Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEI VESPRI, 74 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, piano primo mq. 144, salotto-pranzo, soggiorno, due camere da letto e una matrimoniale, bagno, cucina. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona è riportato al foglio 13, particella 1297 sub. 3, classe 8, cat. A/2, consistenza 6,5, rendita Euro 298,77, Via dei Vespri 74, piano primo. Prezzo base Euro 41.931,56. Offerta minima: Euro 31.448,67. Termine presentazione offerte: 26/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 30/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida tel. 0906783616 – 3382304044. Rif. RGE 84/2023 BC884150

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GEN. ANGELO CAMBRIA, 9/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO CON ANNESSA CANTINA allocato al piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, sito in Via Gen. Angelo Cambria n. 9/A, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con superficie commerciale di 122,82 mq. Prezzo base Euro 16.253,00. Offerta minima: Euro 16.253,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino La Rosa tel. 0909701888. Rif. RGE 56/2022 BC884723

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA LEOTTI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITA’ IMMOBILIARE al piano quarto con ascensore. Ha superficie di mq. 155 e si compone di ingresso, salone, 3 camere da letto, un bagno, un servizio igienico, un ripostiglio, una cucina. Ha una altezza interna di 3.00 metri e tutti gli ambienti sono provvisti di aperture che consentono una corretta illuminazione ed areazione naturale. I rivestimenti e le rifiniture interne sono di ottima qualità. Prezzo base Euro 74.250,00. Offerta minima: Euro 55.687,00. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 01/08/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Erminia Pirri tel. 0909795051. Rif. RGE 91/2023 BC883614

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE MALOTO C/DA CASE FAMÀ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A SCHIERA a due elevazioni fuori terra e sottotetto, con annessa area di pertinenza sia nel lato anteriore, che nel lato retrostante. – Piano Terra: costituito da vano soggiorno e cucina, servizi costituiti da un’anti w.c. e relativo w.c. e ad un piccolo ripostiglio ricavato nell’area del sottoscala; – Piano Primo: costituito da tre vani più un bagno; – Piano Sottotetto: costituito da un unico ambiente e un w.c. foglio 43 particella 1443 sub. 3, categoria A/2, classe 9, consistenza 7 vani, R.C. € 379,60. con annesso posto auto identificato in Catasto Fabbricati al foglio 43 particella 1443 sub. 8, categoria C/6, classe 1, consistenza 37mq, R.C. € 30,57. Prezzo base Euro 133.184,00. Offerta minima: Euro 99.888,00. Termine presentazione offerte: 18/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Claudia Alberto tel. 0909799688. Rif. RGE 44/2024 BC884699

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE PORTOSALVO – VICOLO VI COLONNA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra, realizzato in muratura di diversa fattura e epoca di costruzione. sito in Barcellona P.G. Vicolo VI Colonna 4. frazione Portosalvo della superficie commerciale di 128,12 mq. Al piano terra e ubicata la zona giorno costituita da un ingresso-soggiorno (da cui si sviluppa la scala interna che porta ai due piani superiori), una cucina e un WC; al primo piano e ubicata la zona notte costituita da un disimpegno-corridoio (da cui si sviluppa la scala interna che porta al piano superiore ), una camera un bagno e un ripostiglio. La seconda camera insiste su altra particella ( part. 683) di altra ditta e non oggetto di pignoramento e stima. Al secondo piano sono ubicati un disimpegno-corridoio, una camera e un WC alio stato rustico interno e un terrazzo in parte coperto; una parte del lo stesso terrazzo coperto insiste su altra particella ( part. 683) di altra ditta non oggetto di pignoramento e stima. In catasto al Foglio 37. part. 693 sub 3 ( catasto fabbricati ), categoria A/2, classe 9. consistenza 7 vani, rendita 379.60 Euro. Prezzo base Euro 19.045,00. Offerta minima: Euro 14.283,75. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 66/2023 BC885414

