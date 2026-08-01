 Acr Messina, per il triangolare di Capaci vietata la trasferta ai tifosi

Acr Messina, per il triangolare di Capaci vietata la trasferta ai tifosi

Simone Milioti

Acr Messina, per il triangolare di Capaci vietata la trasferta ai tifosi

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sabato 01 Agosto 2026 - 10:39

La disposizione del prefetto di Palermo, la società peloritana invita i tifosi biancoscudati a non presentarsi presso l'impianto

MESSINA – In occasione del triangolare tra Athletic Club Palermo, Acr Messina e Arandina, in programma domenica 2 agosto 2026 presso lo stadio comunale “Antonio Cardinale” di Capaci, la società palermitana fa sapere che è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso, per tutti i settori dell’impianto, ai residenti nella provincia di Messina.

“Il provvedimento è stato adottato con ordinanza del Prefetto di Palermo – si legge sulla pagina ufficiale del Messina – Si invitano pertanto i sostenitori giallorossi a prendere atto della disposizione e a non recarsi presso l’impianto sportivo senza regolare titolo di accesso”. La sfida un’amichevole prevedeva l’acquisto di tagliandi a 2€ come contributo simbolico, il prefetto ha ritenuto pericoloso l’avvicinarsi delle due eventuali tifoserie anche per una partita ai primi di agosto dove c’era poco o nulla in palio.

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