quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, uso abitazione in buone condizioni manutentive e buone rifiniture interne, composto da 7 vani (4 vani principali, cucina, bagno e disimpegno). Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. Immobile con area cortilizia comune di circa mq 300 al piano terra. Ingresso indipendente. Occupato. Prezzo base Euro 76.260,94. Offerta minima: Euro 57.195,75. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO della sup. comm.di 73 mq per quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, uso abitazione in buone condizioni manutentive e buone rifiniture interne, composto da 3 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno e disimpegno. Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. Immobile con area cortilizia comune di circa mq 300 con ingresso indipendente al piano terra. Occupato. Prezzo base Euro 41.596,87. Offerta minima: Euro 31.197,65. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 03/07/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/07/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 148/2017 PT883791 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RACCUJA ( ME) – VIA SERROMADONIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE a struttura in ferro, piano T. composto da una zona lavorazione-palmento posta all’ingresso ed una zona stoccaggio e imbottigliamento posta sul retro. Nella zona palmento sono situati i servizi costituiti da uffici, da un locale igienico con antibagno e locale spogliatoio. II Capannone è dotato di una ampia area di corte di circa 880 mq. In detta corte insiste una vasca di raccolta interrata con copertura a tettoia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 173.250,00. Offerta minima: Euro 129.950,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 03/07/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/07/25 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 10/2016 PT883809 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