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA S.ANTONINO, VIA SEBASTIANO CRINÒ, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con cortile retrostante avente una superficie commerciale di 176 mq, destinato a uso di civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre a un lastrico solare. Composto da soggiorno, corridoio, una camera da letto matrimoniale con cabina armadio, due camere da letto singole, un ripostiglio situato sotto la scala che porta ai piani superiori, lavanderia e una zona giorno con cucina/pranzo e bagno. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 927 graffata a part. 1035 sub. 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 4,5, R.C. € 125,50, indirizzo catastale: Via Sebastiano Crinò n. 21, piano: T. Prezzo base Euro 66.528,00. Offerta minima: Euro 49.896,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cristian Antonino Mazzeo. Rif. RGE 48/2024 BC884720

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE SAN PAOLO, VIA FONTANELLE, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a tre elevazioni fuori terra di forma pressappoco romboidale. Lo stato di conservazione dell’immobile non è buono, e risulta necessario eseguire delle manutenzioni straordinarie importanti prima di poter essere abitabile. Il piano terra è costituito da un vano principale e un piccolo bagno posto al di sotto della scala, il piano primo ha anch’esso un vano principale e un piccolo sottoscala, il piano secondo è composto da due vani e altezza netta del vano direttamente connesso alla scala di 2.23 m, mentre il vano denominato catastalmente cucina ma attualmente adibito a bagno ha una altezza netta di 2.43 m. Si identifica in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 33 particella 156 sub. 1 aggraffata alla part. 1472 sub. 1 categoria A/4, classe 9, consistenza 3,5 vani, R.C. € 126,53, indirizzo catastale: via Fontanelle n°20, piano: T-1-2. Prezzo base Euro 15.825,00. Offerta minima: Euro 11.869,00. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 01/08/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Francesco Giorgianni tel. 3483609157. Rif. RGE 26/2024 BC884697

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 395 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – AMPIO E LUMINOSO APPARTAMENTO composto da Ingresso, cucina-soggiorno, una camera da letto e una cameretta, ripostiglio, un bagno. Dell’appartamento è, parte integrante il balcone distribuito sui tre lati perimetrali. foglio 18 particella 1859 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 9, consistenza 6,5 vani, rendita 234,99. Prezzo base Euro 90.000,00. Offerta minima: Euro 67.500,00. Termine presentazione offerte: 11/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/07/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbruglia tel. 3406267585. Rif. RGE 87/2020 BC884696

LIPARI (ME) – ISOLA DI FILICUDI – VIA COMUNALE TIMPONE ROCCA DI CIAVOLE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) FABBRICATO ad una elevazione f.t. composto da due camere, wc, cucinotto, terrazzo panoramico con sedile e colonne eoliane, coperto da incannucciato.L’accesso avviene tramite portone in legno dalla strada Comunale Timpone al terrazzo suddetto. In catasto è individuato al fo.18 part.352 sez. urbana 5, zona censuaria 5, cat A/4,cl. U, vani 3, rendita euro 278,89 in ditta esatta. Costruito nel 2003. Vi è una concessione edilizia n.46/2001 per demolizione e ricostruzione presentata in data 29.09.1984 con il n. 17978 e rilasciata il 22.08.2001. Non c’è agibilità. Il fabbricato presenta difformità alla C.E. 46/2001 nell’ambito della stessa volumetria ed ampliamento per servizi. Ricade in zona “A.3″sottoposta a vincolo urbanistico secondo P.R.G. i costi da affrontare si riferiscono alla demolizione delle difformità ed ai trasporti dei materiali inerti di risulta alla più vicina discarica. Si tratta di una spesa che si orienta intorno ad euro 40.000. L’immobile risulta non conforme e non regolarizzabile. Il bene è libero perché parte debitrice ha residenza in altra regione e lo occupava soltanto nei periodi di pausa lavorativa. Prezzo base Euro 155.310,00. Offerta minima: Euro 116.500,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Calabro’ tel. 0909797099 – 3935727629. Rif. RGE 87/2022 BC883652

