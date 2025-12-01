Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

TRIBUNALE DI PATTI Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – CONTRADA BARRANCA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 152,47 mq. a piano primo (seconda elevazione f.t.), composto da corridoio, 4 vani, cucina, 2 bagni e 2 balconi. Occupato. Prezzo base Euro 70.102,88. Offerta minima: Euro 52.577,16. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 DI UN AUTOSILO (autorimessa) di 131,80 mq. Locale al piano interrato adibito a parcheggio con serramento di chiusura a saracinesca. Occupato. Prezzo base Euro 12.088,82. Offerta minima: Euro 9.066,61. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) A. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTOin corso di costruzione di 134,49 mq. suddiviso in 2 livelli, piano secondo più attico. Locali in stao di abbandono. B. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI CANTINA in corso di costruzione di 56,70 Mq. a piano seminterrato. Occupato. Prezzo base Euro 24.638,36. Offerta minima: Euro 18.478,77. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA BARRANCA – LOTTO 4) A. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO in corso di costruzione della superficie commerciale di 134,49 Mq. B. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI CANTINA allo stato rustico della superficie commerciale di 56,70 Mq. Prezzo base Euro 23.372,73. Offerta minima: Euro 17.529,54. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/03/26 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/03/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 97/2013 PT903402 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ACQUEDOLCI ( ME) – CONTRADA CRUZZULUDDU, VIA ROCCO CHINNICI, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO a piano terra rialzato di edificio a più elevazioni fuori terra, in fase di ultimazione, della sup. comm. di 140,90 mq (compresi balconi e terrazze) composto da: ingresso, corridoio, cucina, bagno, wc lavanderia, sala da pranzo, 2 stanze da letto, studio e ripostiglio oltre a balcone e terrazza. Occupato. Prezzo base Euro 58.465,12. Offerta minima: Euro 43.848,84. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 03/02/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 27/2023 PT903243 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA ETNEA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 56 mq al piano terra composto da parcheggio scoperto, ballatoio esterno, ingresso/corridoio, camera cucina, wc ripostiglio e cortile esterno. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 38.969,10. Offerta minima: Euro 29.226,82. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) SOTTOTETTO non abitabile della sup. comm. di 68 mq. Locali sottotetto al piano terzo, ancora allo stato rustico con accesso attraverso i sub 107 e 112, rispettivamente ballatoio e terrazzo identificati come beni comuni non censibili a servizio dei sub 113 e 114. Libero. Prezzo base Euro 33.575,00. Offerta minima: Euro 25.181,25. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 03/02/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Rif. RGE 57/2024 PT903406 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA CROCEVIA, 34 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI VILLA SINGOLA a due elevazioni fuori terra, circondata da una corte di pertinenza esclusiva, superficie commerciale di 254,29 mq. e TERRENO AGRICOLO per 621 mq. Occupato. Prezzo base Euro 214.421,00. Offerta minima: Euro 160.815,75. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI DEPOSITO ARTIGIANALE, superficie commerciale di 59,38 mq, costituito da due locali al piano terra con corte di pertinenza e TERRENO AGRICOLO. Occupato. Prezzo base Euro 14.610,00. Offerta minima: Euro 10.957,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 05/02/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 79/2012 PT903866 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA PORTA PALERMO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE a più elev. fuori terra con relativa scala interna, composto da cucina-pranzo, disimpegni, camere e bagni, sup. lorda mq 170,16. Libero. Prezzo base Euro 52.190,36. Offerta minima: Euro 39.142,77. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 03/02/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Forte tel. 3283152741. Rif. RGE 778/2024 PT903400 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA CARIA FERRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO di tipo civile, della superficie commerciale di 237,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto: al Piano Terra da un ingresso principale che conduce direttamente nel soggiorno, una cucina, una camera, un bagno e un ripostiglio. Al Piano Primo da n. 2 camere da letto, un bagno, un ripostiglio e un locale di sgombero non del tutto rifinito. Le camere sono disimpegnate ed hanno affaccio su balcone. Non è presente alcuna scala di collegamento tra i due piani. Libero. Prezzo base Euro 107.792,03. Offerta minima: Euro 80.844,02. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 26/02/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 25/02/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 38/2022 PT903571Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

