Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Giovedì 30 luglio 2026 : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie



RGE 77/2020. In Taormina (ME), Via Vecchio Macello 9 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della superficie commerciale di 56,50 mq. L’immobile è posto al piano terra ed è composto da un vano d’ingresso, vano doppio con zona cucina, due piccoli bagni con antibagno e ripostiglio. L’immobile è stato parzialmente ristrutturato, presumibilmente a metà degli anni ’70, con una rimodulazione degli spazi interni finalizzata all’uso non abitativo. PREZZO BASE Euro 125.510,00. Offerta minima Euro 94.132,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Taormina (ME), Via Vecchio Macello 7 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 65,18 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 1°. L’ immobile è composto da ingresso, camera, soggiorno, bagno, cucina e tre balconi. In occasione dei lavori di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato, l’appartamento è stato modificato, con lo spostamento del bagno e della cucina, e parzialmente ristrutturato; quindi, l’intero bagno, la pavimentazione dell’ingresso e gli infissi esterni risalgono a quell’epoca. PREZZO BASE Euro 155.770,00. Offerta minima Euro 116.827,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Taormina (ME), Via Vecchio Macello 7 – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 53,57 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2°. L’immobile è composto da soggiorno, camera, bagno, disimpegno, cucinino e balcone. L’appartamento, realizzato a metà degli anni ’70, presenta finiture interne di tipo standard, originarie del periodo. Lo stato di manutenzione è mediocre a causa di infiltrazioni diffuse. piena proprietà per la quota di 1/1 di sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 14,14 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3°, L’immobile è composto da vano principale, disimpegno, cucinino, bagno e terrazzino. PREZZO BASE Euro 124.000,00. Offerta minima Euro 93.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 4: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 23,80 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires”. L’immobile è composto da un vano con angolo cottura, bagno e balcone. Si accede dal corridoio condominiale servito dal corpo scala centrale. PREZZO BASE Euro 19.640,00. Offerta minima Euro 14.730,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 5: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, della sup. comm. di 27,21 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires”. L’ immobile è composto da un vano con angolo cottura, bagno e balcone. Si accede dal corridoio condominiale servito dal corpo scala centrale. PREZZO BASE Euro 22.915,00. Offerta minima Euro 17.186,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 6: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm.di 26,29 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires” L’immobile è composto da un vano con angolo cottura, bagno e balcone. Si accede dal corridoio condominiale servito dal corpo scala centrale. PREZZO BASE Euro 21.000,00. Offerta minima Euro 15.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 7: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 47,96 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale, sulla terrazza dell’ala denominata Etna, interno 22, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires” ll monolocale originario è stato modificato con un notevole aumento di cubatura e pertanto, allo stato attuale è costituito da un ampio vano soggiorno con angolo cottura, due camere, un bagno e la terrazza di pertinenza esclusiva. PREZZO BASE Euro 30.900,00. Offerta minima Euro 23.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 8: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 57,94 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale, interno 23, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires” L’immobile è composto da un vano e un bagno, oltre la terrazza. Dal corridoio condominiale si accede ad uno spazio di servizio che disimpegna l’attico composto da due monolocali abbinati in successione. PREZZO BASE Euro 37.415,00. Offerta minima Euro 28.061,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 9: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 58,79 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale, interno 24, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires” L’immobile è composto da un vano con angolo cottura e un bagno, oltre la terrazza. Dal corridoio condominiale si accede ad uno spazio di servizio che disimpegna l’attico composto da due monolocali abbinati in successione. PREZZO BASE Euro 38.160,00. Offerta minima Euro 28.620,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 10: piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 56,43 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 5° del corpo centrale, interno 25, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires” L’immobile è composto da un vano e un bagno, oltre la terrazza. Dal corridoio condominiale si accede ad uno spazio di servizio che disimpegna l’attico composto da due monolocali abbinati in successione. PREZZO BASE Euro 36.890,00. Offerta minima Euro 27.667,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato – Lotto 11: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della sup. comm. di 58,21 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 5° del corpo centrale, interno 26, ricadente nel complesso denominato “Les Roches Noires” L’immobile è composto da un vano con angolo cottura e un bagno, oltre la terrazza. Dal corridoio condominiale si accede ad uno spazio di servizio che disimpegna l’attico composto da due monolocali abbinati in successione. PREZZO BASE Euro 37.505,00. Offerta minima Euro 28.128,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/11/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Bellitto Valentina 3289183207, per info e visita immobile