LIPARI (ME) – VIA GIUSEPPE PICONE – ISOLA DI STROMBOLI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 della ABITAZIONE indipendente sita a Lipari, in via Giuseppe Picone snc, frazione Isola di Stromboli – Comune di Lipari, cat a/4, di vani 3,5, riportato a NCEU sez. urb. 004, foglio 24, part. 905, rendita € 406,71. L’immobile è costituito da una elevazione fuori terra, oltre il piano seminterrato, con annessa piccola veranda e appezzamento di terreno. Superficie comm.le mq 106,62 c.a.; corte esterna mq 118 c.a. Prezzo base Euro 168.500,00. Offerta minima: Euro 126.375,00. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 23/2023 BC884691

MERI’ (ME) – VIA DOTT. BORGHESE, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano di uno stabile a tre elevazioni f.t. composto piccolo ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno, cameretta, ripostiglio. Superficie commerciale mq. 170 più 23 mq. di balconi. Sul balcone retrostante sono presenti due verande adibite a vano caldaia e wc/lavanderia. In catasto fabbricati fg. 1 part. 669 sub. 5 ( ex sub. 2), categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, rendita € 227,76. L’immobile è non conforme ma regolarizzabile (costo di regolarizzazione al genio civile e comune di Merì € 5.000,00). Prezzo base Euro 112.867,00. Offerta minima: Euro 84.650,25. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC883995

MILAZZO (ME) – VIA DEI GIARDINI, 44 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di euro 249,70 mq, al quale si accede da una scala esterna, composto da due livelli siti a piano primo e piano secondo tra loro collegati tramite una scala interna, nel NCEU del Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 5, piano 1-2, con posto auto su quota di corte esclusiva, individuata come area comune non censibile, posta sul retro del fabbricato, cui si accede tramite cancello carrabile, nel NCEU Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 1. Prezzo base Euro 311.000,00. Offerta minima: Euro 233.250,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. VIA DEI GIARDINI, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di euro 237,39 mq, al quale si accede da una scala esterna, composto da due livelli siti a piano primo e piano secondo tra loro collegati tramite una scala interna, nel NCEU del Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 8, piano 1-2, con posto auto su quota di corte esclusiva, individuata come area comune non censibile, posta sul retro del fabbricato, cui si accede tramite cancello carrabile, nel NCEU Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 1. Prezzo base Euro 248.000,00. Offerta minima: Euro 186.000,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 77/2022 BC884717

MILAZZO (ME) – TRAVERSA SAN PAOLINO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE costituito da appartamento per civile abitazione, ubicato ai piani 1° e 2° di un fabbricato a tre elevazioni f.t., sito a Milazzo (Me) in Traversa San Paolino Snc, della superficie commerciale di 269,00 mq (comprensiva di balconi e veranda scoperta). Prezzo base Euro 276.000,00. Offerta minima: Euro 207.000,00. Termine presentazione offerte: 10/07/25 ore 16:00. Vendita senza incanto 16/07/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fortunato Gitto tel. 0909701257 – 3493792916. Rif. RGE 52/2024 BC884695

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – VIA UMBERTO I, 94-96-98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) A) – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE- DEPOSITO. foglio 8 particella 152 sub. 1, categoria A/4, classe 4, consistenza 3 vani, R.C. € 119,30. B) – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE- DEPOSITO. foglio 8 particella 153 sub. 1 categoria A/4, classe 4, consistenza 4,5 vani, R.C. 178,95. Prezzo base Euro 57.900,00. Offerta minima: Euro 43.425,00. Termine presentazione offerte: 18/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Maria Francesco Miraglia tel. 0909799688. Rif. RGE 1/2024 BC884714

