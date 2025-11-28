Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA MACEO, 44-46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOTTO 1C: TERRENO ARTIGIANALE, agricolo sito nel comune di Terme Vigliatore, via Maceo 44-46, frazione C/da Maceo, ricadente in zona B3, libero. Terreno della superficie commerciale di 60,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, pianeggiante a forma trapezoidale, confinante con l’immobile a piano terra e collegato ad esso tramite un portone in ferro. fg. 6 part. 1548. Prezzo base Euro 2.250,00. Offerta minima: Euro 1.687,50. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1 MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) LOTTO 2F: PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO, pianeggiante di forma rettangolare,ident. al catast. al Fg. 6 Part.1468 qualità seminativo classe 1. Il terreno ricade in zona B1 (Tessuti urbani saturi della città consolidata), si trova in zona centrale e allo stato attuale è adibito a strada privata a uso comune dei condomini del fabbricato e del supermercato a piano terra per carico e scarico merci, inoltre è gravato da servitù di passaggio sia pedonale che carrabile a favore del fabbricato posto a Nord e di proprietà di terzi. Prezzo base Euro 4.050,00. Offerta minima: Euro 3.037,50. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 16) LOTTO 5: PIENA PROPRIETA’ DI TERRENO AGRICOLO di 2.530,00 mq pianeggiante a forma di poligono, individuato catastalmente al fg.6 Part. 55, VIGNETO Classe 2 zona agricola E1, prevalentemente sabbiosa, luminoso ma non panoramico. Piena Proprieta’ di terrreno agricolo di 1.400,00 mq , pianeggiante a forma rettangolare della superficie catastale di mq. 1.400,00 id. al catast. al fg.6 Part. 91 qualità CANNETO Classe 1, reddito agrario 3,62 €, reddito dominicale 10,85 €, derivante da impianto meccanografico del 22/05/1978. Piena proprietà di terreno agricolo, di 1.240,00 mq, ,pianeggiante a forma rettangolare, ident. in catast al fg.6 Part. 234 qualità ULIVETO Classe 2. Trattasi di particella interclusa, confina a Nord con la particella 622 a Ovest con la particella 239, a sud con terreno altra ditta e a Est in parte con la particella 55 e in parte con la particella 1287. Piena proprieta’ di terreno agricolo di 880,00 mq, id. in catast.al Fg. 6 Part.239, trattasi di particella interclusa , confina a nord con la particella 623, a Ovest e a Sud con terreno di altra ditta a Est con la 234,qualità Vigneto _Ulivato Classe 2 ,reddito agrario 3,18€, reddito dominicale 8,18 €, derivante da impianto meccanografico del 22/05/1978, di forma rettangolare con una tessitura prevalentemente sabbiosa. Piena Proprieta’ di terreno agricolo di 1.430,00 mq, pianeggiante a forma rettangolare, id. al catast. , al fg.6 Part. 622 qualità ULIVETO Classe 2 reddito agrario 6,65 € , reddito dominicale €9,23 di forma rettangolare e tessitura prevalente sabbiosa. Piena Proprietà di terreno agricolo di 970,00 mq, agricolo pianeggiante a forma rettangolare, luminoso ma non panoramico, id. in catast. al fg.6 Part. 623 qualità VIGNETO-ULIVETO Classe 2,reddito agrario 3,51€, reddito dominicale 9,02 €, derivante da impianto meccanografico del 22/05/1978, particella interclusa, confina a Nord e a Ovest con terreno altra ditta, a Est con la particella 623, a sud con la particella 239. Piena Proprietà di terreno agricolo di 440,00 mq a forma rettangolare, e sabbioso id. al catast. al fg.6 Part. 1287 qualità CANNETO Classe 1, particella interclusa, confina a Nord con la particella 91, a Ovest con la particella 234, a Sud e a Est con la particella 55. Piena Proprietà di terreno agricolo di 2.439,00 mq, id. in catast. al fg.6 Part. 2547 qualità ORTO IRRIGUO Classe U, superfice 2439, reddito agrario 37,79 € reddito dominicale 96,99 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021, pratica n. ME0006547, luminoso ma non panoramico, una tessitura prevalente sabbiosa.Piena Proprieta’ di terreno agricolo di 55,00 mq pianeggiante a forma rettangolare che comprende la strada di accesso al lotto in oggetto, della superficie catastale totale di mq.55,00. Le particelle 2548-2549-2550-2551 sono state oggetto di una scrittura privata stipulata il 10/07/2021 e registrata il 30/07/2024 al n. 950 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate, in cui il confinante del lotto, cede la comproprietà a titolo di permuta delle particelle 2525 e 2526 al fine di allargare la strada di accesso al fondo e in cambio viene ceduta la comproprietà delle particelle 2550 e 2551 (parte della strada di accesso al fondo) e la piena proprietà delle particelle 2548 e 2549. Il lotto di cui sopra comprende le particelle individuate come seguono : Foglio 6 Part. 2550 qualità Orto Irriguo. superfice 8, reddito agrario 0,12€, reddito dominicale 0,32 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547. Foglio 6 Part. 2551( ex 1289) qualità Orto Irriguo. superfice 47, reddito agrario 0,73€, reddito dominicale 1,87 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547. Piena proprietà di Terreno agricolo di 203,00 mq , a forma rettangolare pianeggiante, le particelle 2548-2549-2550-2551 sono state oggetto di una scrittura privata stipulata il 10/07/2021 e registrata il 30/07/2024 al n. 950 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate , in cui viene ceduta la comproprietà a titolo di permuta delle particelle 2525 e 2526 al fine di allargare la strada di accesso al fondo in cambio viene ceduta la comproprietà’ delle particelle 2550 e 2551 e la piena proprietà delle particelle 2548 e 2549. Il lotto viene catastalmente individuato come segue : Foglio 6 Part. 2548(ex 1289)(catasto terreni) , partita 20939, qualità Orto Irriguo. CI.U, superfice 121, reddito agrario 1,87 €, reddito dominicale 4,81 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547 in atti dal 18/01/2021 presentato il 18/01/2021 ( n. 6547.1/2021). Foglio 6 Part. 2549 ( ex 1289) (catasto terreni) , qualità Orto Irriguo. CI.U, superfice 87, reddito agrario 1,35 €, reddito dominicale 3,46 €, derivante da frazionamento del 18/01/2021 Pratica n. ME0006547 in atti dal 18/01/2021 ( n. 6547.1/2021). Il terreno presenta una forma rettangolare con una tessitura prevalentemente sabbiosa. Prezzo base Euro 128.844,00. Offerta minima: Euro 96.633,00. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. CONTRADA MACEO – VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 18) LOTTO 6B: TERRENO AGRICOLO in Terme Vigliatore, via Stretto II Maceo, libero, 337,00 mq, pianeggiante di forma rettangolare, qualità orto irriguo. fg. 6 part. 373. Prezzo base Euro 3.033,00. Offerta minima: Euro 2.274,75. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. CONTRADA MACEO – VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 20) LOTTO 6D: TERRENO AGRICOLO in Terme Vigliatore, via stretto II Maceo, libero, 1.126,00 mq, qualità orto irriguo, adibito a deposito e parcheggio. fg. 6 part. 2070, 2072. Prezzo base Euro 11.400,74. Offerta minima: Euro 8.550,56. Termine presentazione offerte: 19/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/01/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Maio tel. 0909911368. Custode Giudiziario Avv. Sara Scalzo tel. 0909222066 – 3488528432. Rif. RGE 76/2023 BC903028