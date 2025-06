Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” giovedì 19 giugno 2025

RGE 16/2024. In Gaggi (ME), Via Principe – Lotto UNICO: Villa singola della superficie commerciale di 453,80 mq per la quota di 1000/1000. L’immobile , nascente da una Lottizzazione Convenzionata, risulta ancora non completato, costituito solo dalle strutture portanti (pilastri, travi e solai), con copertura a quattro falde inclinate. Tutte le strutture sono in cemento armato. L’intera villa risulta costituita da due piani interrati con destinazione progettuale: cantina , parcheggio e deposito, il piano terra destinato alla zona giorno, il primo piano a zona notte e un sottotetto al secondo piano. PREZZO BASE Euro 206.000,00. Offerta minima Euro 154.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/10/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Butà Luisa 3497563935, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 28/2024 Rometta, Fraz. Marea, C.da Vena, Via II Giampaolo n. 2/B Appartamento nel Complesso “L’Altra Rometta”, Corpo B, P. 2, int. 24, composto da vano soggiorno con a.c., disimpegno, vano letto, w.c. e veranda, di complessivi mq. 53,00 circa, in mediocri condizioni di conservazione, con posto auto scoperto di mq.11. Dall’A.P.E. allegato alla CTU in classe G. Prezzo base d’asta: euro 51.200,00 Offerta minima: euro 38.400,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.09.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna 090/43975 – apenna@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 29/2024. Messina, Fraz. Gravitelli, Via Pietro Castelli 49 Laboratorio artigianale a P. seminterrato Pal. A, “Complesso Marino”, composto da ampio vano e servizio con antibagno, di complessivi mq. lordi 104,00 circa, al cui interno è stato realizzato abusivamente un soppalco non sanabile e da demolire. Occupato da terzi con contratto di locazione di anni nove, stipulato l’1.9.20, reg.to l’8.9.20 al n. 3523 Serie 3T, opponibile alla procedura. Prezzo base d’asta: euro 73.680,00 Offerta minima: euro 55.260,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 10.09.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Professionista Delegato e custode: Avvocato Augusto Saija 090/774825– augusto.saija@gmail.com) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 35/2000. Villafranca Tirrena, Loc. Baronia, tra Via Vivaldi e Via Don Luigi Sturzo Lotto 1 – Negozio a P. T. corpo A, costituito da un grande ambiente e da un blocco centrale di servizi, della superficie lorda di mq. 412,75, oltre aree esterne. Prezzo base d’asta: euro 456.000,00 Lotto 2 – Negozio a P. T. corpo A della superficie lorda di mq. 127,98, oltre balcone e veranda, in pessimo stato di manutenzione in quanto interessato nel 2018 da incendio. Prezzo base d’asta: euro 93.000,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.09.2025 alle ore 10.45 Luogo: Studio Notarile Vicari – Liotta – Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina Per info: 090/6409870 – 0906409582 – mail info@uneim.it G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it,, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

RGE 101/2024. Messina, S.S. 114 Km. 5,400, Loc. Pistunina Appartamento nel complesso “Residence Europa”, P. 5, Pal. B, int. 223, composto da ampio locale ingresso-soggiorno con a. c., due vani letto, due bagni e ripostiglio, della superficie lorda di pavimento di mq. 112,85 circa, oltre ampio balcone di mq. 70,70 circa, con posto auto scoperto a P. 1 Occupato da terzi giusta contratto di locazione ultranovennale del 28.01.19, trascritto il 15.02.19 ai nn. 3961/2950, opponibile alla procedura esecutiva Dall’A.P.E. allegato alla CTU in classe C. Prezzo base d’asta: Euro 199.400,00 Offerta minima: euro 149.550,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 3.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 17.09.2025 alle ore 10.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 151/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Umberto I 129 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistenza totali mq 64, superficie totale mq 164. PREZZO BASE Euro 118.019,00. Offerta minima Euro 88.514,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza con modalità sincrona mista 22/10/2025 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via A. Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 204/2023 Messina, C.da Castellano snc Unità immobiliari a P. T. di fabbricato a più elevazioni, nell’insieme della superficie lorda di mq. 481,20 circa. Come indicato in perizia, alla quale si fa pieno ed esclusivo riferimento, alcune porzioni sono abusive e non sanabili e la superficie condonabile è pari a mq. 156,37 circa, Prezzo base d’asta: euro 78.850,00 Offerta minima: euro 59.137,50 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 17.09.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 267/2014. In Messina (ME), Via Bartolomeo Maniscalco 11 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo di un piccolo fabbricato indipendente a due elevazioni f.t. composto da tre vani, cucina, ripostiglio, corridoio di disimpegno e balcone a livello. Annesso allo stesso immobile è la sovrastante terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 26.750,00. Offerta minima Euro 20.062,50. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Asta senza Incanto 18/09/2025 ore 10:00 presso sede A.DEL c/o Dott. Angelo Restuccia, via Maddalena 108 Messina. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. De Salvo Gaetano 090711002, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 349/2016. In Messina (ME), Via Torino 8 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 158,93 mq, posto al primo piano di un fabbricato ricadente nell’isolato Z; composto da salone, n. 3 vani letto, ripostiglio, cucina e doppi sevizi. Pertinenza esclusiva dell’immobile è l’ampio balcone che si affaccia sullo spazio d’isolamento, adibito a parcamento di autovetture. L’unità immobiliare in oggetto ha diritto all’uso esclusivo di un posto macchina, contraddistinto con il n. 3. PREZZO BASE Euro 106.143,75. Offerta minima Euro 79.607,81. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/09/2025 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina Via T. Cannizzaro, n. 168 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it