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 35 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) Piena ed esclusiva proprietà di un fabbricato a tre elevazioni f.t. adibito ad uso abitativo, composto, al piano terra da un ingresso con vano scala, un soggiorno ed una cucina; al piano primo da un pianerottolo da cui si accede alla camera da letto e ad un bagno; al piano secondo da un pianerottolo da cui si accede ad un vano di servizio e ad una terrazza. L’intero edificio ha una consistenza commerciale di mq. 86,25 ed è identificato al nceu del comune di Montalbano Elicona al foglio 32, particella 612 (catasto fabbricati), categoria a/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 195,22. Prezzo base Euro 27.900,00. Offerta minima: Euro 20.925,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Santo Napoli tel. 0909762374. Rif. RGE 30/2024 BC884897

PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – APPARTAMENTO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 9, categoria A/4 abitazione di tipo popolare, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 204,52 €; – DEPOSITO ARTIGIANALE per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 12, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 71 mq, rendita catastale 80,67 €; – BOX DOPPIO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 5, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 40 mq, rendita catastale 45,45 €. AVVISA ALTRESI che in pari data, ovvero giorno 16 luglio 2025 ore 16:30 nello studio professionale in Barcellona P.G. (ME), Via Regina Margherita n. 188, avrà luogo la vendita senza incanto con modalità telematiche vendita sincrona dell’ulteriore 50% dei seguenti beni sottoposti a procedura fallimentare n 8/2018 RG Trib. Barcellona Curatore Avv Antonia La Cava (tel 3296122621). Prezzo base Euro 76.521,25. Offerta minima: Euro 57.390,94. Termine presentazione offerte: 11/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/07/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Angela Brancato tel. 0909791182. Rif. RGE 90/2023 BC884693

PACE DEL MELA (ME) – VIA VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 4 vani, wc,cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente.Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 9, categoria A/4 abitazione di tipo popolare, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 204,52 €; – DEPOSITO ARTIGIANALE per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 12, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 71 mq, rendita catastale 80,67 €; – BOX DOPPIO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 5, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 40 mq, rendita catastale 45,45 €. AVVISA ALTRESI che in pari data, ovvero giorno 16 luglio 2025 ore 16:00 nello studio professionale in Barcellona P.G. (ME), Via Regina Margherita n. 188, avrà luogo la vendita senza incanto con modalità telematiche vendita sincrona dell’ulteriore 50% dei seguenti beni sottoposti a procedura esecutiva immobiliare n 90/2023 RG Trib. barcellona P G Professionista delegato Avv Tiziana Brancato. Prezzo base Euro 76.521,25. Offerta minima: Euro 57.390,94. Termine presentazione offerte: 11/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/07/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. Fabrizio Di Sano. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Antonia Gaetana La Cava tel. 0909071673. Rif. FALL 8/2018 BC884694

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE SPARSE POPOLARI FONDACO NUOVO, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – NEGOZIO a piano terra di una fabbricato a tre elevazioni f.t. costituito da un unico vano, antiwc e wc, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 18 superficie commerciale mq. 121,00. L’unità immobiliare presenta la sola pertinenza esclusiva del parcheggio posto all’interno dell’area condominiale per una superficie pari a 33,28 mq.; – negozio a piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costituito 5 vani, 2 disimpegni, anti wc, wc, wc disabili, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 34 superficie commerciale 112 mq, L’unità immobiliare ha una superficie di pertinenza esclusiva ovvero il parcheggio destinato all’attività commerciale di mq. 33,50. Le due unità immobiliari sono messe in comunicazione mediante l’apertura di un varco sulla muratura di confine dei due subalterni. Presentano difformità edilizia e catastali regolarizzabili. Prezzo base Euro 97.250,00. Offerta minima: Euro 72.937,50. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 90/2022 BC883917

