Policlinico, inaugurato il nuovo spazio dell’Andrea Bocelli Foundation per giovani pazienti

L’ambiente ospita le attività laboratoriali di arte, musica e digitale, offrendo ai giovani pazienti occasioni di espressione sia individuali che in piccoli gruppi

MESSINA – È stato inaugurato oggi, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina, “Educational Space”, il nuovo spazio educativo promosso dalla Andrea Bocelli Foundation e dedicato ai bambini e ai ragazzi ricoverati. Un ambiente progettato per accogliere, educare e stimolare la creatività, in cui il percorso di cura si integra con quello educativo, offrendo opportunità di crescita personale anche in ospedale.

L’iniziativa si inserisce nel programma ABF Edu Care, attraverso cui la Fondazione sviluppa sistemi integrati di cura ed educazione negli ospedali pediatrici, promuovendo innovazione metodologica, educativa e didattica. Il programma nasce con l’obiettivo di garantire continuità educativa ai giovani pazienti e favorire lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso i linguaggi dell’arte, della musica e del digitale.

L’Ospedale di Messina è già parte della rete nazionale di Ospedali Pediatrici AOPI in cui è attivo il progetto ABF Edu Care. L’iniziativa coinvolge 14 ospedali pediatrici in tutta Italia, tra cui: Genova, Ancona, Trieste, Napoli, Firenze, Padova favorendo sistemi integrati di assistenza e formazione.

In questo contesto, ogni giorno operano in ospedale tre atelieriste, figure professionali specializzate nei linguaggi dell’arte, della musica e del digitale, con una presenza continuativa e integrata nella quotidianità del reparto. A differenza di quanto avviene in altre strutture, dove il loro intervento è più modulare o a supporto di servizi educativi già esistenti, a Messina la loro presenza è più stabile e rafforzata, al pari di un regolare insegnante, rispondendo all’assenza di una Scuola in Ospedale interna.

Con “Educational Space” questo percorso si consolida attraverso uno spazio dedicato, accogliente e flessibile, pensato per rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi ricoverati.

La cura nella progettazione degli spazi è parte integrante dell’approccio educativo della Fondazione: materiali selezionati, colori armonici e arredi modulabili sono stati scelti per creare un ambiente bello, accogliente e funzionale, in linea con la visione ABF, che riconosce il valore dello spazio come elemento educativo capace di sostenere benessere, creatività e relazione.

L’ambiente ospita le attività laboratoriali di Arte, Musica e Digitale, offrendo ai giovani pazienti occasioni di espressione sia individuali che in piccoli gruppi. Accanto ai laboratori, è presente un’area dedicata all’incontro con le famiglie, progettata per favorire ascolto e condivisione in un contesto raccolto e confortevole. Lo spazio integra anche elementi narrativi che raccontano l’identità educativa della Fondazione: libri, materiali e le creazioni dei bambini costruiscono una narrazione viva delle esperienze. In questo contesto trova posto l’ABF TeachBus, la biblioteca digitale già donata all’ospedale, insieme ad aree organizzative dedicate alla cura dei materiali, fondamentali per garantire continuità e qualità alle attività.

“Con Educational Space rafforziamo la presenza della Fondazione a Messina, offrendo ai bambini e ai ragazzi uno spazio che mette al centro la loro capacità di esprimersi, apprendere e immaginare, anche in un momento delicato della loro vita. È un luogo pensato per integrare cura ed educazione, restituendo ai giovani pazienti la possibilità di continuare a crescere, scoprire e sentirsi parte di una comunità anche in ospedale”, ha dichiarato Francesca Favi, responsabile ABF Education & Edu Care Program.

“Siamo molto felici – ha detto il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino dott.ssa Elvira Amata – di poter proseguire questo progetto con l’Andrea Bocelli Foundation (ABF); è per noi motivo di orgoglio che il nostro ospedale sia tra le poche realtà del sud Italia a poter contare su tale presenza. E ciò costituisce per noi un onore, ma anche un onore; perché siamo consapevoli che l’eccellenza vada perseguita. In questo progetto c’è un richiamo forte alla bellezza, la bellezza dell’arte, del colore, di una fiaba letta a voce alta. Tutto ciò in un ospedale si traduce nella bellezza della vita e nell’importanza di trovare il modo per far scorgere il bello anche nelle situazioni difficili: con il vostro apporto avete contribuito a rendere la permanenza dei nostri bimbi in ospedale di certo più leggera, dando un significato ad ogni momento vissuto”.