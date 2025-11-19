Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

REDAZIONALE - Immobili in vendita a Messina e Giardini Naxos

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” lunedì 17 novembre 2025



TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 37/2021. In Messina (ME), Via 41/F, quartiere Rione Valle degli Angeli 11 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano secondo, della superficie commerciale di 100,00 mq. PREZZO BASE Euro 30.600,00. Offerta minima Euro 22.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/01/2026 ore 10:30 presso A.V.D. Associazione Vendite Delegate, con sede in Messina, Corso Cavour n. 206 is. 371 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0906010161, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2021. In Messina (ME), Rione Bordonaro, Via Comunale Santo 289 – Lotto UNICO: appartamento al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) di una palazzina a quattro piani fuori terra oltre parziale sottotetto, realizzata con struttura intelaiata in cemento armato. Le unità immobiliari sono dotate di posto macchina a piano terra. PREZZO BASE Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. Vendita senza incano con modalità sincrona mista 13/02/2026 ore 09:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Della Zecca n. 85, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 47/2024. In Messina (ME), via Pace, isolato Villa Quiete – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’appartamento a civile abitazione -tipo economico e popolare. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina, un w.c., un disimpegno, una camera da letto per ragazzi, una camera da letto con cabina armadio. PREZZO BASE Euro 41.290,31. Offerta minima Euro 30.967,73. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/01/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 64/2005. In Messina (ME), villaggio Camaro inferiore Fondo Pistone, via Crotone 56 – Lotto 6: appartamento composto da tre elevazioni f.t. e si estende per una superficie coperta complessiva di circa mq 330, comprende al piano terra un ampio garage di circa mq 80, più un locale autoclave, ripostiglio e un wc; al piano primo un disimpegno, cucina, salone , un bagno e due balconi di mq 19 ciascuno; al piano secondo tre camere da letto, bagno-lavanderia, ripostiglio, disimpegno corridoio e due balconi di mq 19 ciascuno, sviluppa una sup. lorda di mq 359,58 ca. PREZZO BASE Euro 78.484,65. Offerta minima Euro 59.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/01/2026 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, Via Camiciotti 71, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 67/2024. In Messina (ME), Via delle Orchidee, villaggio Santa Lucia 9 – Lotto 1: villetta a schiera intera proprietà superficiaria temporanea (rimanenti 69 anni) realizzata su due elevazioni f.t. oltre piano seminterrato. Il piano seminterrato si compone di garage, 2 locali di sgombero e corpo scala di collegamento ai piani. Il p.t. si compone di ingresso e disimpegno con vano soggiorno “open”, cucina e WC e ampio cortile sul retro. Il piano primo costituisce la zona notte con 3 vani letto e wc. La superficie commerciale è di 167,00 mq, classe 10, piano S/1-T-1. PREZZO BASE Euro 99.516,82. Offerta minima Euro 74.637,62. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/02/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Anastasi Nunziello 3483917011, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 147/2019. In Messina (ME), Strada Statale 114 Km 6.200 – Lotto UNICO: Piena proprietà di 1000/1000 di unità immobiliare adibita ad attività commerciale della sup. di mq 2670,00 circa, piano T ricadente nel complesso edilizio polifunzionale denominato “Centro Commerciale Tremestieri”. PREZZO BASE Euro 1.239.300,00. Offerta minima Euro 929.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/01/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 149/2024. In Messina (ME), Via Antonio Maria Jaci 32 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento piano terra, composto da due vani, cucina, w.c., disimpegno, chiostrina e corte esterna con annesso vano autoclave. Superficie catastale di mq 99. PREZZO BASE Euro 71.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/01/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Parisi Alessia 3459436131, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Umberto I 129 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistenza totali mq 64, superficie totale mq 164. PREZZO BASE Euro 110.643,00. Offerta minima Euro 82.982,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/02/2026 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via A. Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

TRIBUNALE DI BARCELLONA

Fall. 1/2021 – Tribunale di Barcellona: Lotto UNICO: In Messina, Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione, Piena proprietà di intero compendio immobiliare, già composto da locali magazzini, padiglioni industriali, un garage e quattro appartamenti tra piano terra e primo, oggi demolito quasi interamente con area di risulta edificabile estesa circa mq 4410, il tutto confinante con piazzale stazione di Tremestieri, con strada nazionale Messina-Catania. Prezzo base Euro 157.500,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/02/2026 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via A. Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaformawww.doauction.it Curatore Avv. Francesca Lo Prete 3395047006 G.E. Dott. Di Sano Fabrizio. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it