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE S. VENERA – VIA PAOLO GRECO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – 1. MAGAZZINO/DEPOSITO al piano cantinato, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 1.016 mq, superficie commerciale 1.135,51 mq, altezza interna 3,43 m, rendita 1.993,94 Euro; 2. NEGOZIO al piano terra, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 3, categoria C/1, classe 7, consistenza 498 mq, superficie commerciale 538,35 mq, altezza interna di 3,63 m, rendita 11.496,64 Euro; 3. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 4, categoria A/10, classe 1, consistenza 3 vani, superficie commerciale 61,07 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 402,84 Euro; 4. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 5, categoria A/10, classe 1, consistenza 2 vani, superficie commerciale 59,04 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 268,56 Euro; 5. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 6, categoria A/10, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie commerciale 108,86 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 469,98 Euro; 6. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 7, categoria A/10, classe 1, consistenza 3 vani, superficie commerciale 81,97 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 402,84 Euro; 7. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 8, categoria A/10, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie commerciale 92,05 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 469,98 Euro; 8. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 9, categoria A/10, classe 1, consistenza 2,5 vani, superficie commerciale 80,11 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 335,70 Euro; 9. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 10, categoria A/10, classe 1, consistenza 3 vani, superficie commerciale 71,64 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 402,84 Euro; 10. LASTRICO SOLARE, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 11, categoria F/5, superficie lorda complessiva 1.160,74 mq, consistenza 1.002 mq. Prezzo base Euro 427.000,00. Offerta minima: Euro 320.250,00. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 36/2021 BC884718

LIPARI (ME) – FRAZIONE PIANOCONTE – VIA STRADALE – SP 179, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DEL LOCALE COMMERCIALE(categoria C/1), ad unica elevazione fuori terra, accessibile da strada provinciale, con destinazione a pizzeria, bar ristorante, di 274 mq utili, corte coperta d’accesso di 50 mq e terrazzo esterno coperto a pergolato di 230 mq (superficie commerciale di 368,55 mq), sito in Lipari, via stradale- SP 179 snc, frazione Pianoconte; in catasto al fg. 91, particella 22, sub 1 (esiste una copertura e chiusura laterale con struttura precaria da rimuovere); si rinvia anche alla CTU dell’Ing. Matteo Calabrò, già in atti; si precisa che l’immobile è stato rilasciato e, quindi, non è più occupato dal debitore, il quale ha consegnato le chiavi al custode; al suo interno, però, vi sono ancora alcuni beni mobili (n. 1 banco frigorifero, n. 2 celle frigorifere di grandi dimensioni, n. 1 banco bar, n 1 retro banco, mobilio vario, sedie, inerti e suppellettili varie), per i quali esiste ordine di sgombero. Prezzo base Euro 101.250,00. Offerta minima: Euro 75.937,50. Termine presentazione offerte: 14/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/07/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Gianpiero Picciolo tel. 3495932071. Custode Giudiziario Avv. Gianpiero Picciolo tel. 0909296269 – 3495932071. Rif. RGE 26/2023 BC883985

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – FRAZIONE CONTRADA VIGNACORTE – VIA INGEGNERE ANTONINO CALOGERO, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI BAR – TRATTORIA – RISTORANTE – PIZZERIA, il lotto è composto da due corpi che rappresentano le due elevazioni del fabbricato. foglio 7 particella 1267 sub. 5, categoria D/8, consistenza 505 mq, R.C. € 6.842,00 B) – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN RUSTICO composto da due corpi che rappresentano le due elevazioni del fabbricato. foglio 7 particella 1267 sub. 2, categoria F/3. Prezzo base Euro 465.000,00. Offerta minima: Euro 348.750,00. Termine presentazione offerte: 18/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Maria Francesco Miraglia tel. 0909799688. Rif. RGE 1/2024 BC884713