RGE 70/2025. In Limina (ME), Via Nocellito 26 – Lotto 1: Abitazione posta al piano terra e primo oltre seminterrato (prima e seconda elevazione fuori terra oltre seminterrato). Detto immobile si compone di soggiorno, cucina e balcone al piano terra, due camere, bagno e due balconi al piano primo ed un deposito, diviso in due vani, al piano seminterrato, oltre corte esclusiva di mq. 34 circa posta al livello del deposito. PREZZO BASE Euro 26.000,00. Offerta minima Euro 19.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Limina (ME), Contrada Pomarazza – Lotto 2: Piccolo fondo agricolo dell’estensione di circa 2360 mq. sul quale insiste un fabbricato collabente della superficie di circa mq.79 privo di tetto e porte. Detto fondo è coltivato con sparute piante di ciliegio, ulivi e castagni, ha giacitura acclive di forma pressochè rettangolare, la sistemazione agraria è a terrazzamenti con muretti di pietra a secco. PREZZO BASE Euro 4.500,00. Offerta minima Euro 3.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/11/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 3382304044, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 83/2024. In Messina (ME), Località Acqualadroni tra la via Brigantino ed il vicolo della Goletta – Lotto 1: piena proprietà di appartamento al piano terra composto da un vano all’ingresso da cui si accede alla cucina, al bagno e ad un vano restrostante. La superficie commerciale lorda è pari a mq 48,70. PREZZO BASE Euro 19.710,00. Offerta minima Euro 14.782,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Località Acqualadroni tra la via Brigantino ed il vicolo della Goletta – Lotto 2: piena proprietà di appartamento posto al primo piano, si accede tramite una corte in cui è posizionata una scala metallica. La scala metallica è in pessime condizioni e conduce al ballatoio di accesso al piano primo. L’immobile risulta composto da un vano ingresso da cui si accede alla cucina, al bagno, ad una stanza da letto e ad un vano retrostante in cui è posizionata una scala a chiocciola che conduce al torrino scala ed al terrazzo. La superficie commerciale lorda è pari a mq 48,70. PREZZO BASE Euro 19.305,60. Offerta minima Euro 14.479,20. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/11/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 1/2023. In Messina (ME), Vill. Camaro Superiore via Stazione – Lotto UNICO: Piena proprietà (100/100) locale cantinato di circa mq 91 lordi, superficie netta pari a circa 79 mq, sup. catastale 77 mq. L’immobile confina con vano scala e con terreno di proprietà di altra ditta per tre lati. Il locale cantinato è stato trasformato in maniera abusiva in un mini appartamento in cui vi è zona cottura/soggiorno, una stanza da letto, un bagno e un locale salone. La planimetria catastale presenta difformità sia a livello di distribuzione interna del locale sia a livello esterno. PREZZO BASE Euro 26.641,00. Offerta minima Euro 19.981,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/10/2026 ore 15:00 presso studio legale Mancuso in Messina alla via F. Todaro n.5, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Fazzari Rita 3295659559, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 52/2023. In Messina (ME), Via Nazionale 12 – Lotto Unico: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistente in un laboratorio di arti e mestieri, posto al piano terra di un fabbricato a cinque elevazioni fuori terra oltre lastrico solare. L’unità immobiliare è composta da: ingresso, disimpegno, bagno, ripostiglio, due laboratori e una corte esclusiva. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 218,10 mq. Dall’APE allegato alla perizia di stima in classe energetica E. PREZZO BASE Euro 143.805,30. Offerta minima Euro 107.853,97. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arizia Stefania 3453049779, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 123/2023. In Messina (ME), Contrada San Corrado snc – Lotto UNICO: Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona agricola, incolti e in stato di abbandono, su cui insiste una vasca, con cinque fabbricati in pessimo stato di conservazione, unità collabenti, per due dei quali non rilevata alcuna struttura. Pendente giudizio civile n. 2386/2021 R.G. per costituzione servitù di passaggio sulla part. 2353 oggetto di vendita. Emesso ordine di liberazione per particelle occupate senza titolo. PREZZO BASE Euro 90.665,16. Offerta minima Euro 67.998,87. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/09/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 234/2024. In Mandanici (ME), Via Roma 30 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito prima del 1967. L’unità immobiliare è così composta: al piano terra si entra in un disimpegno con una scala che porta ai piani superiori, un saloncino, la cucina, un bagnetto e un ripostiglio. Nel salone c’è una scala d’accesso al primo piano, dove troviamo due camere da letto, di cui una matrimoniale e un bagno. Il secondo piano è così composto: una camera da letto, un soggiorno e un bagno. PREZZO BASE Euro 71.145,00. Offerta minima Euro 53.358,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/10/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Ferraro Fabio 090718330, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 6/2026. In Roccalumera (ME), Via Umberto I 76 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare della sup. comm. di mq. 87,00. L’unità immobiliare risulta ubicata al piano primo. Dal punto di vista distributivo, per come risulta dalla planimetria catastale, consta di un ingresso, da una stanza da letto, da un disimpegno con lucernaio, da un bagno, da una stanza adibita a ripostiglio, da un soggiorno con accesso sul balcone prospettante sulla via Umberto I e da una cucina con accesso diretto dal soggiorno. PREZZO BASE Euro 58.338,72. Offerta minima Euro 43.754,04. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 05/11/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 3470851537, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 163/2025. In Messina (ME), Via Candore, rampa Indulgenza n. 1 – Lotto UNICO: appartamento nei pressi dello svincolo autostradale di Gazzi. L’intero fabbricato si sviluppa su due elevazioni fuori terra oltre ad un lastrico solare, ma il cespite oggetto di oggetto di interesse si trova al primo piano più il lastrico solare al secondo piano e presenta una superficie lorda complessiva di circa 70 mq. L’appartamento si compone di un ingresso-soggiorno, da cui si affaccia il vano cucina che forma con il soggiorno un ambiente unico bagno e camera da letto. PREZZO BASE Euro 34.210,00. Offerta minima Euro 25.657,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/11/2026 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. De Salvo Gaetano 3277444864, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 93/2023. In Francavilla di Sicilia (ME), Valle dell’Alcantara – Lotto 6: quota di 1000/1000 di piena proprietà di immobile corrispondente a terreno agricolo della sup. com.le di 12.980 mq. come appresso individuato: – terreno della sup. di 1930 mq (agrumeto); – terreno della superficie complessiva di 9830 mq diviso in due porzioni: Porzione AA di superficie 7953 mq (uliveto) e Porzione AB di superficie 977 mq (agrumeto); – quota di 1000/1000 di piena proprietà di immobile corrispondente a fabbricato rurale e corte esterna della superficiale commerciale di 73,50 mq. PREZZO BASE Euro 63.559,69. Offerta minima Euro 47.669,77. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/11/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bilotta Francesco 090712992, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 47/2024. In Messina (ME), via Pace, isolato Villa Quiete pal. F – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’appartamento a civile abitazione -tipo economico e popolare. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina, un w.c., un disimpegno, una camera da letto per ragazzi, una camera da letto con cabina armadio. PREZZO BASE Euro 30.967,73. Offerta minima Euro 23.225,79. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 06/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 100/2024. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Via Torrente Reginella 12, Complesso Bellaria – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento della superficie commerciale di 67,72 mq composto da una camera da letto, una cucina/soggiorno, un bagno, un ripostiglio e due balconi, posto al terzo piano in uno stabile di tre piani fuori terra con 4 unità immobiliari. Al piano terra è presente il posto auto a uso esclusivo. PREZZO BASE Euro 50.212,50. Offerta minima Euro 37.659,37. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/10/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Macrì Pellizzeri Giovan Battista 3312014075, per info e visita immobile. www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 63/2025. In Taormina (ME), Via Francavilla 261 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile (abitazione di tipo popolare) categoria: A/4, classe: 5, Consistenza: 3,5 vani, superficie catastale: mq 52 (escluse aree scoperte mq 51), rendita Catastale: € 271,14, piano primo. e piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile (abitazione di tipo popolare) categoria: A/4 classe: 5, Consistenza: 3,5 vani, superficie catastale: mq 73 (escluse aree scoperte mq 72), rendita Catastale: € 271,14, piano primo. PREZZO BASE Euro 86.400,00. Offerta minima Euro 64.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 26/11/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 3470851537, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 21/2016. In Messina (ME), Via 29/b Pal B int 84 – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un appartamento della superficie commerciale di 81,75 mq. PREZZO BASE Euro 32.735,07. Offerta minima Euro 24.551,30. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/10/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Loggia dei Mercanti n. 19 (fronte Provincia Regionale di Messina, ingresso Corso Cavour). G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it