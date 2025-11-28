Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale
AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” venerdì 21 ottobre 2025
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
|Abitazioni e box
|LIPARI (ME) – VIA PROF. E. CARNEVALE, 59/B – LOTTO 1) APPARTAMENTO ubicato al piano rialzato di un edificio a tre elevazioni f.t., con superficie di mq. 159,50 due balconi di mq. 17,1 e due cortili. Viene, inoltre, venduta la quota di 1/7 del piano seminterrato dell’edificio, adibito a garage, identificato al NCEU del Comune di Lipari al foglio 97, part. 423 sub 1, cat. C/6, cl. 4, consist. mq. 226, rendita E. 1.867,51.L’appartamento è identificato al NCEU del Comune di Lipari al foglio 97, part. 423 sub 3 , cat. A/2 , cl. 8 , cons. 8 vani, rendita E. 1.198,18. Prezzo base Euro 324.000,00. Offerta minima: Euro 243.000,00. Termine presentazione offerte: 13/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/01/26 ore 12:00. c/o Studio Avv. Mario Andrea Scardino Via Trento 55 Barcellona Pozzo Di Gotto Giudice tutelare Dott. Francesco Montera. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Andrea Antonio Scardino tel. 090703648. Rif. GV 20011/2007 BC903249
|MILAZZO (ME) – VIA DEL MARINAIO, 56 – VENDITA TELEMATICA SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano secondo di fabbricato a 6 elevazioni f.t., superficie commerciale di mq. 114,36 e mq. 30,45 di balconi. E’ composto da ingresso, soggiorno, cucina, due stanze da letto, ripostiglio e due bagni. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 5, part. 1196 sub 39, cat. A/2, cl. 7, cons. 5,5 vani, rendita E. 298,25. Prezzo base Euro 84.090,00. Offerta minima: Euro 62.226,60. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. Vendita 16/01/26 ore 12:00. Per informazioni gara telematica sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa M. Marino Merlo. Professionista e Custode Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. CC 319/2021 BC902857
|MILAZZO (ME) – VIA UMBERTO, 1 – 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ APPARTAMENTO sito al piano quarto di un edificio a cinque elevazioni f.t al quale si accede tramite un vano scala condominiale senza ascensore, composto da disimpegno- Camera da letto- Guardaroba- WC con doccia- Cucina; in catasto al foglio 26 particella 459 sub. 4, categoria A/2, classe 04, consistenza 3,5 vani, rendita 115,69 , superficie lorda complessiva mq. 78 circa. Prezzo base Euro 54.844,00. Offerta minima: Euro 41.133,00. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/01/26 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Luisa Campagna tel. 090672181 – 3388983039. Rif. RGE 35/2024 BC901298
|MILAZZO (ME) – VIA VITTORIO VENETO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ (QUOTE 1/9 + 8/9) DI IMMOBILE sito in comune di Milazzo (ME), via Vittorio Veneto n. 10, piano II, scala A, interno 6; identificato catastalmente al fg. 6 part. 1448, sub 73, cat. A/2, classe 6, vani 5,5, rend. catastale € 252,81. L’immobile è in buono stato conservativo e composto da cucina, due camere da letto, un salotto e due bagni, con balconi. Prezzo base Euro 247.696,00. Offerta minima: Euro 185.772,00. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/01/26 ore 11:00. c/o Studio professionista delegato Avv. Giuseppina Coppolino Via Generale A. Cambria 102 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 71/2024 BC902843
|PACE DEL MELA (ME) – VIALE AUDITORIUM, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE adibita per civile abitazione appartenente, in regime di comunione legale dei beni, ai coniugi esecutati, posta al piano terra del corpo A di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra composto da due corpi di fabbrica posti perpendicolarmente e separati da giunto tecnico. L’appartamento copre una superficie di mq 99,75 per un’altezza utile di ml 3,00, individuato al N.C.E.U. del Comune di Pace del Mela al Foglio 7 Part. 1438 sub 4 e 1440 sub 4. Prezzo base Euro 49.446,56. Offerta minima: Euro 37.084,92. Termine presentazione offerte: 22/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/01/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Alfano tel. 0909765227 – 3921584187. Rif. RGE 23/2024 BC902862