PACE DEL MELA (ME) – FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ, 131 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) A) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINAsita in Pace del Mela (Me) via Libertà n. 131, frazione Giammoro, della superficie commerciale di 17,80, costituito da un’unità immobiliare posto al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 87 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 18 mq, R.C. € 23,24, indirizzo catastale: via Libertà, piano: S1 B) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA sita in Pace del Mela (Me) via Libertà n. 131, frazione Giammoro, della superficie commerciale di 19,80 mq, costituito da un’unità immobiliare posto al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 87 sub. 6, categoria C/2, classe 2, consistenza 21 mq, R.C. € 27,11, piano: S1. Prezzo base Euro 3.022,00. Offerta minima: Euro 2.267,00. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) A) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO RURALE sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 42,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 930, qualità/classe Fabbricato Rurale, superficie 42 mq; –B) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO vincolato a verde pubblico sito a Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 100,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1192, partita 5151, qualità Seminativo, classe 2, superficie 100 mq, R.A. € 0,15, R.D. € 0,54; –C) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO residenziale sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 20,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1195, partita 5151, qualità vigneto, classe 2, superficie 20 mq, R.A. € 0,09, R.D. € 0,28; –D) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI VERDE AGRICOLO – C1 Residenziale di espansione sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 369,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1423, superficie 369 mq, R.A. € 0,67, R.D. € 2,57; –E) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI VERDE AGRICOLO – C1 Residenziale di espansione sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 1.024,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1425, qualità vigneto classe 3, superficie 1024 mq, R.A. € 4,23, R.D. € 10,31; –F) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO residenziale sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 437,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1427, qualità uliveto, classe 1, superficie 437 mq, R.A. € 2,37, R.D. € 2,82; –G) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI VERDE Pubblico – C1 Residenziale di espansione sito in Pace del Mela (Me), della superficie commerciale di 1.779,00 mq. In Catasto Terreni al foglio 4 particella 1442, qualità seminativo, classe 2, superficie 1779, R.A. € 2,76, R.D. € 9,65. Prezzo base Euro 53.834,00. Offerta minima: Euro 40.376,00. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 10) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO (sottotetto) sito in Pace del Mela (Me) via Libertà, frazione Giammoro, della superficie commerciale di 46,50 mq. costituito da un’unità immobiliare, posta al piano terzo (sottotetto) di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1618 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 47 mq, R.C. € 60,68, indirizzo catastale: via Libertà, piano: 3. Prezzo base Euro 11.425,00. Offerta minima: Euro 8.569,00. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 01/08/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 94/2023 BC884727

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – FRAZIONE CONTRADA SAN GIOVANNI – CONTRADA SAN GIOVANNI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI UN DEPOSITO ARTIGIANALE, superficie commerciale mq. 30,00, in catasto fabbricati fg. 14 part. 463, categoria C/2, classe 1, p.t., consistenza mq. 26, rendita € 29,54 p.t. Prezzo base Euro 6.000,00. Offerta minima: Euro 4.500,00. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC883997

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA G. VERDI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE COMMERCIALE già adibito alia vendita di carni (attività attualmente dismessa) sito in Terme Vigliatore (Messina), Via G. Verdi n. 4. Ubicato al piano terra, rialzato rispetto al piano stradale, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. oltre seminterrato e sottotetto. Costituito da un ampio locale con al P interno un vano adibito a deposito, un WC con anti WC ed una cella frigorifera. Posto al piano terra rialzato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 138,33. Identificato al catasto fabbricati al foglio 5 mappale 1466 subalterno 3, categoria C/ 1, classe 4, consistenza 78 mq. Superficie catastale 92 mq, posto al piano T- rendita 950,69. Prezzo base Euro 49.063,74. Offerta minima: Euro 36.797,81. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 24/2020 BC885430

Terreni

MERI’ (ME) – CONTRADA LANZERIA O CANALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO AGRICOLO in catasto terreni fg. 3 particella 300, uliveto, classe 3, superficie mq. 920,00, reddito agrario € 3,80, reddito dominicale € 3,33, confinante a sud-ovest con via pubblica, per i restanti fronti confina con terreni appartenenti a terzi. Prezzo base Euro 2.760,00. Offerta minima: Euro 2.070,00. Termine presentazione offerte: 21/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC883996