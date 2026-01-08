 Messina. Coltiva 1 kg e mezzo di marijuana in casa, arrestato 37enne

Messina. Coltiva 1 kg e mezzo di marijuana in casa, arrestato 37enne

giovedì 08 Gennaio 2026 - 13:28

Mini serra artigianale a Mili Marina

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentasettenne messinese con precedenti.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è il reato contestato all’uomo nei cui confronti i poliziotti delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare. A seguito di segnalazione, gli agenti hanno infatti raggiunto la casa del 37enne, in via Nazionale a Mili Marina, e scoperto una mini serra artigianale allestita in casa.

Quattro le piante di cannabis trovate e circa 1,5 kg di marijuana in fase di essiccazione sottoposto a sequestro. Le successive analisi hanno confermato la qualità della sostanza, pronta per essere immessa sul mercato delle sostanze illecite. Con le piante e la droga gli agenti delle Volanti hanno trovato anche il materiale necessario per la coltivazione a conferma di una verosimile attività di coltivazione e spaccio.

Giudicato con il rito direttissimo, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