|SAN PIER NICETO (ME) – VIALE PRESTIMINICO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO a SAN PIER NICETO via Prestiminico, quartiere centro storico, della superficie commerciale di 171,40 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, piano: primo. Prezzo base Euro 29.697,18. Offerta minima: Euro 22.272,89. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO a SAN PIER NICETO via Prestiminico, frazione centro storico, della superficie commerciale di 188,22 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, piano secondo. Prezzo base Euro 51.114,38. Offerta minima: Euro 38.335,78. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/01/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981 – 3475016923. Rif. RGE 87/2023 BC900551
|SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA PATTINA, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano II. In catasto al fg. 27, part. 17, sub. 3, cat. A/2, classe 5, mq. 148,39, rendita 300,58. Prezzo base Euro 54.675,00. Offerta minima: Euro 41.010,00. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/01/26 ore 16:30. c/o Studio Avv. Melangela Scolaro Via Benedetto Croce 24 Barcellona Pozzo Di Gotto. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Melangela Scolaro tel. 090/9715031 – 3474007226. Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582. Rif. RGE 67/2023 BC903287
|TERME VIGLIATORE (ME) – VIA MACEO, 44-46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LOTTO 1A: IMMOBILE sito in comune di Terme Vigliatore, via Maceo 44-46, frazione C/da Maceo, zona B3, libero, 1/1 di piena proprietà di IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE, 92,00 mq, piano terra, con difformità interne non conformi alla planimetria ma regolarizzabili. Composto da ingresso soggiorno con camino, zona pranzo, corridoio, due camere, cucina e bagno, dotato di un piccolo cortile retrostante collegato al terreno di 60 mq facente parte dello stesso lotto. fg.6 part.189 sub 1, categoria A/2, classe 4. Prezzo base Euro 29.691,00. Offerta minima: Euro 22.628,25. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. VIA IX CENSIMENTO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) LOTTO 3D: APPARTAMENTO sito in Terme Vigliatore, via IX Censimento, frazione C/da Maceo, libero, 134,35 mq, ubicato al piano terzo del fabbricato, categoria F/3. fg. 5 part. 1377 sub 6. Prezzo base Euro 66.973,83. Offerta minima: Euro 50.230,37. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/01/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Maio tel. 0909911368. Custode Giudiziario Avv. Sara Scalzo tel. 0909222066 – 3488528432. Rif. RGE 76/2023 BC903026
|Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
|LIPARI (ME) – VIA SAN GAETANO – FRAZ. ACQUACALDA – LOTTO 2) MAGAZZINO/DEPOSITO, allo stato rustico con superficie di mq. 60 circa. L’immobile è identificato al NCEU del Comune di Lipari al foglio 4, part. 184, zona censuaria 1, categ. C/2, cl. 2, consist. mq. 60, rendita E. 424,53. Prezzo base Euro 45.413,26. Offerta minima: Euro 34.060,00. Termine presentazione offerte: 13/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/01/26 ore 12:00. c/o Studio Avv. Mario Andrea Scardino Via Trento 55 Barcellona Pozzo Di Gotto Giudice tutelare Dott. Francesco Montera. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Andrea Antonio Scardino tel. 090703648. Rif. GV 20011/2007 BC903250
|TERME VIGLIATORE (ME) – VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1° MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) LOTTO 2A: PIENA PROPRIETA’ DI IMMOBILE DESTINATO AD USO CANTINA sita in Terme Vigliatore sito via IV Novembre ang. via 1° Maggio, di 371,66 mq. L’immobile si trova ubicato al piano cantinato del fabbricato a 4 elevazioni fuori terra, id. al catast. al Fg.6 Part.1446 sub 2, categoria F/3 , con due zone totalmente indipendenti. L’immobile risulta costruito nel 1973 con regolare concessione edilizia e ristrutturato nel 2004. Il garage/deposito, al quale si accede direttamente dalla via IV Novembre tramite una rampa carrabile ,risulta diviso in due zone da un muro (non riportato nella planimetria di progetto e nella planimetria catastale. Le due zone risultano totalmente indipendenti, la zona destinata a garage per le auto dei residenti nel fabbricato, ha ingresso indipendente ed è collegata ai piani del fabbricato tramite vano scala e ascensore; la zona a Sud, destinata a magazzino/deposito dell’attività commerciale ubicata al piano terra dello stesso fabbricato di mq.275,00, ha ingresso indipendente, è costituita da un unico ambiente ed è collegata al piano terra (supermercato) tramite una scala interna. Allo stato attuale, la zona adibita a deposito è occupata dalla ditta che gestisce il supermercato con regolare contratto di affitto. Il fabbricato, edificato nel 1973 con regolare concessione edilizia e ristrutturato nel 2004. Prezzo base Euro 80.278,56. Offerta minima: Euro 60.208,92. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1° MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) LOTTO 2E: IMMOBILE ADIBITO A NEGOZIO, categoria C/1, sito in Terme Vigliatore, via IV Novembre ang. via 1 Maggio, occupato, 410,06 mq, di un fabbricato a 4 elevazioni fuori terra. fg. 6 part. 1446 sub 13, categoria C/1. Prezzo base Euro 322.307,16. Offerta minima: Euro 241.730,37. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/01/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Maio tel. 0909911368. Custode Giudiziario Avv. Sara Scalzo tel. 0909222066 – 3488528432. Rif. RGE 76/2023 BC903027
|Terreni
|SAN PIER NICETO (ME) – FRAZIONE RUBINO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 11) A) TERRENO AGRICOLO a SAN PIER NICETO, frazione Rubino, della superficie commerciale di 5.240,00 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 13 particella 393 (catasto terreni), porzione AA, qualità/classe orto irriguo, superficie 617, reddito agrario 8,13 €, reddito dominicale 15,93 €, B) deposito agricolo a SAN PIER NICETO, frazione Rubino, della superficie commerciale di 48,00 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 13 particella 394 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 48, reddito agrario 0,22 €, reddito dominicale 0,26 €. Prezzo base Euro 19.063,12. Offerta minima: Euro 14.297,34. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/01/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981 – 3475016923. Rif. RGE 87/2023 BC900550
|TERME VIGLIATORE (ME) – VIA MACEO, 44-46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOTTO 1C: TERRENO ARTIGIANALE, agricolo sito nel comune di Terme Vigliatore, via Maceo 44-46, frazione C/da Maceo, ricadente in zona B3, libero. Terreno della superficie commerciale di 60,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, pianeggiante a forma trapezoidale, confinante con l’immobile a piano terra e collegato ad esso tramite un portone in ferro. fg. 6 part. 1548. Prezzo base Euro 2.250,00. Offerta minima: Euro 1.687,50. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1 MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) LOTTO 2F: PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO, pianeggiante di forma rettangolare,ident. al catast. al Fg. 6 Part.1468 qualità seminativo classe 1. Il terreno ricade in zona B1 (Tessuti urbani saturi della città consolidata), si trova in zona centrale e allo stato attuale è adibito a strada privata a uso comune dei condomini del fabbricato e del supermercato a piano terra per carico e scarico merci, inoltre è gravato da servitù di passaggio sia pedonale che carrabile a favore del fabbricato posto a Nord e di proprietà di terzi. Prezzo base Euro 4.050,00. Offerta minima: Euro 3.037,50. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 16) LOTTO 5: PIENA PROPRIETA’ DI TERRENO AGRICOLO di 2.530,00 mq pianeggiante a forma di poligono, individuato catastalmente al fg.6 Part. 55, VIGNETO Classe 2 zona agricola E1, prevalentemente sabbiosa, luminoso ma non panoramico. Piena Proprieta’ di terrreno agricolo di 1.400,00 mq , pianeggiante a forma rettangolare della superficie catastale di mq. 1.400,00 id. al catast. al fg.6 Part. 91 qualità CANNETO Classe 1, reddito agrario 3,62 €, reddito dominicale 10,85 €, derivante da impianto meccanografico del 22/05/1978. Piena proprietà di terreno agricolo, di 1.240,00 mq, ,pianeggiante a forma rettangolare, ident. in catast al fg.6 Part. 234 qualità ULIVETO Classe 2. Trattasi di particella interclusa, confina a Nord con la particella 622 a Ovest con la particella 239, a sud con terreno altra ditta e a Est in parte con la particella 55 e in parte con la particella 1287. Piena proprieta’ di terreno agricolo di 880,00 mq, id. in catast.al Fg. 6 Part.239, trattasi di particella interclusa , confina a nord con la particella 623, a Ovest e a Sud con terreno di altra ditta a Est con la 234,qualità Vigneto _Ulivato Classe 2 ,reddito agrario 3,18€, reddito dominicale 8,18 €, derivante da impianto meccanografico del 22/05/1978, di forma rettangolare con una tessitura prevalentemente sabbiosa. Piena Proprieta’ di terreno agricolo di 1.430,00 mq, pianeggiante a forma rettangolare, id. al catast. , al fg.6 Part. 622 qualità ULIVETO Classe 2 reddito agrario 6,65 € , reddito dominicale €9,23 di forma rettangolare e tessitura prevalente sabbiosa. Piena Proprietà di terreno agricolo di 970,00 mq, agricolo pianeggiante a forma rettangolare, luminoso ma non panoramico, id. in catast. al fg.6 Part. 623 qualità VIGNETO-ULIVETO Classe 2,reddito agrario 3,51€, reddito dominicale 9,02 €, derivante da impianto meccanografico del 22/05/1978, particella interclusa, confina a Nord e a Ovest con terreno altra ditta, a Est con la particella 623, a sud con la particella 239. Piena Proprietà di terreno agricolo di 440,00 mq a forma rettangolare, e sabbioso id. al catast. al fg.6 Part. 1287 qualità CANNETO Classe 1, particella interclusa, confina a Nord con la particella 91, a Ovest con la particella 234, a Sud e a Est con la particella 55. Piena Proprietà di terreno agricolo di 2.439,00 mq, id. in catast. al fg.6 Part. 2547 qualità ORTO IRRIGUO Classe U, superfice 2439, reddito agrario 37,79 € reddito dominicale 96,99 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021, pratica n. ME0006547, luminoso ma non panoramico, una tessitura prevalente sabbiosa.Piena Proprieta’ di terreno agricolo di 55,00 mq pianeggiante a forma rettangolare che comprende la strada di accesso al lotto in oggetto, della superficie catastale totale di mq.55,00. Le particelle 2548-2549-2550-2551 sono state oggetto di una scrittura privata stipulata il 10/07/2021 e registrata il 30/07/2024 al n. 950 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate, in cui il confinante del lotto, cede la comproprietà a titolo di permuta delle particelle 2525 e 2526 al fine di allargare la strada di accesso al fondo e in cambio viene ceduta la comproprietà delle particelle 2550 e 2551 (parte della strada di accesso al fondo) e la piena proprietà delle particelle 2548 e 2549. Il lotto di cui sopra comprende le particelle individuate come seguono : Foglio 6 Part. 2550 qualità Orto Irriguo. superfice 8, reddito agrario 0,12€, reddito dominicale 0,32 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547. Foglio 6 Part. 2551( ex 1289) qualità Orto Irriguo. superfice 47, reddito agrario 0,73€, reddito dominicale 1,87 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547. Piena proprietà di Terreno agricolo di 203,00 mq , a forma rettangolare pianeggiante, le particelle 2548-2549-2550-2551 sono state oggetto di una scrittura privata stipulata il 10/07/2021 e registrata il 30/07/2024 al n. 950 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate , in cui viene ceduta la comproprietà a titolo di permuta delle particelle 2525 e 2526 al fine di allargare la strada di accesso al fondo in cambio viene ceduta la comproprietà’ delle particelle 2550 e 2551 e la piena proprietà delle particelle 2548 e 2549. Il lotto viene catastalmente individuato come segue : Foglio 6 Part. 2548(ex 1289)(catasto terreni) , partita 20939, qualità Orto Irriguo. CI.U, superfice 121, reddito agrario 1,87 €, reddito dominicale 4,81 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547 in atti dal 18/01/2021 presentato il 18/01/2021 ( n. 6547.1/2021). Foglio 6 Part. 2549 ( ex 1289) (catasto terreni) , qualità Orto Irriguo. CI.U, superfice 87, reddito agrario 1,35 €, reddito dominicale 3,46 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547 in atti dal 18/01/2021 ( n. 6547.1/2021). Il terreno presenta una forma rettangolare con una tessitura prevalentemente sabbiosa. Prezzo base Euro 128.844,00. Offerta minima: Euro 96.633,00. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. CONTRADA MACEO – VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 18) LOTTO 6B: TERRENO AGRICOLO in Terme Vigliatore, via Stretto II Maceo, libero, 337,00 mq, pianeggiante di forma rettangolare, qualità orto irriguo. fg. 6 part. 373. Prezzo base Euro 3.033,00. Offerta minima: Euro 2.274,75. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. CONTRADA MACEO – VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 20) LOTTO 6D: TERRENO AGRICOLO in Terme Vigliatore, via stretto II Maceo, libero, 1.126,00 mq, qualità orto irriguo, adibito a deposito e parcheggio. fg. 6 part. 2070, 2072. Prezzo base Euro 11.400,74. Offerta minima: Euro 8.550,56. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/01/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Maio tel. 0909911368. Custode Giudiziario Avv. Sara Scalzo tel. 0909222066 – 3488528432. Rif. RGE 76/2023 BC903028