Acr Messina, per il triangolare di Capaci vietata la trasferta ai tifosi

La disposizione del prefetto di Palermo, la società peloritana invita i tifosi biancoscudati a non presentarsi presso l'impianto

MESSINA – In occasione del triangolare tra Athletic Club Palermo, Acr Messina e Arandina, in programma domenica 2 agosto 2026 presso lo stadio comunale “Antonio Cardinale” di Capaci, la società palermitana fa sapere che è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso, per tutti i settori dell’impianto, ai residenti nella provincia di Messina.

“Il provvedimento è stato adottato con ordinanza del Prefetto di Palermo – si legge sulla pagina ufficiale del Messina – Si invitano pertanto i sostenitori giallorossi a prendere atto della disposizione e a non recarsi presso l’impianto sportivo senza regolare titolo di accesso”. La sfida un’amichevole prevedeva l’acquisto di tagliandi a 2€ come contributo simbolico, il prefetto ha ritenuto pericoloso l’avvicinarsi delle due eventuali tifoserie anche per una partita ai primi di agosto dove c’era poco o nulla in palio.