Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita a Messina, Giardini Naxos, Saponara e Roccalumera

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” il 15 aprile 2026

TRIBUNALE DI MESSINA

C.P. 1/2001. In Messina (ME), Salita Tre Monti 34 – Lotto 1: Appartamento piano primo. PREZZO BASE Euro 82.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/05/2026 ore 10:00 presso studio del Liquidatore giudiziale sito in Messina, Via Nicola Fabrizi, is. 194, int. 10. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Cambria Francesco 0902921479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it pubblicato il 4.4.2026 su tempostretto.it

RGE 73/2024. In Messina (ME), Via Petrolo 3, Zafferia – Lotto UNICO: Piena proprietà per 1/1 di appartamento della superficie commerciale di 138,25 mq posto a piano terra (prima elevazione f.t.), facente parte del complesso edilizio composto da un unico corpo di fabbrica a 3 elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato e mansarda, composto da soggiorno-pranzo, cucina, un vano, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, ingresso, disimpegno e annesse due verande a livello della superficie complessiva di circa 45 mq. PREZZO BASE Euro 128.000,00. Offerta minima Euro 96.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 83/2024. In Messina (ME), Località Acqualadroni tra la via Brigantino ed il vicolo della Goletta – Lotto 1: piena proprietà di appartamento al piano terra composto da un vano all’ingresso da cui si accede alla cucina, al bagno e ad un vano restrostante. La superficie commerciale lorda è pari a mq 48,70. PREZZO BASE Euro 26.280,00. Offerta minima Euro 19.710,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Località Acqualadroni tra la via Brigantino ed il vicolo della Goletta – Lotto 2: piena proprietà di appartamento posto al primo piano, si accede tramite una corte in cui è posizionata una scala metallica. La scala metallica è in pessime condizioni e conduce al ballatoio di accesso al piano primo. L’immobile risulta composto da un vano ingresso da cui si accede alla cucina, al bagno, ad una stanza da letto e ad un vano retrostante in cui è posizionata una scala a chiocciola che conduce al torrino scala ed al terrazzo. La superficie commerciale lorda è pari a mq 48,70. PREZZO BASE Euro 25.740,80. Offerta minima Euro 19.305,60. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 01/07/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 155/2022. In Messina (ME), Via Gelone 16 – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 73,10 mq per la quota di intera piena proprietà. L’appartamento è composto da ingresso, cucina con balcone, 2 stanze, bagno e ripostiglio ed è dotato di riscaldamento autonomo, condizionatori nei vani principali, pavimenti in marmo e porte in legno con vetrate artistiche. Annesso alla proprietà vi è anche il posto auto nel cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 74.562,00. Offerta minima Euro 55.921,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/06/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Nino Bixio n. 89 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Anastasi Nunziello 3483917011, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 195/2024. In Giardini-Naxos (ME), Via Torino 2 – Lotto UNICO: piena proprietà di unità immobiliare posta al secondo piano, composta da due vani catastali. Conformità urbanistico edilizia: Non è presente alcuna difformità. Conformità catastale: Non è presente alcuna difformità. PREZZO BASE Euro 30.015,00. Offerta minima Euro 22.512,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/06/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 208/2024. In Saponara (ME), Via Roma 490 – Lotto UNICO: Appartamento piano secondo, composto da cucina – salone, tre vani, due bagni, due disimpegni, due zone di sgombero di altezza ridotta sottofalda, della superficie commerciale di mq. 138,00 circa, oltre balconi, con altezza media interna di mq. 2.70, e cantina al piano seminterrato di mq. 48. Dall’A.P.E. allegato alla CTU appartamento in classe E. PREZZO BASE Euro 143.295,00. Offerta minima Euro 107.471,25. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 210/2023. In Messina (ME), Via Militare Bisconte – Lotto 1: appartamento per civile abitazione, classe 12, consistenza 4,5 vani, rendita 153,39 Euro. L’immobile è posto al piano terra (sottostrada) e fa parte di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra; è composto da un ingresso/corridoio che immette direttamente nel vano soggiorno, sul lato opposto si trova la cucina, accessibile dal corridoio tramite una porta. Proseguendo si ha una cameretta e sul lato opposto la camera da letto. In fondo al corridoio, in posizione frontale è ubicato il bagno. PREZZO BASE Euro 88.050,00. Offerta minima Euro 66.037,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/06/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 255/2024. In Messina (ME), Salita Tre Monti 14, compl. “Tremonti Residence Miramare” – Lotto UNICO: Appartamento a P. T, Corpo D, int. 3, di tre vani ed accessori, di mq. commerciali 81,00 circa. Dall’A.P.E. in classe E. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/06/2026 ore 10:30 tramite la piattaformawww.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 261/2010. In Roccalumera (ME), contrada Torre o San Nicola – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 500/1000 di un terreno composto da varie particelle. PREZZO BASE Euro 33.915,00. Offerta minima Euro 25.436,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/06/2026 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi n. 42 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 299/2018. In Messina (ME), Viale Aranci 19 – Lotto UNICO: appartamento piano terzo, facente parte di fabbricato di tipo popolare a quattro elevazioni fuori terra, oltre lastrico solare, costruito dall’IACP di Messina nell’anno 1950, cui si accede da cortile interno composto da ingresso, corridoio, soggiorno, cucina con piccolo balcone, due camere, un bagno per una superficie complessiva lorda di 81,00 mq circa, classe 7, consistenza 4 vani, rendita Euro 61,97, dati di superficie 64 m2, escluse aree scoperte. PREZZO BASE Euro 41.662,00. Offerta minima Euro 31.246,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 26/06/2026 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via S. Marta n. 240. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Franchina Francesco 0906409379, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGF 31/2012. In Messina (ME), Via Torrente Trapani alto – Lotto 1: terreni già compresi nel programma costruttivo del compl. La Residenza, nel NCT al f. 108 partt. 1772-1777-1783-1807-1809-18111-1862, di complessivi mq. 8305;. PREZZO BASE Euro 50.294,30. Offerta minima Euro 38.193,22. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani alto – Lotto 2: terreni già compresi nel programma costruttivo del compl. La Residenza, nel NCT al f. 108 partt. 1858-1869-1871 e al f. 107 partt. 1142-1143-1123-1134-1155, di complessivi mq. 5729;. PREZZO BASE Euro 46.840,28. Offerta minima Euro 35.130,20. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani alto – Lotto 3: terreni già compresi nel programma costruttivo del compl. La Residenza, nel NCT f. 107 partt. 1046-1047-1060-1120-1121, di complessivi mq. 2502. PREZZO BASE Euro 19.254,24. Offerta minima Euro 14.440,68. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita dal 15/06/2026 ore 12:00 al 18.06.2026 ore 12:00 tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Gruppo Edicom Spa, accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Maccari Raffaele 090661936, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGF 55/1992. In Messina (ME), Salita Pozzicello, località Ganzirri – Lotto 2: appartamento Pal. C1 ubicato al p.t. di una villa a tre elevazioni, adibito a civile abitazione, classe 10, consistenza vani 4,5, rendita catastale Euro 302,13. L’appartamento si sviluppa al piano terra ed è composto da due camere, un soggiorno, una cucina, due bagni ed un ingresso-corridoio, per una superficie utile di mq. 84,65 e una superficie coperta di mq. 104,25 (costituisce pertinenza una tettoia di mq. 23,93 ed una corte di mq. 175,95). PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Dal 30 giugno 2026 dalle ore 12,00 alle ore 15:00 avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Saitta Giuseppe 090661770, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it