Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita a Caslalvecchio Siculo, Giampilieri Superiore, Torregrotta, Taormina, Messina, Torrenova, Frabncavilla di Sicilia, Sant'Agata di Militello e Portorosa

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” di venerdì 4 luglio 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza – Lotto UNICO: A) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato strumentale all’attività agricola della superficie commerciale di 509,85 mq. Il fabbricato si compone di due elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, con copertura a tetto a due falde spioventi nel senso Nord-Sud. Trattasi di immobile strumentale all’attività di lavorazione ed alla filiera di prodotti agricoli. B) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito attrezzi agricoli e stalla della superficie commerciale di 163,83 mq. L’immobile, nel complesso, si compone di n.2 corpi di fabbrica distinti (Cespite n.1 e Cespite n.2). Trattasi di costruzioni adibite a deposito attrezzi agricoli ed a ricovero animali. C) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di tettoia della superficie commerciale di 165,81 mq. L’immobile in argomento è una tettoia con struttura in acciaio con copertura a doppia falda, spiovente nel senso Nord-Sud adibita a deposito attrezzi ed a ricovero macchine agricole ed a supporto di un impianto fotovoltaico di circa 15 KW. La superficie commerciale dell’immobile è di 165,81 mq. D) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo Il fondo rustico in esame è ubicato su un fronte collinare, in contesto extraurbano, e sviluppa complessivamente una superficie di 3 ha, 78 are e 95 ca,. PREZZO BASE Euro 420.000,00. Offerta minima Euro 315.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/10/2025 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Rosario D Arrigo 0902008793, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 9/2018. In Messina (ME), Frazione Giampilieri Superiore, via Case Nuove 17 – Lotto UNICO: appartamento per abitazione di tipo popolare della superficie commerciale di 135,58 mq composto da un edificio a tre piani dei quali uno seminterrato (P.T.) con copertura tetto a due falde realizzata con strutture portanti in legno, protette con tegole. PREZZO BASE Euro 14.127,85. Offerta minima Euro 10.595,89. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/09/2025 ore 10:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina Corso Cavour 106 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 57/2023. In Torregrotta (ME), Via Nazionale 39 – Lotto 1: Il compendio pignorato oggetto di vendita è costituito dalla piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione della superficie catastale di mq. 197. L’appartamento è situato al primo piano di un edificio a tre elevazioni f.t., ed è composto da un ampio ingresso su cui prospettano tre camere, due bagni, un disimpegno, il soggiorno, la cucina ed un ampio balcone. calda sanitaria. PREZZO BASE Euro 130.450,00. Offerta minima Euro 97.837,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Torregrotta (ME),Via Nazionale 39 – Lotto 2: Il compendio pignorato oggetto di vendita è costituito dalla piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione della superficie catastale di mq. 211. L’appartamento è situato al secondo piano di un edificio a tre elevazioni f.t., ed è composto da un ampio ingresso su cui prospettano tre camere, due bagni, un disimpegno, il soggiorno, la cucina ed un ampio balcone. PREZZO BASE Euro 126.900,00. Offerta minima Euro 95.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/10/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 65/2022. In Taormina (ME), Vico Pericle 1 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota 1000/1000 di un monolocale. L’unità immobiliare è composta da angolo cottura, bagno e sottoscala. La superficie lorda del monolocale è di circa mq. 19,5. Il monolocale è posto al piano terra di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 24.862,00. Offerta minima Euro 18.646,50. Rilancio minimo in aumento Euro 933,00. In Mongiuffi Melia (ME), Via Umberto I 36-34 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un monolocale più cantina, Il monolocale è posto al piano terra di un fabbricato a muratura mista, a quattro elevazioni fuori terra. Il monolocale è adibito a camera da letto con un piccolo bagnetto con doccia. La superficie lorda è di circa mq.20 più locale cantina. PREZZO BASE Euro 28.050,00. Offerta minima Euro 21.037,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.052,00. In Mongiuffi Melia (ME), 34 – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato a più elevazioni, L’immobile fa parte di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra,al primo piano c’è una camera da letto matrimoniale, secondo piano costituito da una cucina – soggiorno più il bagno con doccia. Dal soggiorno –cucina, si accede ad un terrazzino coperto e tramite delle scale a chiocciola in ferro si arriva al terzo piano in una camera adibita a deposito, da una porta si accede ad un balcone. PREZZO BASE Euro 56.100,00. Offerta minima Euro 42.075,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.263,00. Asta senza Incanto 25/09/2025 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 90/2021. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., della superficie commerciale di circa mq 52,80. PREZZO BASE Euro 38.365,20. Offerta minima Euro 28.773,90. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 2: Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo e terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie commerciale di mq 84,45. PREZZO BASE Euro 64.872,00. Offerta minima Euro 48.654,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 3: Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo e terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie commerciale di mq 84,45. PREZZO BASE Euro 64.719,00. Offerta minima Euro 48.539,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Roccalumera (ME), via Luigi Mazzullo, 18 – Lotto 5: cantina della superficie di mq 13,00. Immobile al piano primo sottostrada di circa mq 13, avente accesso dalla scala condominiale. PREZZO BASE Euro 3.213,00. Offerta minima Euro 2.409,75. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 23/10/2025 ore 16:00 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 97/2021. In Torrenova (ME), Contrada Rosmarino – Lotto UNICO: Piena proprietà della quota di 100/100 di villa singola della superficie commerciale di 161,93 mq, a due elevazioni fuori terra e ampio giardino di pertinenza, accessibili da due cancelli uno carrabile ed uno pedonale. PREZZO BASE Euro 162.133,60. Offerta minima Euro 121.600,20. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/11/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 87 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cristadoro Fabrizio 3933106777, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 146/2016. In Torregrotta (ME), Via Pietro Mascagni – Lotto 2: deposito artigianale posto al p.t. adibito a deposito di mq 170,25. Occupato da contratto di affitto di 9 anni. PREZZO BASE Euro 46.997,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.350,00. Asta senza Incanto 19/09/2025 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina Compl. Me Due Lotto D Pal. 16. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Accordino Luigi 3283047233, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 167/2020. In Messina (ME), Via Palermo 489 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento formato da un soggiorno, tre camere da letto, un corridoio, una cucina ed un bagno. L’immobile è ubicato al piano primo (seconda elevazione f.t.) di un edificio a cinque elevazioni fuori terra e sviluppa una superficie commerciale complessiva di circa 113,50 mq. ed ha un’altezza utile di 3,00 m. PREZZO BASE Euro 62.696,00. Offerta minima Euro 47.022,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/09/2025 ore 10:30 presso l’Ordine dei Commercialisti sito in Messina, Via Santa Maria Alemanna n. 25 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Adilardi Teresa 3209122253, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 168/2023. In Messina (ME), Via Lazio 3 – Lotto UNICO: Il compendio pignorato oggetto di vendita è costituito dalla piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento della superficie commerciale di 126,08 mq. L’appartamento è situato al primo piano di un edificio a tre elevazioni f. t., costruito nel 1930, composto da 56 unità immobiliari, con accesso dalla via Lazio. L’appartamento è composto da quattro camere, un ingresso, un corridoio, una cucina, un bagno e sei balconi. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/10/2025 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Gemelli Felice 3470942306, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 169/2022. In Messina (ME), Contrada Serri, Sperone – Lotto 1: 1/1 di proprietà superficiaria di appartamento ad uso civile della superficie commerciale di 143,23 mq, posto al piano 3 f.t., scala B, composto da soggiorno, due camere, disimpegno, due bagni, cucina, due balconi, oltre un locale sottotetto. PREZZO BASE Euro 88.840,87. Offerta minima Euro 66.630,65. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00.Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/10/2025 ore 11:00 presso associazione CO.PA.S sita in Messina, Viale San Martino is.79/B n. 261 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Parlagreco Claudio 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 186/2023. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Regina Margherita 43 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’immobile della superficie commerciale di 127,48 mq, posto al piano 3 mansardato, altezza interna di variabile. L’immobile è sprovvisto di ascensore. L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione, superata la porta di ingresso si accede direttamente al soggiorno, mentre alla destra troviamo il locale cucina con annessa lavanderia, proseguendo troviamo un comodo disimpegno da cui si accede al bagno, alle due camere e al soppalco. PREZZO BASE Euro 57.000,00. Offerta minima Euro 42.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/09/2025 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Siciliano Francesco 3384798238, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 193/1987. In Messina (ME), contrada Grazia, vill. Castanea delle Furie – Lotto UNICO: A) Villa singola, composto da fabbricato a due elevazioni f.t. in corso di costruzione, di cui una porzione quasi completa ed un’altra di cui sono realizzate solo le strutture portanti. Sviluppa una sup. lorda complessiva di mq 220. B) terreno agricolo della superficie complessiva di mq 1141. PREZZO BASE Euro 16.264,38. Offerta minima Euro 12.198,28. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/09/2025 ore 10:30 presso studio del professionista delegato in Messina, Corso Cavour n. 106 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 200/2006 e riunite Lotto unico – Messina, Vill. Faro Superiore, Via Nazionale. Villa su due livelli oltre P. seminterrato con terreno di pertinenza, oltre terreno di mq. 4.591 al cui interno ricade un deposito ed un piccolo locale autoclave di mq. comm. 56,04 circa. La villa è composta a P. sem. da deposito e piccolo vano al rustico di mq. totali 108,45 circa, a P.T. da giardino d’inverno, salone, ingresso – disimpegno, cucina, pranzo, studio, bagno, vani tecnici, balcone e ampia corte esterna e a P. 1, da sei camere, quattro w.c., ripostiglio, corridoio, disimpegno e ampia veranda. Dall’APE allegato alla CTU villa in classe F. Successivamente al pignoramento della proc. 381/12 R.E. trascritti su partt. 1536, 1538 e 1539 atti di disposizione non opponibili. Trascritte domande giudiziali non cancellabili. Prezzo base d’asta: euro 959.600,00. Offerta minima: euro 719.700,00. Rilancio minimo in aumento: euro 25.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 1.10.2025 alle ore 10.45 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 234/2018. In Messina (ME), Viale Giostra, Via Sinistra lungo isolato 491/A 3 – Lotto 1: Appartamento della superficie utile abitabile di mq 62.00 per la quota di 1/1 di piena proprietà posto al piano terra. L’immobile è privo di impianto ascensore; esso è composto da un elemento distributore (corridoio),due camere adibite a letto matrimoniale, una stanzetta utilizzata a letto singolo, un vano cucina, un locale igienico (W.C.) dotato di doccia, vaso, bidet e lavabo. PREZZO BASE Euro 72.450,00. Offerta minima Euro 54.337,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/09/2025 ore 10:30 presso studio dell’Avv. Alessia Giorgianni sito in Messina, Via della Zecca n.85 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Guerrera Paola 3477051953, per info e visita immobile Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 322/2012. Lotto 1 – Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50 Piena proprietà di appartamento a P. T. rialzato (in catasto P. 1), di tre vani ed accessori, di mq. lordi complessivi 98,88 circa. Dall’APE allegato alla CTU in classe G. PREZZO BASE D’ASTA: euro 70.200,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 8.10.2025 alle ore 9.40 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it., www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

RGF 6/2014. In Sant’Agata di Militello (ME), Piazza Capita – Lotto 1: locale commerciale adibito a supermercato a p.t. rialzato, superficie commerciale di mq 440 circa, oltre aree esterne e balconi di mq 74 circa, completo di tutta l’attrezzatura per supermercato. sottostante locale deposito al piano seminterrato della sup. catastale di mq 195. PREZZO BASE Euro 201.839,41. Offerta minima Euro 151.379,56. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Capri Leone (ME), frazione Rocca, Via Nazionale – Lotto 4: bottega a p.t. della superficie catastale di mq 98 circa. PREZZO BASE Euro 29.491,20. Offerta minima Euro 22.118,40. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 18/09/2025 ore 11:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Ghibellina n. 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2022. In Furnari (ME), Portorosa – Lotto 10: piena proprietà su un lastrico solare ubicato all’ultimo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t.; consistenza mq. 344 circa. PREZZO BASE Euro 19.000,00. Offerta minima Euro 14.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. A partire dal 16 settembre 2025 ore 12:00 e fino al 19 settembre 2025 ore 12:00 avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.it. tramite commissionario Gruppo Edicom Spa. G.D. D’Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it