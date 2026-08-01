Crollo di Pistunina: rinviata la “Historica caccia al pesce spada”

Il disastro avvenuto nella zona sud ha portato al rinvio di tanti eventi. Il tutto a due settimane della Vara e con l'Agosto Messinese alle porte. Confermato, invece, il Rally Tirreno-Messina

MESSINA – Il crollo dell’edificio a Pistunina, con l’immediata macchina dei soccorsi subito in moto nel tentativo di trovare e salvare i dispersi sotto le macerie, ha scosso Messina. Dal pomeriggio del 30 luglio la città si è stretta intorno alle famiglie che stanno vivendo da tante, troppe, ore una tragedia difficile da descrivere e commentare. Lo ha dimostrato anche la sfilza di eventi e appuntamenti, pubblici e privati, cancellati o rimandati in segno di rispetto.

Gli eventi già annullati dopo il crollo di Pistunina

Già ieri, venerdì 31 luglio, sono stati rinviati lo sciopero dei dipendenti comunali e quello degli autisti Atm. Così è stato anche per il Congratulation Day, evento che avrebbe visto protagonisti gli studenti meritevoli delle scuole superiori della città. E in serata sono state annullate anche altre iniziative, come quelle in programma all’Horcynus Festival e alla Rassegna cinematografica internazionale. Con le ricerche ancora nel vivo e le operazioni che sembrano lontane dal concludersi, è possibile che tanti altri appuntamenti possano essere annullati o rinviati.

Oggi la decisione sull’Agosto Messinese

Nelle prossime ore l’amministrazione comunale deciderà come gestire gli eventi legati al calendario dell’Agosto messinese. Domani, domenica 2 agosto, ad esempio avrebbe dovuto tenersi a Ganzirri “Xiphias, la Historica caccia al pescespada”, appuntamento giunto alla terza edizione. Essendo proprio a ridosso della tragedia, l’evento è stato annullato pochi minuti fa e rinviato a data da destinarsi. Ma tutto il resto sarà deciso nelle prossime ore. Una scelta delicata, sebbene la Vara sia proprio il simbolo intorno al quale stringersi, per fede e storia, anche in momenti così difficili.

E complicato potrebbe essere annullare anche gli altri appuntamenti più “pesanti” in calendario, come la rievocazione dello sbarco del Don Giovanni d’Austria o la passeggiata dei Giganti Mata e Grifone, che richiamano persone da fuori, con tante camere di alberghi e b&b già prenotate.

Confermato il Rally Tirreno-Messina

Intanto l’amministrazione ha invece confermato che il 23° Rally Tirreno-Messina, in programma dal 7 al 9 agosto, si terrà regolarmente. Si svolgerà con la tradizionale prova in notturna, valida per la Coppa Rally di 9ª Zona e per il Campionato Siciliano Rally Auto Moderne e Storiche. Annullata, invece, la conferenza di presentazione originariamente prevista per il 3 agosto.