OLIVERI ( ME) – VIA STAZIONE, OGGI VIA PASQUALE CAMARDA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano terra di fabbricato a più elevazioni fuori terra, avente sup. comm. di mq. 89,50 circa. Immobile composto da ingresso, soggiorno cucina, 2 camere da letto, bagno e disimpegno di mq.78,00 oltre veranda e cortile di pertinenza di mq. 71,00. Prezzo base Euro 64.547,00. Offerta minima: Euro 48.410,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 12/02/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/02/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 54/2023 PT903856Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN FRATELLO ( ME) – VIA ALUNTINA, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) ABITAZIONE situata in zona residenziale al piano Terra, Primo e Secondo, costituita da sette vani più locali accessori, munita di balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 208,00, rifiniture buone, secondo piano al grezzo, dotata di impianto idrico, elettrico, fognario, tv, citofonico e riscaldamento con caldaia a gas oltre un camino e condizionamento tutti da normalizzare. Immobile libero. Libero. Prezzo base Euro 35.467,07. Offerta minima: Euro 26.600,30. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/02/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/02/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 20/2022 PT903241 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA ORECCHIAZZI, 58 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE della superficie commerciale di 106,67 mq. L’unità immobiliare è situata a piano primo e secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra con ingresso dalla facciata principale. La facciata esterna è rifinita con intonaco al civile. Il piano primo si compone da tre camere, bagno e due ripostigli, illuminati rispettivamente da aperture comprese di serramenti oscuranti. Il piano secondo è composto dalla cucina accessibile dal vano scale e il terrazzo che ricopre gran parte della superficie del secondo piano. Occupato. Prezzo base Euro 48.750,00. Offerta minima: Euro 36.562,50. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 19/02/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 13/2024 PT903632 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it –www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 100/100 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 186,68 mq. Prezzo base Euro 31.000,00. Offerta minima: Euro 23.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 28/01/26 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 27/01/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 41/2020 PT903237 Per maggiori informazioni:www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA CIRO MENOTTI, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 68,40 mq al primo piano, costituito da ingresso, salone con angolo cottura, camera da letto e bagno, 2 balconcini e terrazzino. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 100.895,00. Offerta minima: Euro 75.671,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/02/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 25/2024 PT903507 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA TRIPOLI, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO di un piano, sup. lorda, di circa mq. 67,6. Attualmente inagibile/inabiltabile e da ristrutturare. Libero. Prezzo base Euro 3.000,00. Offerta minima: Euro 2.250,00. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA GORGHI – LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO di mq. 880 circa. Prezzo base Euro 1.270,00. Offerta minima: Euro 925,70. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 25/02/26 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 144/1997 PT903403Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA TASCA, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) ABITAZIONE posta al piano terzo, interno 8, composta da cucina, quattro vani, due bagni e ripostiglio. Si evidenzia che nel vano cucina è stata eliminata la parete a confine con appartamento di altra proprietà al fine di renderli comunicanti e che l’immobile è stato oggetto di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo per i quali è stata presentata istanza in sanatoria n.433/85 del 30.06.1987 Prot.4087 ancora in corso di istruttoria con costi indicati in perizia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 50.625,00. Offerta minima: Euro 37.968,75. Rilancio: Euro 2.500,00. VIA NAZIONALE (S.S.113), SNC – LOTTO 2) MAGAZZINO, posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da due locali separati parzialmente allo stato rustico, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 11.250,00. Offerta minima: Euro 8.437,50. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) ABITAZIONE posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina con ripostiglio, tre vani, disimpegno e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 20.812,50. Offerta minima: Euro 15.093,37. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 4) ABITAZIONE posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, due vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 23.062,50. Offerta minima: Euro 17.296,87. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 5) ABITAZIONE, posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, sette vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 57.937,50. Offerta minima: Euro 43.453,12. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 05/02/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 25/2011 PT903506 Per maggiori informazioni:www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOCALITA’ G. AMENDOLA SNC – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI DEPOSITO INDUSTRIALE della superficie commerciale di 1.214,12 mq. Scantinato, della superficie coperta calpestabile di 1.260,47mq, composto da un unico ambiente per la superficie netta di 1.035,00mq oltre a soppalco, bagno, ripostiglio e rampa di accesso. L’unità immobiliare è posta al piano interrato (accessibile con rampa), ha un’altezza interna di 4,10m. Occupato. Prezzo base Euro 778.000,00. Offerta minima: Euro 583.500,00. Rilancio: Euro 5.000,00. VIA DELLA FONTE SNC – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI DEPOSITO COMMERCIALE della superficie commerciale di 94,96 mq. Magazzino composto da un unico ambiente per la superficie netta calpestabile di 80,75mq e bagno. Occupato. Prezzo base Euro 80.280,00. Offerta minima: Euro 60.210,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA BENEFIZIO, 1 – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UFFICIO, interno 6, della superficie commerciale di 101,24 mq. Immobile adibito ad ufficio, della superficie calpestabile di 88,60 mq, composto da n. 3 uffici, archivio, bagno, disimpegno, ripostiglio, oltre balcone e area di pertinenza. L’unità immobiliare è posta al piano primo, interno 6, ha un’altezza interna di 2,75m. L’immobile ha il diritto di comproprietà in ragione di 1/3 dell’area del parcheggio antistante l’edificio. Occupato. Prezzo base Euro 113.400,00. Offerta minima: Euro 85.050,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 05/02/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/02/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 46/2020 PT903862 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA SAN COSIMO – FRAZ. PIANO NOCE CAVALLARO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI CENTRO DI IDROTERAPIA E ESTETICA TERMALE che sfrutta sorgenti di acqua minerale nel sottosuolo e loro capacità terapeutiche. Struttura ricettiva alberghiera, costituito da fabbricato in c.a. di nuova costruzione, edificato nel 2005, consta di 2 piani fuori terra ed uno interrato con copertura radiale in acciaio e vetro, della sup. lorda tot. di mq. 2.670,00 esclusi accessori. Dotato di piscina e locali tecnologici, sale ristorazione, sale meeting ed accessori vari. Altra struttura alberghiera autonoma di mq.188 composta da 4 ambienti. 13 Terreni di varia destinazione e metratura per complessivi mq 192.586,00 circa. Libero Resort con centro idrotrapia. Prezzo base Euro 603.028,35. Offerta minima: Euro 452.271,27. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 03/02/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 145/2017 PT903499 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PETTINEO ( ME) – CONTRADA PORRACINA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO di mq. 57,57; ripostiglio di mq. 8,52; servizio igienico di mq. 2,20 con ingresso indipendente dalla corte. Posto auto coperto di 21,20 mq. I predetti immobili insistono su erreno di circa mq. 656,50 che dovra’ rappresentare servitu’ di passaggio per i lotti 2 e 3 della stessa procedura esecutiva. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 4.985,55. Offerta minima: Euro 3.739,17. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO al P.T. e cantina al piano seminterrato di mq 189,00 circa piu’ 17,56 mq di balconi piu’ 344,35 mq di corti esterne. L’appartamento è composto da ingresso collegato alla c orte antistante, 2 servizi igienici, tre camere da letto, salotto, cucina, ripostiglio-lavanderia-w.c. La cantina costituita da due ambienti con corte di pertinenza. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 89.310,93. Offerta minima: Euro 66.983,19. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETA’ DI IMMOBILI di mq. 346,47 circa piu’ 706,00 mq. di corti esterne. Costituiti da negozio di mq. 89,37 circa, ufficio di mq. 11,40 circa, 2 ripostigli. corte di pertinenza al P.T. Due spazi espositivi, due grandi ambienti pilastrati indipendenti di mq. 176 circa e 61,00 circa al piano seminterrato con accesso entrambi dalla corte. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 26.626,68. Offerta minima: Euro 19.970,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/02/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 93/2015 PT903483 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RACCUJA ( ME) – VIA SERROMADONIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE a struttura in ferro, piano T. composto da una zona lavorazione-palmento posta all’ingresso ed una zona stoccaggio e imbottigliamento posta sul retro. Nella zona palmento sono situati i servizi costituiti da uffici, da un locale igienico con antibagno e locale spogliatoio. II Capannone è dotato di una ampia area di corte di circa 880 mq. In detta corte insiste una vasca di raccolta interrata con copertura a tettoia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 129.950,00. Offerta minima: Euro 97.500,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 10/02/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/02/26 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 10/2016 PT903239 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it –www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA PROVINCIALE SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) STABILIMENTO INDUSTRIALE con annessa corte di esclusiva pertinenza, della sup. tot. lorda di circa 7.744 mq. L’immobile consta di 2 piani fuori terra ed uno sottostrada. Occupato Occupato da terzi, in corso di liberazione. Prezzo base Euro 2.488.148,15. Offerta minima: Euro 1.866.111,11. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 03/02/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 95/2018 PT903399 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni